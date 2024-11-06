Bilim Dünyasını Şaşırtan Yamalı İskelet: Üç Bin Yıl Arayla Yaşamış Beş Kişinin Kemikleri Birleştirilmiş
Bilim Dünyasını Şaşırtan Yamalı İskelet: Üç Bin Yıl Arayla Yaşamış Beş Kişinin Kemikleri Birleştirilmiş
Belçika’da cenin pozisyonunda ortaya çıkarılan iskeletin gizemi arkeologlar tarafından çözüldü. Bilim dünyasını şaşırtan yamalı iskeletin üç 3 bin arayla yaşamış beş kişinin kemiklerinden oluştuğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belçika’nın Pommeroeul kasabasında 1970’lerde yapılan bir kazıda cenin pozisyonunda bir iskelet ortaya çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İskeletin Roma dönemine ait olduğu düşünülüyordu ancak vücudun cenin pozisyonunda düzenlenmesi Roma döneminde pek görülen türden değildi.
Kafatasının yakınlarında bulunan Roma kemik iğnesi MS 69 ile 210’da yaşamış bir kadına ait olduğu olarak yorumlandı. 2019’da yapılan radyokarbon incelemesinde iskelete dair daha önce görülmemiş ayrıntılar keşfedilmişti.
İskeletin bazı kısımları Roma kökenliydi, bazı kısımları ise Taş Devri’ne aitti… Peki bu nasıl olabilirdi?
Live Science'de yer alan habere göre araştırmalarda iskeletin üç bin yıl arayla yaşamış beş kişiye ait kemiklerden oluşturulduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
‘Yamalı iskelet’ bilim dünyasını oldukça şaşırttı. İskeletin Neolitik çağda üç farklı döneme ait olduğu belirlendi.
Arkeologlar “Neolitik mezara neden Romalı kadının kafatası yerleştirildi ve neden Neolitik mezar birden fazla kişiye ait kalıntılardan oluşuyordu?” sorusuna ağırlık verdi.
Araştırmacıların düşüncesine göre Romalılar bedenleri gömerken bir Taş Devri mezarını kazara rahatsız etmişti. Durumu örtbas etmek için kalıntıların üzerine kafatası ve kemik iğnesi eklediler.
Diğer bir olasılıksa ‘bireyin’ Gallo-Roma döneminde Neolitik kemiklerin Roma dönemi kafatasıyla birleştirilerek bir araya getirilmesi.
Bilim insanları "Belki de bu topluluk batıl inançlardan ilham aldı veya kendilerinden önce bu bölgede yaşamış bir bireyle bağlantı kurma ihtiyacı hissetti” ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın