Kendisini Atından Kıskanan Kocasından Tek Celsede Boşandı
Kendisini Atından Kıskanan Kocasından Tek Celsede Boşandı
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İngiltere’de yaşayan 39 yaşındaki Amy Howland, çevresinde at sevgisiyle tanınıyor. Öyle bir sevgi ki Howland, “Ya ben ya at” diyen ilk eşinden 2016 yılında atı seçmesi nedeniyle boşandı.
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Atların kendisine bir erkek kadar duygusal destek verdiğini dile getiren Amy, “Kendimi kötü hissettiğimde koşarak yanıma geliyor” sözleriyle atına olan sevgisini anlattı.
Daily Mail'de yer alan habere göre beş yaşından beri ata binen Howland, 26 yaşında yaptığı evliliğinde kocasının kendisini attan kıskandığını ifade etti.
“Ata fazla ilgi gösteriyorsun ama bana ilgi göstermiyorsun.”
Amy’nin şimdi evli olduğu Nick de atlara oldukça düşkün. Ancak karısına bir seçenek sunsa Howland’ın onu at için terk edeceğinin çok farkında.
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at erkekmi acaba :)))
kesin çük meselesidir 😐