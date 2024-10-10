2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Sahibi Güney Koreli Yazar Han Kang Oldu
2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Sahibi Güney Koreli Yazar Han Kang Oldu
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2024 yılı Nobel Ödülleri tek tek sahiplerini buluyor.
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2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Güney Koreli yazar Han Kang oldu.
Han Kang'ın en ünlü kitabı olan Vejetaryen, dünya çapında büyük ses getirmişti.
Han Kang Kimdir?
Han Kang'ın Aldığı Ödüller
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Han Kang'ın Türkçeye çevrilen kitaplarına da bir bakalım;
Peki Han Kang'ın hangi kitabını okuyalım?
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