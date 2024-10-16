Kırk Yılın Başı Estetik Video Çekmek İsteyen Genç Hiç Beklemediği Bir Anı Kayıt Altına Aldı

TikTok'ta '@serefekiz_' isimli bir kullanıcı kırk yılın başı estetik bi video çekmek isterken hiç beklemediği bir anı kayıt altına aldı...
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Tiktok'ta '@serefekiz_' isimli kullanıcının paylaştığı bir video büyük ilgi gördü. Kullanıcı kırk yılın başı çekmek istediği 'estetik' videosunda yine başarılı olamadı...
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Haliç Köprüsü'nde gün batımını romantik bir şekilde çekmek isteyen kullanıcı bir anda gelen korna sesiyle estetik videosunu küfürle sona erdirdi. O anlar kameraya yansıdı.
İşte o anlar👇🏻
Videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:
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