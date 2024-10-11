Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bakanlıkla Görüşen Rasim Ozan Kütahyalı'dan Skandal İddia: Domuz Eti Yediren Tek Restoran Köfteci Yusuf Değil!

Bakanlıkla Görüşen Rasim Ozan Kütahyalı'dan Skandal İddia: Domuz Eti Yediren Tek Restoran Köfteci Yusuf Değil!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
11.10.2024 - 23:01

Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi. Lider Haber'e konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı, Tarım ve Orman Bakanlığı'yla görüştüğünü ve domuz eti yediren tek restoranın Köfteci Yusuf olmadığını dile getirerek ateş püskürdü: 'Türkiye babalar gibi domuz yiyor!'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkede Köfteci Yusuf krizi büyüyor... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesi olan Köfteci Yusuf damga vurdu.

Ülkede Köfteci Yusuf krizi büyüyor... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesi olan Köfteci Yusuf damga vurdu.

Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edilirken restoranların sahibi Yusuf Akkaş iddiaları yalanladı.

Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edilirken restoranların sahibi Yusuf Akkaş iddiaları yalanladı.

Bir video yayınlayan Yusuf Akkaş, 'Siyasi ilişkilerim olsa da bu kadar kolay dokunamazlar diye düşünüyorum. Ben çok güçlü olsam buradan numune de alamazlardı. Bir mafya bağlantımızın olması bize pozitif yansır mı? Bu şirket hiç buralara bulaşmadan bir yerlere geldi' ifadelerini kullanmıştı.

Günlerdir domuz eti skandalı konuşulurken gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'dan çarpıcı iddialar geldi. Bakanlıkla konuştuğunu söyleyen Kütahyalı, "Tek Köfteci Yusuf değil. Yaban domuzlarını kesip kesip binlerce kasap karıştırıyormuş. Türkiye babalar gibi yaban domuzu yiyor" dedi.

Günlerdir domuz eti skandalı konuşulurken gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'dan çarpıcı iddialar geldi. Bakanlıkla konuştuğunu söyleyen Kütahyalı, "Tek Köfteci Yusuf değil. Yaban domuzlarını kesip kesip binlerce kasap karıştırıyormuş. Türkiye babalar gibi yaban domuzu yiyor" dedi.

Lider Haber'de konuşan Kütahyalı "Dağlardan yaban domuzunu bulup kesiyorlar" dedi ve şöyle devam etti:

Lider Haber'de konuşan Kütahyalı "Dağlardan yaban domuzunu bulup kesiyorlar" dedi ve şöyle devam etti:

'Allah kahretsin ki gerçek bu. Ben bunu öğrendim, utandım. Bunu başka yerde söylemezler. Dağlardan yaban domuzunu bulup kesiyorlar. Anadolu'da yaban domuzu dolu. Alıp kesiyorlar, dana etine karıştırıyorlar. Tarım Bakanı şu anda devrim yapmaya çalışıyor.'

Kaynak

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiaları şöyle👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın