Başkasının Evinde Gördüğünüz En Tuhaf Ev Kuralı Neydi Sorusuna Yanıt Veren Sosyal Medya Kullanıcıları

TikTok’ta ‘@benimhikayem_mht’ isimli kullanıcı “Başkasının evinde gördüğünüz en tuhaf ev kuralı neydi?” diye sordu. Kullanıcılar bu soruya akla mantığa sığmayacak yanıtlar verdi.
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Başkasının evinde gördüğünüz en tuhaf ev kuralı neydi? TikTok’ta ‘@benimhikayem_mht’ isimli kullanıcı bu soruyu takipçilerine sordu.
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Takipçilerden ise akla mantığa sığmayacak yanıtlar geldi. İşte başkasının evinde gördükleri en tuhaf kurallar👇🏻
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Videoyu ise buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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