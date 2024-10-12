Ürünlerinde Domuz Eti Bulunan Köfteci Yusuf Krizine Prof. Dr. Ahmet Ercan da Dahil Oldu

Ucuz fiyatıyla dikkat çeken ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf ürünlerinde domuz eti çıkması ülkede yeni bir kriz doğurdu. Günlerdir Köfteci Yusuf konuşulurken jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan da sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) dikkat çeken bir paylaşım yaparak konuya dahil oldu.