Domuz Eti Krizinden Sonra Köfteci Yusuf Reyonlarında Etler Yok Sattı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinde domuz eti kullandığı gerekçesiyle yer alan Köfteci Yusuf, bu krizden sonra adeta altın günlerini yaşıyor. 'Yerli ve milli' ürüne komplo kurulduğunu iddia eden vatandaşlar destek amaçlı Köfteci Yusuf'a akın edip yemek yerken, restoranın raflarında ise etler, kıymalar adeta yok sattı.
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Ünlü zincir restoran Köfteci Yusuf, günlerdir ürünlerinde domuz eti tespit edilmesiyle gündemde.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinde domuz eti kullandığı gerekçesiyle giren zincir restoranın sahibi Yusuf Akkaş, söz konusu domuz eti iddialarını yalanlamış, komplo kurulduğunu ileri sürmüştü.
Vatandaşlar Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyerek desteklerini göstermişti.
Köfteci Yusuf'a destek eylemleri sürerken bir kadın çektiği videoyla gündeme geldi.
Etlerin tükendiğini, reyonda ürün kalmadığını söyleyen kadın şaşkınlığını paylaştı. Reyonlarda normalde kilosu 500 TL olan kıymanın 390 liradan satıldığı görülüyor. Kadın "O kadar satış yapmışlar ki dana eti ve kuzu kemiği kalmamış. Halk sahip çıkıyor" dedi.
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İşte o video👇🏻
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