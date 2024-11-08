Köpekler Islandıklarında Neden Sallanır? Bilim İnsanları Gerçek Sebebi Buldu!

Bildiğimiz gibi can dostumuz köpekler, ıslandıklarında kendilerini şiddetli bir şekilde sallar. Hepimiz bunun ‘kendilerini kurulamak için’ yaptığını sanarız. Live Science’de yer alan habere göre su sıçratarak yapılan bu sallama davranışı aslında bir sinirin uyarılmasından kaynaklı. Islak köpek titremesi memeli derisinde bulunan C-LTMR adlı bir reseptörün hatası aslında… Can dostlarımız “Kendimi kurutayım, ıslak sudan arınayım” düşüncesiyle değil; genetik faktörlerden dolayı bu sallanmayı gerçekleştiriyormuş!

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