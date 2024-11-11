Bir Robot Tarafından Yapılıp Satılan İlk Eser! Robot Ai-Da’nın Alan Turing Portresi Rekor Fiyata Alıcı Buldu
Bir Robot Tarafından Yapılıp Satılan İlk Eser! Robot Ai-Da’nın Alan Turing Portresi Rekor Fiyata Alıcı Buldu
Dünyanın ilk insansı robotu Ai-Da, İngiliz matematikçi Alan Turing’in portresini yaptı. Bu portre müzayede tam 1.32 milyon dolara satıldı. Rekor fiyata alıcı bulan eser, tarihe de geçti. Nedeni ise bir robot tarafından yapılıp satılan ilk eser olmasından kaynaklıydı. Ai-Da’nın eseri duyguları ileten bir sanat yapılıp yapılmayacağına dair sorunun önemli yanıtını içeriyor.
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Dünyanın ilk ultra gerçekçi insansı robotu Ai-Da, çizimlerine bir yenisini ekledi. Ai-Da bu kez İngiliz matematikçi Alan Turing’in portresini yaptı.
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2019 yılında AI sanat üreticisi olarak tasarlanan Ai-Da’nın Turing portresi rekor fiyata alıcı buldu. Alan Turing portresi tam 1.32 milyon dolara satıldı.
Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede Ai-Da’nın eserine 27 teklif verildi. Portreyi 1.32 milyon dolara alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.
Bu satış tarihe de geçti. Nedeni ise insansı robot tarafından yapılıp satılan ilk eser oldu.
Bilgisayar biliminin kurucusu sayılan Alan Mathison Turing, 23 Haziran 1912’de İngiltere’de dünyaya geldi.
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