Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Oxfordlu Bilim İnsanları Gramı Tam 106 Milyon Sterlin Olan Dünyanın En Pahalı Maddesini Tanıttı

Oxfordlu Bilim İnsanları Gramı Tam 106 Milyon Sterlin Olan Dünyanın En Pahalı Maddesini Tanıttı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.10.2024 - 17:59

Oxford Üniversitesi’ndeki bilim insanları geliştirdikleri Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren’i dünyanın en pahalı maddesi olarak tanıttı. Bu maddenin gramı tam 106 milyon sterlin.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları dünyanın en pahalı maddesini tüm dünyaya duyurdu.

Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları dünyanın en pahalı maddesini tüm dünyaya duyurdu.

Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren isimli maddenin bir gramı yaklaşık 106 milyon sterlin (4.7 milyar TL).

Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren isimli maddenin bir gramı yaklaşık 106 milyon sterlin (4.7 milyar TL).

Dünyanın en pahalı maddesinin neden pahalı olduğu merak ediliyor. Bilim insanları bu maddenin teknolojinin geleceğini tamamen değiştirebileceği konusunda hemfikir.

Dünyanın en pahalı maddesinin neden pahalı olduğu merak ediliyor. Bilim insanları bu maddenin teknolojinin geleceğini tamamen değiştirebileceği konusunda hemfikir.

Özellikle sürücüsüz araçlar için büyük devrim yaratabilecek bu maddenin hayatımıza birkaç yıl sonra girmesi bekleniyor.

Özellikle sürücüsüz araçlar için büyük devrim yaratabilecek bu maddenin hayatımıza birkaç yıl sonra girmesi bekleniyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın