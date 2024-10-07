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2024 Nobel Tıp Ödülü Kazananları Belli Oldu

2024 Nobel Tıp Ödülü Kazananları Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
07.10.2024 - 12:49

2024 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Bu senenin Nobel Tıp Ödülü’nü 'mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi' çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.

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2024 Nobel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Bu seneki ödülün sahipleri "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarını gerçekleştiren ABD'li bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun oldu.

2024 Nobel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Bu seneki ödülün sahipleri "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarını gerçekleştiren ABD'li bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun oldu.

Ambros ve Ruvkun ödülle beraber, 11 milyon İsveç kronu alacak.

Ambros ve Ruvkun ödülle beraber, 11 milyon İsveç kronu alacak.

Öte yandan geçen sene Nobel Tıp Ödülü'nü Covid-19 aşıları üzerindeki teknolojiye odaklanan biyokimyacı Katalin Kariko ve Drew Weissman kazanmıştı.

Öte yandan geçen sene Nobel Tıp Ödülü'nü Covid-19 aşıları üzerindeki teknolojiye odaklanan biyokimyacı Katalin Kariko ve Drew Weissman kazanmıştı.

Fizik, kimya, ekonomi, edebiyat ve barış alanında verilen ödülleri, aralık ayında sahipleriyle buluşacak.

Fizik, kimya, ekonomi, edebiyat ve barış alanında verilen ödülleri, aralık ayında sahipleriyle buluşacak.

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Hermione Granger

Son dakika ??? Bu başlık acil ve ani gelişmeler için atılır habercilikte. Nobel ödülü kazanan iki amerikalı için değil.. Başlığı görünce, ulan Türk mü kazand... Devamını Gör

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Bizimkiler prof olup vizite ücretini yükseltme peşinde.