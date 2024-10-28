Şikayetleri Karşılık Bulmayınca Seyyar Satıcılarla Mücadele İçin Twitter Hesabı Açan Vatandaş
Şikayetleri Karşılık Bulmayınca Seyyar Satıcılarla Mücadele İçin Twitter Hesabı Açan Vatandaş
Evden çalışan bir vatandaş seyyar satıcıların gürültüsü nedeniyle yaşadığı mağduriyeti sosyal medyaya taşıdı. Seyyar satıcılardan yaka silken vatandaş defalarca kez şikayet etmesine rağmen sonuca ulaşamadı. 'Seyyara Son' ismiyle X'e katılan vatandaş tarih tarih saat saat belirtip seyyar satıcıların videosunu paylaşarak mücadele ediyor.
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"Overlok makinesi ayağınıza geldi", "10 kilo 100 lira"... Türkiye sınırları içerisinde hepimizin aşina olduğu bu seyyar satıcı sesleri bazen tahammül seviyemizi zorlayabiliyor.
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O tahammül seviyesi zorlanmış hatta 'kalmamış' bir vatandaş ettiği onca şikayet sonuçsuz kalınca çareyi sosyal medyada bir hesap açarak seyyar satıcılarla mücadele etmekte buldu.
X'te (Twitter) 'Seyyara Son @kagithaneseyyar' isimli kullanıcı biyografisine şunları yazdı: "Evden çalışan kişiler olarak bu yüksek seslere katlanmak zorunda değiliz. Ekiplere yardımcı olmak için buradayım."
Kullanıcı, gün içinde sokağından geçen her seyyar satıcıyı videoya alarak hesabında paylaşıyor. Bu paylaşımlarına da saati, dakikasını, tarihi ve plakayı eklemeyi eksik etmiyor.
Gelin hep birlikte o paylaşımlardan bazılarına göz atalım👇🏻
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