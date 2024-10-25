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12 Dakikası 7 Milyon TL: Çin Uzay Turizmi Biletlerini Satışa Çıkardı

12 Dakikası 7 Milyon TL: Çin Uzay Turizmi Biletlerini Satışa Çıkardı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.10.2024 - 00:45

Çin’de uzay ve havacılık şirketi 2027 yılı için planlanan uzay turizmi seferinin biletlerini satışa çıkardı. Uzaya gitmek isteyenler tanesi 210 bin dolardan (7 milyon TL) satışa çıkan bileti satın alarak bu hayalini gerçekleştirebilir.

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Çinli Deep Blue Aerospace isimli şirket uzay ve havacılık şirketi 2027 yılı için planlanan uzay turizmi seferinin biletlerini satışa çıkardığını duyurdu.

Çinli Deep Blue Aerospace isimli şirket uzay ve havacılık şirketi 2027 yılı için planlanan uzay turizmi seferinin biletlerini satışa çıkardığını duyurdu.

E-ticaret sitesi Taobao üzerinden satışa çıkan biletlerin tanesi 1.5 milyon yuan (210 bin dolar). Türk parasıyla ise 7 milyon TL ödeyerek uzaya gitmek mümkün!

E-ticaret sitesi Taobao üzerinden satışa çıkan biletlerin tanesi 1.5 milyon yuan (210 bin dolar). Türk parasıyla ise 7 milyon TL ödeyerek uzaya gitmek mümkün!

Bu uzay yolculuğunun toplam 12 dakika sürmesi bekleniyor. En az 5 dakikası ise yolcuların uzaya taşınmasıyla geçecek.

Bu uzay yolculuğunun toplam 12 dakika sürmesi bekleniyor. En az 5 dakikası ise yolcuların uzaya taşınmasıyla geçecek.

2027 yılında gerçekleştirilecek uzay seyahati bir uzay uçağıyla değil roketle yapılacak. Şirket önümüzdeki seneler çok sayıda insansız uçuş testi yapmayı planlıyor.

2027 yılında gerçekleştirilecek uzay seyahati bir uzay uçağıyla değil roketle yapılacak. Şirket önümüzdeki seneler çok sayıda insansız uçuş testi yapmayı planlıyor.

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