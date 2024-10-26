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Kendisini Atından Kıskanan Kocasından Tek Celsede Boşandı

Kendisini Atından Kıskanan Kocasından Tek Celsede Boşandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.10.2024 - 11:55

İngiltere Lincoln’de yaşayan Amy Howland isimli kadın 2016 yılında kendisine “Ya ben ya at” diyen eşinden at sevgisi nedeniyle boşandı.

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İngiltere’de yaşayan 39 yaşındaki Amy Howland, çevresinde at sevgisiyle tanınıyor. Öyle bir sevgi ki Howland, “Ya ben ya at” diyen ilk eşinden 2016 yılında atı seçmesi nedeniyle boşandı.

İngiltere’de yaşayan 39 yaşındaki Amy Howland, çevresinde at sevgisiyle tanınıyor. Öyle bir sevgi ki Howland, “Ya ben ya at” diyen ilk eşinden 2016 yılında atı seçmesi nedeniyle boşandı.

Atların kendisine bir erkek kadar duygusal destek verdiğini dile getiren Amy, “Kendimi kötü hissettiğimde koşarak yanıma geliyor” sözleriyle atına olan sevgisini anlattı.

Atların kendisine bir erkek kadar duygusal destek verdiğini dile getiren Amy, “Kendimi kötü hissettiğimde koşarak yanıma geliyor” sözleriyle atına olan sevgisini anlattı.

Daily Mail'de yer alan habere göre beş yaşından beri ata binen Howland, 26 yaşında yaptığı evliliğinde kocasının kendisini attan kıskandığını ifade etti.

Daily Mail'de yer alan habere göre beş yaşından beri ata binen Howland, 26 yaşında yaptığı evliliğinde kocasının kendisini attan kıskandığını ifade etti.

Kaynak

“Ata fazla ilgi gösteriyorsun ama bana ilgi göstermiyorsun.”

“Ata fazla ilgi gösteriyorsun ama bana ilgi göstermiyorsun.”

Howland, at ve kendisi arasında bir seçim yapmaya zorladığı ilk eşinden atı seçerek boşanmış. Kararından asla pişman olmadığını vurgulayan Howland “Yine olsa yine yaparım” dedi.

Amy’nin şimdi evli olduğu Nick de atlara oldukça düşkün. Ancak karısına bir seçenek sunsa Howland’ın onu at için terk edeceğinin çok farkında.

Amy’nin şimdi evli olduğu Nick de atlara oldukça düşkün. Ancak karısına bir seçenek sunsa Howland’ın onu at için terk edeceğinin çok farkında.

“Atım Minnie'ye ne kadar bayılsam da, her seferinde Amy'yi seçerdim. Her ne kadar bunun tam tersi olmayacağını bilsem de, bunu kabullendim.”

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Rıza R Akın

at erkekmi acaba :)))

q

kesin çük meselesidir 😐