12 Dakikası 7 Milyon TL: Çin Uzay Turizmi Biletlerini Satışa Çıkardı
12 Dakikası 7 Milyon TL: Çin Uzay Turizmi Biletlerini Satışa Çıkardı
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Çinli Deep Blue Aerospace isimli şirket uzay ve havacılık şirketi 2027 yılı için planlanan uzay turizmi seferinin biletlerini satışa çıkardığını duyurdu.
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E-ticaret sitesi Taobao üzerinden satışa çıkan biletlerin tanesi 1.5 milyon yuan (210 bin dolar). Türk parasıyla ise 7 milyon TL ödeyerek uzaya gitmek mümkün!
Bu uzay yolculuğunun toplam 12 dakika sürmesi bekleniyor. En az 5 dakikası ise yolcuların uzaya taşınmasıyla geçecek.
2027 yılında gerçekleştirilecek uzay seyahati bir uzay uçağıyla değil roketle yapılacak. Şirket önümüzdeki seneler çok sayıda insansız uçuş testi yapmayı planlıyor.
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