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Uzayda Mahsur Kalan Astronotun Son Hali Şoke Etti! Endişeler Artınca NASA Açıklama Yaptı

Uzayda Mahsur Kalan Astronotun Son Hali Şoke Etti! Endişeler Artınca NASA Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.11.2024 - 13:54

Uzayda 6 aydır mahsur kalan astronot Sunita Williams’ın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) yeni görüntüleri ortaya çıktı. 150 gündür uzayda olan Williams’ın tehlikeli ölçüde kilo kaybettiği ve adeta çöktüğü görülüyor. Williams’ın son hali herkesi şoke ederken 59 yaşındaki astronotun sağlık durumuyla ilgili endişeler arttı. 

NASA, Williams’ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bir kaynağa göre uzay ajansı Williams’ın kilo kaybının önüne geçmek için uğraşıyor. Öte yandan uzun süreli uzay görevlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı biliniyor.

Kaynak: New York Post

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Haziran ayı başında Boeing Starliner aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlatılan iki astronot 6 aydır mahsur.

Haziran ayı başında Boeing Starliner aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlatılan iki astronot 6 aydır mahsur.

Astronotların aslında uzayda 8 gün kalması planlanıyordu. Boeing’in uzay mekiğinde meydana gelen arızalanma ve helyum sızıntısı sonucu astronotlar Dünya’ya dönemedi.

Uzayda mahsur kalan Sunita Williams ve Butch Wilmore’un Dünya’ya nasıl getirileceği tartışılıyor.

Uzayda mahsur kalan Sunita Williams ve Butch Wilmore’un Dünya’ya nasıl getirileceği tartışılıyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) kararına göre deneyimli iki astronot 2025 Şubat ayında Dünya’ya dönebilecek.

59 yaşındaki Sunita Williams’ın 24 Eylül’de çekildiği belirtilen bir fotoğrafı herkesi şoke etti. Fotoğrafta astronotun önemli ölçüde kilo kaybettiği ve yanaklarının çöktüğü görülüyor.

59 yaşındaki Sunita Williams’ın 24 Eylül’de çekildiği belirtilen bir fotoğrafı herkesi şoke etti. Fotoğrafta astronotun önemli ölçüde kilo kaybettiği ve yanaklarının çöktüğü görülüyor.

Bu fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından Williams’ın sağlığına dair endişeler arttı. Uzun süreli uzay görevli özellikle kadın astronotların sağlığını ciddi derecede etkiliyor. Kilo kaybı, görme bozuklukları ve kalp sorunları bu sorunların başında geliyor.

New York Post’a konuşan bir NASA çalışanı Williams’ın son görüntüsünü ‘endişe verici’ olarak nitelendirdi.

New York Post’a konuşan bir NASA çalışanı Williams’ın son görüntüsünü ‘endişe verici’ olarak nitelendirdi.

Adı açıklanmayan NASA çalışanı, Williams’ın bir deri bir kemik kaldığını ve uzay ajansının astronotun kilo kaybını tersine çevirmek için çabaladığını ifade etti.

Görüntü karşısında şoke olduklarını belirten kişi, Williams’ın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve NASA’nın bu durumu oldukça ciddiye aldığını belirtti.

Görüntü karşısında şoke olduklarını belirten kişi, Williams’ın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve NASA’nın bu durumu oldukça ciddiye aldığını belirtti.

NASA ise deneyimli iki astronotun sağlık durumlarının oldukça iyi olduğunu savunuyor. Geçen günlerde NASA Sözcüsü Jimi Russell, 'Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki tüm NASA astronotları rutin tıbbi değerlendirmelerden geçiyor, özel uçuş cerrahları onları izliyor ve sağlık durumları iyi' ifadelerini kullanmıştı.

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