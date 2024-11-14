Bazı İnsanlar Neden Gece Saat 3’te Uyanır? Gecenin Bir Vakti Uyanmanızın Bilimsel Açıklaması Var
Bazı İnsanlar Neden Gece Saat 3’te Uyanır? Gecenin Bir Vakti Uyanmanızın Bilimsel Açıklaması Var
Gece bir anda saat 3’te 4’te uyanıyor musunuz? Uykunun en tatlı anında bir anda sebepsiz yere uyanmak oldukça can sıkıcı olabilir. Bunun nedenini gün içindeki yorgunluğuna, stresine bağlayanlar var. Hatta ve hatta nazara, cine bağlayan da olabilir. Ancak üzgünüm… Bilimin gece 3’te uyanmanıza dair bir açıklaması var.
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Saat akşam 11’de uyudunuz… Mis gibi uyku çekerken gecenin bir vakti hiçbir sebep yokken uyandınız. Ne bir kabus ne bir ses… Bir anda gözlerinizi açarken buldunuz.
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Özellikle gecenin saat 3’ünde 4’ünde uyanmak oldukça sık karşılaşılan durum. Bu durumu yorgunluğuna stresine bağlayanlar var. Bazı kişiler ise gecenin 3’ünde uyanmayı paranormal olaylara bağlayabilir.
Ancak siz de böyle düşünüyorsanız üzgünüm, bilimin bir açıklaması var.
Gece 11’de yatağa giriyorsanız saat 3’te bilincinizi açık bulabilirsiniz.
Stres kişiyi uyandırmaz, uykuları kaçırır.
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