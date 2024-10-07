2024 Nobel Tıp Ödülü Kazananları Belli Oldu
2024 Nobel Tıp Ödülü Kazananları Belli Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 Nobel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Bu seneki ödülün sahipleri "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarını gerçekleştiren ABD'li bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ambros ve Ruvkun ödülle beraber, 11 milyon İsveç kronu alacak.
Öte yandan geçen sene Nobel Tıp Ödülü'nü Covid-19 aşıları üzerindeki teknolojiye odaklanan biyokimyacı Katalin Kariko ve Drew Weissman kazanmıştı.
Fizik, kimya, ekonomi, edebiyat ve barış alanında verilen ödülleri, aralık ayında sahipleriyle buluşacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Son dakika ??? Bu başlık acil ve ani gelişmeler için atılır habercilikte. Nobel ödülü kazanan iki amerikalı için değil.. Başlığı görünce, ulan Türk mü kazand... Devamını Gör
Bizimkiler prof olup vizite ücretini yükseltme peşinde.