Bir Robot Tarafından Yapılıp Satılan İlk Eser! Robot Ai-Da’nın Alan Turing Portresi Rekor Fiyata Alıcı Buldu

Dünyanın ilk insansı robotu Ai-Da, İngiliz matematikçi Alan Turing’in portresini yaptı. Bu portre müzayede tam 1.32 milyon dolara satıldı. Rekor fiyata alıcı bulan eser, tarihe de geçti. Nedeni ise bir robot tarafından yapılıp satılan ilk eser olmasından kaynaklıydı. Ai-Da’nın eseri duyguları ileten bir sanat yapılıp yapılmayacağına dair sorunun önemli yanıtını içeriyor.