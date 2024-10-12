Nobel Ödülü Alanların Babaları Araştırıldı: Ortak Noktaları Zenginlik ve Yüksek Eğitim Düzeyi Çıktı

Nobel Ödülü alan isimlerin babalarına dair bir araştırma gerçekleştirildi. 'Bilimde Fırsata Erişim: Nobel Ödüllülerinden Kanıtlar' başlıklı makalede Nobel ödülü alan kişilerin babalarının eğitim ve gelir düzeyinin ortalamadan yüksek olduğu ortaya çıktı. Ödüllü bilim insanlarının babalarının çoğunlukla iş insanı veya doktor olduğu görüldü.

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