31 Yıl Önce Düzce’nin Akçakoca İlçesi Kıyılarına Vuran Lenin Heykelinin Gizemli Hikayesi
31 Yıl Önce Düzce’nin Akçakoca İlçesi Kıyılarına Vuran Lenin Heykelinin Gizemli Hikayesi
Takvimler 17 Temmuz 1993 tarihini gösteriyordu. Yaz mevsiminin serin sabahında denizde yüzen bir kız çocuğu teknedeki babasına 'Burada adam var' diye seslendi. Akçakocalı balıkçı, teknesini 'adama' yanaştırdı ve daha önce hiç karşılaşmadığı bir şeyi karşılarında gördü. Ahşap bir heykel… Üstelik bu heykel sıradan çöpe atılmış bir ev eşyası değildi. Sovyetler Birliği’nin kurucusu Vladimir Lenin tam balıkçının karşısında gözünün içine bakıyordu… İşte Düzce sahillerine kıyıya vuran ve ardından bir dönem ülkenin bir numaralı gündemi olan Lenin heykelinin gizemli hikayesi.
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Düzce, 17 Temmuz 1993 tarihinde başına geleceklerden habersizdi. Her şey denizde yüzen bir kız çocuğunun balıkçı babasına “Burada bir adam var” demesiyle başladı.
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Akçakocalı balıkçı kızının sözleri üzerine teknesini o “adama” yöneltti. “Adam” sandıkları şey ahşap bir heykel çıktı. Ancak bu heykel bildikleri gibi değildi…
Balıkçı teknesine bağladığı heykeli kıyıya çıkardı. Bu heykel Sovyetler Birliği’nin kurucusu Vladimir Lenin’di.
Lenin heykeli o günden sonra ülkede meşhur oldu, haberlere çıktı. Dönemin Akçakoca belediye başkanı Sosyal Demokrat Halkçı Partili Hüseyin Yanmaz, heykelin depoya kaldırılmasını uygun gördü.
30 yıl boyunca depoda çürümeye terk edilen heykel 2022 yılında kayboldu. 2009 yerel seçimlerden Akçakoca Belediye Başkanı seçilen CHP’li Fikret Albayrak, heykelin müzede sergilenmesini istedi.
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Akçakoca'daki Lenin heykeli filmlere, belgesellere bile konu oldu.
Heykelin nereden ve nasıl geldiği 31 yıl boyunca hâlâ çözülemedi.
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