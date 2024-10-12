Nobel Ödülü Alanların Babaları Araştırıldı: Ortak Noktaları Zenginlik ve Yüksek Eğitim Düzeyi Çıktı
Nobel Ödülü Alanların Babaları Araştırıldı: Ortak Noktaları Zenginlik ve Yüksek Eğitim Düzeyi Çıktı
Nobel Ödülü alan isimlerin babalarına dair bir araştırma gerçekleştirildi. 'Bilimde Fırsata Erişim: Nobel Ödüllülerinden Kanıtlar' başlıklı makalede Nobel ödülü alan kişilerin babalarının eğitim ve gelir düzeyinin ortalamadan yüksek olduğu ortaya çıktı. Ödüllü bilim insanlarının babalarının çoğunlukla iş insanı veya doktor olduğu görüldü.
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1901 yılından bu yana fizik, kimya, edebiyat, tıp, ekonomi, barış alanında dünyada ses getirecek ve dünyanın ilerlemesine önemli katkı sağlayan kişilere Nobel Ödülü veriliyor.
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2024 Nobel ödülleri de sahiplerini bulurken ödül alanların babalarına dair bir araştırma gerçekleştirildi.
Dartmouth College, Imperial College London, Princeton Üniversitesi’nden araştırmacılar dikkat çeken sonuçlar elde etti.
Araştırmaya göre Nobel ödüllü isimlerin babası yüksek gelir ve eğitim düzeyine sahip kişiler.
Dourthmouth College’den araştırmacı Paul Novasad, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda barış ve edebiyat alanlarında ödül alan kişileri hariç tutarak makaleyi kaleme aldıklarını belirtti.
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Makalede yer alan ifadelere göre Nobel ödülü alan kişilerin babalarının yüzde 15.36’sı iş insanı. Yüzde 10.95’i doktor, yüzde 10.10’u profesör, yüzde 8.82’si ise mühendis.
Gelir seviyesine bakıldığında ise 1900’lerden 2020’li yıllara kadar ufak bir düşüş görülüyor ancak ödül alanların babalarının gelir seviyesi yüzde 90’larda.
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Para kazanmaya çalışırken hayatı kaçırdık halada kaçıran nice yetenekli insanlar var geçim derdi n bilim adamı sanatçı olacak binlerce insanı heba etti
Olum zaten fakirin ne işi var ödülle ? Fakir zaten kafasını çalıştırsaydı zengin olarak ödülünü alırdı. Biraz insaf yani
geçim derdi olmadan işine konsantre olabilenler başarılı oluyirlar tabi, bizde hocalar ay sonu hesabı yapiyorlar ancak!!!