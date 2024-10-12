Ürünlerinde Domuz Eti Bulunan Köfteci Yusuf Krizine Prof. Dr. Ahmet Ercan da Dahil Oldu
Ürünlerinde Domuz Eti Bulunan Köfteci Yusuf Krizine Prof. Dr. Ahmet Ercan da Dahil Oldu
Ucuz fiyatıyla dikkat çeken ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf ürünlerinde domuz eti çıkması ülkede yeni bir kriz doğurdu. Günlerdir Köfteci Yusuf konuşulurken jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan da sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) dikkat çeken bir paylaşım yaparak konuya dahil oldu.
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Ülke gündemini takip etmek eminim ki oldukça zor... Her gün hatta her saat başı krizin patlak verdiği Türkiye'de yeni krizin adı Köfteci Yusuf.
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan yüzlerce firmayı ifşa etti. Kebapta tekila, lahmacunda sakatat, salçada boya kullanan yüzlerce firma arasından gündeme bomba gibi düşeni Köfteci Yusuf oldu.
42 ilde 278 şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz etinin tespit edilmesi gündemin bir numaralı konusu oldu. Öyle ki Ramazan ayında iğne atsan yere düşmeyecek restoranda iftarını açanlar Diyanet'in telefonlarını "Günah mı işledik?" sorusuyla kilitledi.
Bu tartışmaların ardından zincir restoranın sahibi Yusuf Akkaş ise kendisine operasyon yapıldığını ileri sürerek iddiaları araladı.
Krize son olarak jeofizik ve deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan da sosyal medya hesabı X'ten bir paylaşım yaparak dahil oldu.
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Prof. Dr. Ercan, Köfteci Yusuf'a çamur atıldığını ifade ederek sahip çıktı.
Ercan'ın paylaşımına destek yorumları da geldi👇🏻
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