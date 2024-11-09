Uzayda Mahsur Kalan Astronotun Son Hali Şoke Etti! Endişeler Artınca NASA Açıklama Yaptı

Uzayda 6 aydır mahsur kalan astronot Sunita Williams’ın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) yeni görüntüleri ortaya çıktı. 150 gündür uzayda olan Williams’ın tehlikeli ölçüde kilo kaybettiği ve adeta çöktüğü görülüyor. Williams’ın son hali herkesi şoke ederken 59 yaşındaki astronotun sağlık durumuyla ilgili endişeler arttı.

NASA, Williams’ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bir kaynağa göre uzay ajansı Williams’ın kilo kaybının önüne geçmek için uğraşıyor. Öte yandan uzun süreli uzay görevlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı biliniyor.

Kaynak: New York Post