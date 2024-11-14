Bazı İnsanlar Neden Gece Saat 3’te Uyanır? Gecenin Bir Vakti Uyanmanızın Bilimsel Açıklaması Var

Gece bir anda saat 3’te 4’te uyanıyor musunuz? Uykunun en tatlı anında bir anda sebepsiz yere uyanmak oldukça can sıkıcı olabilir. Bunun nedenini gün içindeki yorgunluğuna, stresine bağlayanlar var. Hatta ve hatta nazara, cine bağlayan da olabilir. Ancak üzgünüm… Bilimin gece 3’te uyanmanıza dair bir açıklaması var.

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