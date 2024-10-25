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Başkasının Evinde Gördüğünüz En Tuhaf Ev Kuralı Neydi Sorusuna Yanıt Veren Sosyal Medya Kullanıcıları

Başkasının Evinde Gördüğünüz En Tuhaf Ev Kuralı Neydi Sorusuna Yanıt Veren Sosyal Medya Kullanıcıları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.10.2024 - 00:08

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TikTok’ta ‘@benimhikayem_mht’ isimli kullanıcı “Başkasının evinde gördüğünüz en tuhaf ev kuralı neydi?” diye sordu. Kullanıcılar bu soruya akla mantığa sığmayacak yanıtlar verdi.

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Başkasının evinde gördüğünüz en tuhaf ev kuralı neydi? TikTok’ta ‘@benimhikayem_mht’ isimli kullanıcı bu soruyu takipçilerine sordu.

Başkasının evinde gördüğünüz en tuhaf ev kuralı neydi? TikTok’ta ‘@benimhikayem_mht’ isimli kullanıcı bu soruyu takipçilerine sordu.

Takipçilerden ise akla mantığa sığmayacak yanıtlar geldi. İşte başkasının evinde gördükleri en tuhaf kurallar👇🏻

Takipçilerden ise akla mantığa sığmayacak yanıtlar geldi. İşte başkasının evinde gördükleri en tuhaf kurallar👇🏻

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Videoyu ise buradan izleyebilirsiniz👇🏻

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