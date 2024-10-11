Bakanlıkla Görüşen Rasim Ozan Kütahyalı'dan Skandal İddia: Domuz Eti Yediren Tek Restoran Köfteci Yusuf Değil!
Bakanlıkla Görüşen Rasim Ozan Kütahyalı'dan Skandal İddia: Domuz Eti Yediren Tek Restoran Köfteci Yusuf Değil!
Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi. Lider Haber'e konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı, Tarım ve Orman Bakanlığı'yla görüştüğünü ve domuz eti yediren tek restoranın Köfteci Yusuf olmadığını dile getirerek ateş püskürdü: 'Türkiye babalar gibi domuz yiyor!'
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Ülkede Köfteci Yusuf krizi büyüyor... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesi olan Köfteci Yusuf damga vurdu.
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Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edilirken restoranların sahibi Yusuf Akkaş iddiaları yalanladı.
Günlerdir domuz eti skandalı konuşulurken gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'dan çarpıcı iddialar geldi. Bakanlıkla konuştuğunu söyleyen Kütahyalı, "Tek Köfteci Yusuf değil. Yaban domuzlarını kesip kesip binlerce kasap karıştırıyormuş. Türkiye babalar gibi yaban domuzu yiyor" dedi.
Lider Haber'de konuşan Kütahyalı "Dağlardan yaban domuzunu bulup kesiyorlar" dedi ve şöyle devam etti:
Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiaları şöyle👇🏻
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