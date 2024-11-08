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Köpekler Islandıklarında Neden Sallanır? Bilim İnsanları Gerçek Sebebi Buldu!

Köpekler Islandıklarında Neden Sallanır? Bilim İnsanları Gerçek Sebebi Buldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.11.2024 - 22:15

Bildiğimiz gibi can dostumuz köpekler, ıslandıklarında kendilerini şiddetli bir şekilde sallar. Hepimiz bunun ‘kendilerini kurulamak için’ yaptığını sanarız. Live Science’de yer alan habere göre su sıçratarak yapılan bu sallama davranışı aslında bir sinirin uyarılmasından kaynaklı. Islak köpek titremesi memeli derisinde bulunan C-LTMR adlı bir reseptörün hatası aslında… Can dostlarımız “Kendimi kurutayım, ıslak sudan arınayım” düşüncesiyle değil; genetik faktörlerden dolayı bu sallanmayı gerçekleştiriyormuş!

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Bildiğimiz gibi köpeklerin ıslandıktan sonra yaptıkları ilk hareket şiddetli şekilde sallanmak. Birkaç saniye süren bu su sıçratma hareketini fazla sudan rahatsız oldukları için yaptıklarını düşünürüz.

Bildiğimiz gibi köpeklerin ıslandıktan sonra yaptıkları ilk hareket şiddetli şekilde sallanmak. Birkaç saniye süren bu su sıçratma hareketini fazla sudan rahatsız oldukları için yaptıklarını düşünürüz.

Aslında bu hareketin altında yatan genetik bir neden yatıyor. Bilim insanları köpeklerin basit anlam yüklediğimiz hareketinin nedenini çözdü.

Aslında bu hareketin altında yatan genetik bir neden yatıyor. Bilim insanları köpeklerin basit anlam yüklediğimiz hareketinin nedenini çözdü.

Live Science’de yer alan araştırmaya göre ıslak köpek titremesi memeli derisinde bulunan C-LTMR adlı bir reseptör hatası.

Live Science’de yer alan araştırmaya göre ıslak köpek titremesi memeli derisinde bulunan C-LTMR adlı bir reseptör hatası.

Kaynak

Araştırmacılar, bu titremenin sinirlerden kaynaklandığını ortaya çıkarırken tüm tüylü memeli hayvanlarda aynı davranışın olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, bu titremenin sinirlerden kaynaklandığını ortaya çıkarırken tüm tüylü memeli hayvanlarda aynı davranışın olduğunu belirtti.

Araştırmanın ortak yazarlarından Harvard Tıp Fakültesi Howard Hughes Tıp Enstitüsü'nden Dawei Zhang, titremenin nedenini belirlemek için fareler üzerinde araştırma yaptıklarını aktardı.

Araştırmanın ortak yazarlarından Harvard Tıp Fakültesi Howard Hughes Tıp Enstitüsü'nden Dawei Zhang, titremenin nedenini belirlemek için fareler üzerinde araştırma yaptıklarını aktardı.

Farelerde deri reseptörlerindeki kanallar ve sıcaklık değişimini algılayan reseptörlerin devre dışı bırakılacağı şekilde genetik mutasyon yaratıldı. Sıcaklık değişimini algılama yeteceği olmayan farelerin, boyunlarının arkasına yağ damlacıkları serpildi. Damlacıklar serpildiğinde farelerin titrediği görüldü. Ancak duyusal reseptörü olmayan fareler tepki vermedi.

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Araştırmanın sonucuna göre C-LTMR adı verilen sinir türü uyarıldığı fareler aniden titriyordu. Bu kez C-LTMR sinir türünün olmadığı fareler üretildi ve su serpildiğinde yüzde 58 daha az titredikleri görüldü.

Araştırmanın sonucuna göre C-LTMR adı verilen sinir türü uyarıldığı fareler aniden titriyordu. Bu kez C-LTMR sinir türünün olmadığı fareler üretildi ve su serpildiğinde yüzde 58 daha az titredikleri görüldü.

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