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Bir Robot Tarafından Yapılıp Satılan İlk Eser! Robot Ai-Da’nın Alan Turing Portresi Rekor Fiyata Alıcı Buldu

Bir Robot Tarafından Yapılıp Satılan İlk Eser! Robot Ai-Da’nın Alan Turing Portresi Rekor Fiyata Alıcı Buldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.11.2024 - 14:07

Dünyanın ilk insansı robotu Ai-Da, İngiliz matematikçi Alan Turing’in portresini yaptı. Bu portre müzayede tam 1.32 milyon dolara satıldı. Rekor fiyata alıcı bulan eser, tarihe de geçti. Nedeni ise bir robot tarafından yapılıp satılan ilk eser olmasından kaynaklıydı. Ai-Da’nın eseri duyguları ileten bir sanat yapılıp yapılmayacağına dair sorunun önemli yanıtını içeriyor.

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Dünyanın ilk ultra gerçekçi insansı robotu Ai-Da, çizimlerine bir yenisini ekledi. Ai-Da bu kez İngiliz matematikçi Alan Turing’in portresini yaptı.

Dünyanın ilk ultra gerçekçi insansı robotu Ai-Da, çizimlerine bir yenisini ekledi. Ai-Da bu kez İngiliz matematikçi Alan Turing’in portresini yaptı.

2019 yılında AI sanat üreticisi olarak tasarlanan Ai-Da’nın Turing portresi rekor fiyata alıcı buldu. Alan Turing portresi tam 1.32 milyon dolara satıldı.

2019 yılında AI sanat üreticisi olarak tasarlanan Ai-Da’nın Turing portresi rekor fiyata alıcı buldu. Alan Turing portresi tam 1.32 milyon dolara satıldı.

Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede Ai-Da’nın eserine 27 teklif verildi. Portreyi 1.32 milyon dolara alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.

Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede Ai-Da’nın eserine 27 teklif verildi. Portreyi 1.32 milyon dolara alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.

Bu satış tarihe de geçti. Nedeni ise insansı robot tarafından yapılıp satılan ilk eser oldu.

Bu satış tarihe de geçti. Nedeni ise insansı robot tarafından yapılıp satılan ilk eser oldu.

Yapay Zeka Tanrısı: Alan Turing'in Portresi” aynı zamanda bir yapay zekanın yaptığı sanat eserlerine de yeni bir sorgulama getiriyor. Robotların gerçeklik algısına yakın ya da duyguları ileten bir sanat eseri ortaya çıkarıp çıkarmayacağı tartışmaları yeniden alevlendi.

Bilgisayar biliminin kurucusu sayılan Alan Mathison Turing, 23 Haziran 1912’de İngiltere’de dünyaya geldi.

Bilgisayar biliminin kurucusu sayılan Alan Mathison Turing, 23 Haziran 1912’de İngiltere’de dünyaya geldi.

Turing, İkinci Dünya Savaşı’nda Alman şifrelerinin kırılmasında önemli rol oynadı. Bu nedenle Turing, savaş kahramanı sayıldı.  Manchester Üniversitesi'nde çalıştığı yıllarda, Turing makinesi denilen algoritma tanımı ile modern bilgisayarların kavramsal temelini attı.

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