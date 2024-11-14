onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bazı İnsanlar Neden Gece Saat 3’te Uyanır? Gecenin Bir Vakti Uyanmanızın Bilimsel Açıklaması Var

Bazı İnsanlar Neden Gece Saat 3’te Uyanır? Gecenin Bir Vakti Uyanmanızın Bilimsel Açıklaması Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2024 - 16:34

Gece bir anda saat 3’te 4’te uyanıyor musunuz? Uykunun en tatlı anında bir anda sebepsiz yere uyanmak oldukça can sıkıcı olabilir. Bunun nedenini gün içindeki yorgunluğuna, stresine bağlayanlar var. Hatta ve hatta nazara, cine bağlayan da olabilir. Ancak üzgünüm… Bilimin gece 3’te uyanmanıza dair bir açıklaması var.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Saat akşam 11’de uyudunuz… Mis gibi uyku çekerken gecenin bir vakti hiçbir sebep yokken uyandınız. Ne bir kabus ne bir ses… Bir anda gözlerinizi açarken buldunuz.

Saat akşam 11’de uyudunuz… Mis gibi uyku çekerken gecenin bir vakti hiçbir sebep yokken uyandınız. Ne bir kabus ne bir ses… Bir anda gözlerinizi açarken buldunuz.

Özellikle gecenin saat 3’ünde 4’ünde uyanmak oldukça sık karşılaşılan durum. Bu durumu yorgunluğuna stresine bağlayanlar var. Bazı kişiler ise gecenin 3’ünde uyanmayı paranormal olaylara bağlayabilir.

Özellikle gecenin saat 3’ünde 4’ünde uyanmak oldukça sık karşılaşılan durum. Bu durumu yorgunluğuna stresine bağlayanlar var. Bazı kişiler ise gecenin 3’ünde uyanmayı paranormal olaylara bağlayabilir.

Ancak siz de böyle düşünüyorsanız üzgünüm, bilimin bir açıklaması var.

Ancak siz de böyle düşünüyorsanız üzgünüm, bilimin bir açıklaması var.

IFLScience’de yer alan habere göre gece 3’te uyanmak oldukça normal bir durum. Bilim insanları stresin bir gece vakti kişiyi uyandırmayacağını dile getiriyor. 

Uyku süreci yaklaşık dört saat sürüyor.  Bir insan gece boyunca birkaç uyku döngüsünden geçiyor. İlk olarak hafif bir uyku başlıyor, ardından derin uyku evresine geçiyoruz. Buna takiben REM evresine geçeriz. REM uykunun dördüncü ve ‘rüya’ aşaması olarak tanımlanıyor. 

Kaynak

Gece 11’de yatağa giriyorsanız saat 3’te bilincinizi açık bulabilirsiniz.

Gece 11’de yatağa giriyorsanız saat 3’te bilincinizi açık bulabilirsiniz.

Haberde gece 3’te uyanman sadece bir iki dakika sürer. Ancak olumsuz düşüncelere kapılırsanız tamamen uyanık hale gelebilirsiniz.

Stres kişiyi uyandırmaz, uykuları kaçırır.

Stres kişiyi uyandırmaz, uykuları kaçırır.

Geceleyin yaptığımız düşüncelerde gündüze göre daha az rasyonel olma eğilimindeyiz, bu yüzden sorunlarımız her zaman sabahın 3'ünde çok daha zorlu görünüyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın