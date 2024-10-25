12 Dakikası 7 Milyon TL: Çin Uzay Turizmi Biletlerini Satışa Çıkardı

Çin’de uzay ve havacılık şirketi 2027 yılı için planlanan uzay turizmi seferinin biletlerini satışa çıkardı. Uzaya gitmek isteyenler tanesi 210 bin dolardan (7 milyon TL) satışa çıkan bileti satın alarak bu hayalini gerçekleştirebilir.