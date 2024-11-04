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Bir Yılda Kaç Hafta Vardır? Bu Sorunun Yanıtı Sandığınız Kadar Basit Değil!

Bir Yılda Kaç Hafta Vardır? Bu Sorunun Yanıtı Sandığınız Kadar Basit Değil!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.11.2024 - 16:56

Bir yılda kaç hafta olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu sorunun yanıtı 52 ama neden? Sizi zamanda kısa bir yolculuğa çıkaralım...

Kaynak: Live Science

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“Bir yılda kaç hafta vardır?” sorusuna yanıtınız hiç şüphesiz 52 olabilir. Evet, 52 hafta var ama neden “52” hafta olduğunu düşündünüz mü?

“Bir yılda kaç hafta vardır?” sorusuna yanıtınız hiç şüphesiz 52 olabilir. Evet, 52 hafta var ama neden “52” hafta olduğunu düşündünüz mü?

Bu sorunun yanıtı yüz yıllar öncesinde saklı. Merak ediyorsanız sizi şöyle bi’ alalım ve bir zaman yolculuğuna çıkaralım…

Bu sorunun yanıtı yüz yıllar öncesinde saklı. Merak ediyorsanız sizi şöyle bi’ alalım ve bir zaman yolculuğuna çıkaralım…

“Zaman nedir?” sorusuna verebilecek net bir cevap ya da bilimsel bir yanıt yok. Ancak zamanın yıllara, aylara, haftalara, saatlere ve dakikalara bölünmesinin bir nedeni var; bu nedenin de bir hikayesi…

“Zaman nedir?” sorusuna verebilecek net bir cevap ya da bilimsel bir yanıt yok. Ancak zamanın yıllara, aylara, haftalara, saatlere ve dakikalara bölünmesinin bir nedeni var; bu nedenin de bir hikayesi…

Tarih boyunca insanlar zamanı güneşin ve ayın hareketlerine göre belirledi. Hatta Aborjinler 11 bin yıl önce inşa ettiği taş düzenlemesiyle zamanın akışını izlemek için güneşin desenlerine başvuruyordu.

Tarih boyunca insanlar zamanı güneşin ve ayın hareketlerine göre belirledi. Hatta Aborjinler 11 bin yıl önce inşa ettiği taş düzenlemesiyle zamanın akışını izlemek için güneşin desenlerine başvuruyordu.

Eski Mısırlılar ve Sümerler gibi uygarlıklar için zaman çok önemliydi. Çünkü dini ritüellerine karşı oldukça hassaslardı ve ibadetlerini tam zamanında gerçekleştirmek için de ‘zaman tutmaya’ ihtiyaçları vardı.

Eski Mısırlılar ve Sümerler gibi uygarlıklar için zaman çok önemliydi. Çünkü dini ritüellerine karşı oldukça hassaslardı ve ibadetlerini tam zamanında gerçekleştirmek için de ‘zaman tutmaya’ ihtiyaçları vardı.
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Live Science’de yer alan habere göre ABD Deniz Gözlemevi’nin eski baş bilimcisi Demetrios Matsakis, “Zamanı tutmanın en büyük itici gücü dindi. Mısrlılar ve Sümerler gibi uygarlıklar gün ve gecenin bellirli saatlerinde dua okumaya ihtiyaç duyuyordu” dedi.

Live Science’de yer alan habere göre ABD Deniz Gözlemevi’nin eski baş bilimcisi Demetrios Matsakis, “Zamanı tutmanın en büyük itici gücü dindi. Mısrlılar ve Sümerler gibi uygarlıklar gün ve gecenin bellirli saatlerinde dua okumaya ihtiyaç duyuyordu” dedi.

Kaynak

Günümüzde kullanılan Gregoryen takvimi, Julius Caesar’ın Milattan Önce 46’da başlattığı Jülyen takvimden kaynaklanan hatadan ortaya çıkmıştı.

Günümüzde kullanılan Gregoryen takvimi, Julius Caesar’ın Milattan Önce 46’da başlattığı Jülyen takvimden kaynaklanan hatadan ortaya çıkmıştı.

Jülyen takvimi yılın uzunluğunu 365,25 olarak hesapladı. Bu nedenle her dört yılda fazladan bir gün eklendi. Bir yıl aslında 365,24 gündü. Jülyen takvimi yaklaşık 11 dakikayı hesaba katmamıştı.

Jülyen takvimi yılın uzunluğunu 365,25 olarak hesapladı. Bu nedenle her dört yılda fazladan bir gün eklendi. Bir yıl aslında 365,24 gündü. Jülyen takvimi yaklaşık 11 dakikayı hesaba katmamıştı.

“Papa Gregory XIII, Paskalya'nın yanlış zamanda kutlandığından endişe ediyordu.”

“Papa Gregory XIII, Paskalya'nın yanlış zamanda kutlandığından endişe ediyordu.”

Takvimdeki tutarsızlık 1600’lü yıllarda fark edildi. Takvim yaklaşık ek 10 gün birikmişti. Katolik Kilisesinde ise dini tatillerin yanlış zamanda kutlandığına dair endişe oluştu. 

Matsakis, 'Yüzyıllar boyunca bu fark birikti ve Papa Gregory XIII, Paskalya'nın yanlış zamanda kutlandığından endişe ediyordu” diye konuştu.

Gregory, 4 Ekim 1582’i doğrudan 15 Ekim 1582’e atlattı. Böylece Gregory, Jülyen takvimdeki yanlışlığın düzeltilmesini emretti.

Gregory, 4 Ekim 1582’i doğrudan 15 Ekim 1582’e atlattı. Böylece Gregory, Jülyen takvimdeki yanlışlığın düzeltilmesini emretti.
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Yeni takvime geçilmesi pek çok ülkeyi huzursuz etti. İngiltere, dini sebepten dolayı 1752 yılına kadar reddetti.

Yeni takvime geçilmesi pek çok ülkeyi huzursuz etti. İngiltere, dini sebepten dolayı 1752 yılına kadar reddetti.

Sonuç olarak Papa Gregory’nin kararnamesinden sonra uzun yıllar boyunca belgelerde karışıklığın önlenmesi amacıyla hem yeni takvim kullanıldı, hem de Jülyen takvimi yer aldı.

Sonuç olarak Papa Gregory’nin kararnamesinden sonra uzun yıllar boyunca belgelerde karışıklığın önlenmesi amacıyla hem yeni takvim kullanıldı, hem de Jülyen takvimi yer aldı.

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