Domuz Eti Krizinden Sonra Köfteci Yusuf Reyonlarında Etler Yok Sattı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinde domuz eti kullandığı gerekçesiyle yer alan Köfteci Yusuf, bu krizden sonra adeta altın günlerini yaşıyor. 'Yerli ve milli' ürüne komplo kurulduğunu iddia eden vatandaşlar destek amaçlı Köfteci Yusuf'a akın edip yemek yerken, restoranın raflarında ise etler, kıymalar adeta yok sattı.