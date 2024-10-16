“Gelinler Üzüm Gibidir İlgiye Göre Ya Şarap Olur Ya da Sirke” Diyen Kullanıcıya Kadınlardan Gelen Yorumlar

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Sosyal medyada ‘küçük bir hatırlatma’ başlıklı içerikler paylaşan ‘@ben.yuis’ isimli kullanıcının gelinlerle ilgili yaptığı paylaşım beğeni topladı.
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"Gelinler üzüm gibidir. Gösterdiğin ilgiye göre ya şarap olur ya da sirke" ifadelerini kullanan kullanıcıya kadınlardan esprili yorumlar geldi.
İşte o video:
Hadi gelin o yorumlara birlikte bakalım👇🏻
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