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Uzayda Aylardır Mahsur! Son Görüntüsüyle Endişeye Neden Olan Astronot Sunita Williams İlk Kez Konuştu

Uzayda Aylardır Mahsur! Son Görüntüsüyle Endişeye Neden Olan Astronot Sunita Williams İlk Kez Konuştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2024 - 15:47

Haziran ayında Boeing Starliner aracıyla uzaya fırlatılan ancak çıkan arıza nedeniyle 6 aydır mahsur kalan iki astronotla ilgili yeni bir gelişme var. Uzayda mahsur kalan deneyimli astronot Sunita Williams’ın son görüntüsü epey gündem olmuştu. Williams’ın oldukça zayıfladığı gözükürken sağlık durumu ilgili endişelere yol açmıştı. Sunita Williams’tan sağlığına dair bir açıklama geldi.

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Deneyimli astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore, haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlatıldı. Ancak Boeing Starliner aracında çıkan arıza nedeniyle 1 hafta sonra dönmesi planlanan astronotlar 6 aydır uzayda mahsur.

Deneyimli astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore, haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlatıldı. Ancak Boeing Starliner aracında çıkan arıza nedeniyle 1 hafta sonra dönmesi planlanan astronotlar 6 aydır uzayda mahsur.

Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz👇🏻

İki astronotun son çıkan fotoğrafı ise baya gündem olmuştu. Nedeni ise Sunita Williams’ın endişe verici şekilde kilo kaybetmesi. Fotoğraflarda Williams’ın adeta çöktüğü görülüyordu.

İki astronotun son çıkan fotoğrafı ise baya gündem olmuştu. Nedeni ise Sunita Williams’ın endişe verici şekilde kilo kaybetmesi. Fotoğraflarda Williams’ın adeta çöktüğü görülüyordu.

Bu görüntüler epey gündem olunca astronot Williams’tan açıklama geldi.

Bu görüntüler epey gündem olunca astronot Williams’tan açıklama geldi.

NASA’nın geçen günlerde düzenlediği canlı yayında konuşan Williams, kilosunun aynı kaldığını ifade etti. Astronotların uzayda kaldıkları süre boyunca vücutlarında sıvı değişimi yaşanabileceğini dile getiren Williams, hiç kilo vermediğini belirtti.

Williams, düzenli egzersiz yaptığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan NASA tarafından yapılan açıklamada ise astronotların sağlıklarının gayet iyi olduğu ve yakından takip edildikleri vurgulanmıştı.

Öte yandan NASA tarafından yapılan açıklamada ise astronotların sağlıklarının gayet iyi olduğu ve yakından takip edildikleri vurgulanmıştı.

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