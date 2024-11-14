Uzayda Aylardır Mahsur! Son Görüntüsüyle Endişeye Neden Olan Astronot Sunita Williams İlk Kez Konuştu
Uzayda Aylardır Mahsur! Son Görüntüsüyle Endişeye Neden Olan Astronot Sunita Williams İlk Kez Konuştu
Haziran ayında Boeing Starliner aracıyla uzaya fırlatılan ancak çıkan arıza nedeniyle 6 aydır mahsur kalan iki astronotla ilgili yeni bir gelişme var. Uzayda mahsur kalan deneyimli astronot Sunita Williams’ın son görüntüsü epey gündem olmuştu. Williams’ın oldukça zayıfladığı gözükürken sağlık durumu ilgili endişelere yol açmıştı. Sunita Williams’tan sağlığına dair bir açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deneyimli astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore, haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlatıldı. Ancak Boeing Starliner aracında çıkan arıza nedeniyle 1 hafta sonra dönmesi planlanan astronotlar 6 aydır uzayda mahsur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki astronotun son çıkan fotoğrafı ise baya gündem olmuştu. Nedeni ise Sunita Williams’ın endişe verici şekilde kilo kaybetmesi. Fotoğraflarda Williams’ın adeta çöktüğü görülüyordu.
Bu görüntüler epey gündem olunca astronot Williams’tan açıklama geldi.
Öte yandan NASA tarafından yapılan açıklamada ise astronotların sağlıklarının gayet iyi olduğu ve yakından takip edildikleri vurgulanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın