Göbeklitepe ve Karahantepe’ye Beyaz Kıyafetler Giyinip Portal Kapısı Aramaya Giden Kişiler
Göbeklitepe ve Karahantepe’ye Beyaz Kıyafetler Giyinip Portal Kapısı Aramaya Giden Kişiler
Göbeklitepe, Karahantepe… Milyonlarca yıllık tarihi içinde barındıran gizemli yapılarda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda ortaya çıkanlar tarihin buralarda başladığını adeta gösteriyor. Öyle ki bu durum batıl inancı bulunan pek çok kişiyi de etkilemiş. Hürriyet’ten Salim Uzun’a konuşan Göbeklitepe ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Kurul, görüp de inanamadığı anları anlattı.
Enerji işleriyle uğraşan kişilerin arkeologlara nereyi kazmaları gerektiği konusunda ‘uyarı’ yapanlar mı dersiniz yoksa beyaz kıyafetlerle kazı noktasında portal kapısı arayanlar mı… İşte tarihin sıfır noktasında yaşanan ilginç anlar.
Kaynak: Hürriyet
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Göbeklitepe milattan önce 9600-9500 yılına tarihleniyor. Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe, şu ana kadar bilinen en eski tarihi yapı.
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Göbeklitepe’nin rakibi ise Karahantepe. Şanlıurfa sınırları içerisinde bulunan arkeolojik sit alanının Göbeklitepe’den eski olduğu düşünülüyor.
Tarihin başladığı yer olarak kabul edilen bu yerler batıl inancı olan, enerji işleriyle uğraşan pek çok kişinin de uğrak noktası.
Her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan kazı noktaları birbirinden ilginç kişilere de ev sahipliği yapıyor aslında.
İki bölgenin kazı başkanı Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Hürriyet’ten Salim Uzun’a yaşadığı ilginç anları anlattı.
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Beyaz kıyafetler giyinip portal kapısı aramaya geldiler.
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