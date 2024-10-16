Oxfordlu Bilim İnsanları Gramı Tam 106 Milyon Sterlin Olan Dünyanın En Pahalı Maddesini Tanıttı
Oxfordlu Bilim İnsanları Gramı Tam 106 Milyon Sterlin Olan Dünyanın En Pahalı Maddesini Tanıttı
Oxford Üniversitesi’ndeki bilim insanları geliştirdikleri Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren’i dünyanın en pahalı maddesi olarak tanıttı. Bu maddenin gramı tam 106 milyon sterlin.
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Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları dünyanın en pahalı maddesini tüm dünyaya duyurdu.
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Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren isimli maddenin bir gramı yaklaşık 106 milyon sterlin (4.7 milyar TL).
Dünyanın en pahalı maddesinin neden pahalı olduğu merak ediliyor. Bilim insanları bu maddenin teknolojinin geleceğini tamamen değiştirebileceği konusunda hemfikir.
Özellikle sürücüsüz araçlar için büyük devrim yaratabilecek bu maddenin hayatımıza birkaç yıl sonra girmesi bekleniyor.
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