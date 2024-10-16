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Kırk Yılın Başı Estetik Video Çekmek İsteyen Genç Hiç Beklemediği Bir Anı Kayıt Altına Aldı

Kırk Yılın Başı Estetik Video Çekmek İsteyen Genç Hiç Beklemediği Bir Anı Kayıt Altına Aldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.10.2024 - 15:55

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TikTok'ta '@serefekiz_' isimli bir kullanıcı kırk yılın başı estetik bi video çekmek isterken hiç beklemediği bir anı kayıt altına aldı...

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Tiktok'ta '@serefekiz_' isimli kullanıcının paylaştığı bir video büyük ilgi gördü. Kullanıcı kırk yılın başı çekmek istediği 'estetik' videosunda yine başarılı olamadı...

Tiktok'ta '@serefekiz_' isimli kullanıcının paylaştığı bir video büyük ilgi gördü. Kullanıcı kırk yılın başı çekmek istediği 'estetik' videosunda yine başarılı olamadı...

Haliç Köprüsü'nde gün batımını romantik bir şekilde çekmek isteyen kullanıcı bir anda gelen korna sesiyle estetik videosunu küfürle sona erdirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Haliç Köprüsü'nde gün batımını romantik bir şekilde çekmek isteyen kullanıcı bir anda gelen korna sesiyle estetik videosunu küfürle sona erdirdi. O anlar kameraya yansıdı.

İşte o anlar👇🏻

Videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

Videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:
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