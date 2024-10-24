Devasa Küpün İçinde 400 Bin İnsan Olacak! Suudi Arabistan Dünyanın En Büyük Binasını İnşa Ediyor
Devasa Küpün İçinde 400 Bin İnsan Olacak! Suudi Arabistan Dünyanın En Büyük Binasını İnşa Ediyor
Suudi Arabistan’tan dünyanın en büyük binasını inşa ediyor. 20 Empire Binası’nın sığacağı kadar büyük olacak bu devasa küp aynı zamanda on binlerce konutu ve 400 bin insanı içinde barındırabilecek.
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Suudi Arabistan ‘Mukaab’ projesinin inşaatı için 10 milyon metreküpten fazla kazı yapmaya başladı.
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Tamamlandığında dünyanın en büyük binası olacak Mukaab, içinde 400 binden fazla insanı barındıracak.
DeeZen'de yer alan habere göre her tarafı 400 metre olan bu devasa küple ilgili konuşan Murabba CEO’su Michael Dyke, “Riyad büyüklüğündeki bir başkent, diğer başkentlerin sahip olduğu gibi küresel, merkezi bir simgeye sahip olmayı hak ediyor” dedi.
Dünyanın en büyük binasının içinde bir şehirde olabilecek her şey mevcut. Eğlence mekanları, eğitim kurumları, 45 bin kişilik stadyum, müze, tiyatro… Akla gelen her şey 2030 yılına kadar tamamlanması beklenen bu binada yer bulacak.
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