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“Gelinler Üzüm Gibidir İlgiye Göre Ya Şarap Olur Ya da Sirke” Diyen Kullanıcıya Kadınlardan Gelen Yorumlar

“Gelinler Üzüm Gibidir İlgiye Göre Ya Şarap Olur Ya da Sirke” Diyen Kullanıcıya Kadınlardan Gelen Yorumlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.10.2024 - 18:21

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Instagram’da ‘@ben.yuis’ isimli kullanıcı “Gelinler üzüm gibidir. İlgiye göre ya şarap olur ya da sirke” ifadelerine kadınlardan yorum yağdı.

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Sosyal medyada ‘küçük bir hatırlatma’ başlıklı içerikler paylaşan ‘@ben.yuis’ isimli kullanıcının gelinlerle ilgili yaptığı paylaşım beğeni topladı.

Sosyal medyada ‘küçük bir hatırlatma’ başlıklı içerikler paylaşan ‘@ben.yuis’ isimli kullanıcının gelinlerle ilgili yaptığı paylaşım beğeni topladı.

"Gelinler üzüm gibidir. Gösterdiğin ilgiye göre ya şarap olur ya da sirke" ifadelerini kullanan kullanıcıya kadınlardan esprili yorumlar geldi.

"Gelinler üzüm gibidir. Gösterdiğin ilgiye göre ya şarap olur ya da sirke" ifadelerini kullanan kullanıcıya kadınlardan esprili yorumlar geldi.

İşte o video:

Hadi gelin o yorumlara birlikte bakalım👇🏻

Hadi gelin o yorumlara birlikte bakalım👇🏻

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