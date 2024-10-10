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2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Sahibi Güney Koreli Yazar Han Kang Oldu

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Sahibi Güney Koreli Yazar Han Kang Oldu

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
10.10.2024 - 15:00

2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi de açıklandı. Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu seneki kazanan ismi Güney Koreli yazar Han Kang oldu.

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2024 yılı Nobel Ödülleri tek tek sahiplerini buluyor.

2024 yılı Nobel Ödülleri tek tek sahiplerini buluyor.

Her sene düzenlenen Nobel Ödülleri bu sene de büyük bir heyecanla bekleniyordu. Özellikle Nobel Edebiyat Ödülü'nün hangi yazara gideceği konusunda farklı fikirler ortaya atılmıştı. 

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün de sahibi açıklandı.

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Güney Koreli yazar Han Kang oldu.

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Güney Koreli yazar Han Kang oldu.

Yapılan açıklamada “tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı için” Han Kang'ın Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğü açıklandı.

Han Kang'ın en ünlü kitabı olan Vejetaryen, dünya çapında büyük ses getirmişti.

Han Kang'ın en ünlü kitabı olan Vejetaryen, dünya çapında büyük ses getirmişti.

Bir kadının et yemeyi bırakma kararıyla ve yıkıcı sonuçlarıyla ilgilenen Vejetaryen 2016 yılında Man Booker Uluslararası Ödülü'ne layık görülmüştü.

Han Kang Kimdir?

Han Kang Kimdir?

Han Kang, 1970 yılında Güney Kore'de dünyaya geldi. Kore'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Yonsei Üniversitesi'nde Kore dili ve edebiyatı bölümünü bitirdi. 

Şimdilerde romancılığıyla tanıdığımız Han Kang, edebiyat alanındaki çıkışını aslında şiirler yapmıştı. 1993 yılında Edebiyat ve Toplum (mungakgwa sahoe) dergisinde yayınladığı beş şiirle dikkatleri üzerine çeken yazar, daha sonra romancılık hayatına başladı.

Red Anchor isimli kitabıyla Shinmun Edebiyat Yarışması'nı kazanan yazar, böylece romancılık hayatına da adım atmış oldu.

Han Kang'ın Aldığı Ödüller

Han Kang'ın Aldığı Ödüller

1992 yılında romancılık hayatına başlayan ünlü yazar, bugüne kadar pek çok ödüle layık görüldü. Bunlar;

  • 1999 yılında “Baby Buddha” romanı ile Kültür Bakanlığı 2000 Bugünün Genç Sanatçı Ödülü

  • 2005 yılında “Mongol Spot” ile YiSang Edebiyat Ödülü

  • 2010 yılında Rüzgâr ile Dongri Edebiyat Ödülü

  • 2014 yılında İnsan Kardeşlerile Manhae Edebiyat Ödülü

  • 2016 yılında Vejetaryen ile Man Booker Uluslararası Ödülü

  • 2017 yılında Atti umani (Human Acts) İtalya'da Malaparte Ödülü

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Han Kang'ın Türkçeye çevrilen kitaplarına da bir bakalım;

Han Kang'ın Türkçeye çevrilen kitaplarına da bir bakalım;
bujoofbooks.blogspot.com

Nobel ödüllü yazar Han Kang'ın Türkçeye çevrilen dört kitabı bulunuyor;

  • Beyaz Kitap

  • Çocuk Geliyor

  • Veda Etmiyorum

  • Vejetaryen

Peki Han Kang'ın hangi kitabını okuyalım?

Peki Han Kang'ın hangi kitabını okuyalım?

Han Kang'ın Türkçeye çevrilen dört tane kitabı bulunuyor. Nobel ödüllü yazarın kitaplarına henüz okumadıysanız öncelikle tüm dünyada yankı uyandıran 'Vejetaryen' kitabını tavsiye ederiz.

Kitap, “Vejetaryen”, “Moğol Lekesi”, “Alev Ağacı” olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Vejetaryen kitabının konusu ise şu şekilde;

Yonghe adında oldukça sıradan bir kadın, günlerini sadece kitap okumakla geçirir. Hatta kocası da sırf bu yüzden Yonghe ile evlenmiştir. Bir gün, Yonghe gece gördüğü rüyadan sonra vejetaryen olmaya karar verir. Evdeki tüm hayvansal gıdaları, eşyaları atar...

Yonghe'nin bu ani değişimi ailesini çok kaygılandırır. Kaygılanmakta da haklıdırlar. Yonghe, zamanla uyumamaya, insanlarla konuşmamaya başlar. Artık kendini bir insan, bir hayvan olarak değil, bitki olarak görmeye başlar!

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