Bakanlıkla Görüşen Rasim Ozan Kütahyalı'dan Skandal İddia: Domuz Eti Yediren Tek Restoran Köfteci Yusuf Değil!

Bir video yayınlayan Yusuf Akkaş, 'Siyasi ilişkilerim olsa da bu kadar kolay dokunamazlar diye düşünüyorum. Ben çok güçlü olsam buradan numune de alamazlardı. Bir mafya bağlantımızın olması bize pozitif yansır mı? Bu şirket hiç buralara bulaşmadan bir yerlere geldi' ifadelerini kullanmıştı.