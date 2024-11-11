Göbeklitepe ve Karahantepe’ye Beyaz Kıyafetler Giyinip Portal Kapısı Aramaya Giden Kişiler

Göbeklitepe, Karahantepe… Milyonlarca yıllık tarihi içinde barındıran gizemli yapılarda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda ortaya çıkanlar tarihin buralarda başladığını adeta gösteriyor. Öyle ki bu durum batıl inancı bulunan pek çok kişiyi de etkilemiş. Hürriyet’ten Salim Uzun’a konuşan Göbeklitepe ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Kurul, görüp de inanamadığı anları anlattı.

Enerji işleriyle uğraşan kişilerin arkeologlara nereyi kazmaları gerektiği konusunda ‘uyarı’ yapanlar mı dersiniz yoksa beyaz kıyafetlerle kazı noktasında portal kapısı arayanlar mı… İşte tarihin sıfır noktasında yaşanan ilginç anlar.

Kaynak: Hürriyet