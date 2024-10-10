2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Güney Koreli yazar Han Kang oldu.

Han Kang'ın Türkçeye çevrilen dört tane kitabı bulunuyor. Nobel ödüllü yazarın kitaplarına henüz okumadıysanız öncelikle tüm dünyada yankı uyandıran 'Vejetaryen' kitabını tavsiye ederiz.

Kitap, “Vejetaryen”, “Moğol Lekesi”, “Alev Ağacı” olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Vejetaryen kitabının konusu ise şu şekilde;

Yonghe adında oldukça sıradan bir kadın, günlerini sadece kitap okumakla geçirir. Hatta kocası da sırf bu yüzden Yonghe ile evlenmiştir. Bir gün, Yonghe gece gördüğü rüyadan sonra vejetaryen olmaya karar verir. Evdeki tüm hayvansal gıdaları, eşyaları atar...

Yonghe'nin bu ani değişimi ailesini çok kaygılandırır. Kaygılanmakta da haklıdırlar. Yonghe, zamanla uyumamaya, insanlarla konuşmamaya başlar. Artık kendini bir insan, bir hayvan olarak değil, bitki olarak görmeye başlar!