Şikayetleri Karşılık Bulmayınca Seyyar Satıcılarla Mücadele İçin Twitter Hesabı Açan Vatandaş

Evden çalışan bir vatandaş seyyar satıcıların gürültüsü nedeniyle yaşadığı mağduriyeti sosyal medyaya taşıdı. Seyyar satıcılardan yaka silken vatandaş defalarca kez şikayet etmesine rağmen sonuca ulaşamadı. 'Seyyara Son' ismiyle X'e katılan vatandaş tarih tarih saat saat belirtip seyyar satıcıların videosunu paylaşarak mücadele ediyor.