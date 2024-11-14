Uzayda Aylardır Mahsur! Son Görüntüsüyle Endişeye Neden Olan Astronot Sunita Williams İlk Kez Konuştu

Haziran ayında Boeing Starliner aracıyla uzaya fırlatılan ancak çıkan arıza nedeniyle 6 aydır mahsur kalan iki astronotla ilgili yeni bir gelişme var. Uzayda mahsur kalan deneyimli astronot Sunita Williams’ın son görüntüsü epey gündem olmuştu. Williams’ın oldukça zayıfladığı gözükürken sağlık durumu ilgili endişelere yol açmıştı. Sunita Williams’tan sağlığına dair bir açıklama geldi.

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