Uzayda Mahsur Kalan Astronotun Son Hali Şoke Etti! Endişeler Artınca NASA Açıklama Yaptı
Uzayda Mahsur Kalan Astronotun Son Hali Şoke Etti! Endişeler Artınca NASA Açıklama Yaptı
Uzayda 6 aydır mahsur kalan astronot Sunita Williams’ın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) yeni görüntüleri ortaya çıktı. 150 gündür uzayda olan Williams’ın tehlikeli ölçüde kilo kaybettiği ve adeta çöktüğü görülüyor. Williams’ın son hali herkesi şoke ederken 59 yaşındaki astronotun sağlık durumuyla ilgili endişeler arttı.
NASA, Williams’ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bir kaynağa göre uzay ajansı Williams’ın kilo kaybının önüne geçmek için uğraşıyor. Öte yandan uzun süreli uzay görevlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı biliniyor.
Kaynak: New York Post
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Haziran ayı başında Boeing Starliner aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlatılan iki astronot 6 aydır mahsur.
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Uzayda mahsur kalan Sunita Williams ve Butch Wilmore’un Dünya’ya nasıl getirileceği tartışılıyor.
59 yaşındaki Sunita Williams’ın 24 Eylül’de çekildiği belirtilen bir fotoğrafı herkesi şoke etti. Fotoğrafta astronotun önemli ölçüde kilo kaybettiği ve yanaklarının çöktüğü görülüyor.
New York Post’a konuşan bir NASA çalışanı Williams’ın son görüntüsünü ‘endişe verici’ olarak nitelendirdi.
Görüntü karşısında şoke olduklarını belirten kişi, Williams’ın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve NASA’nın bu durumu oldukça ciddiye aldığını belirtti.
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