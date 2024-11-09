2 Bin 200 Yıl Sonra Kapadokya’da Parmak İzleri Bulunan İnşaat Ustası

Kapadokya’da 2023 yılında ilk kez bilimsel tümülüs kazıları başladı. Tarihe ışık tutan kazılarda 2 bin 200 yıllık mezar odası bulundu. Bu tür keşifler alışık olduğumuz ve sürekli gördüğümüz türden. Ancak bu keşfi farklı yapan bir şey var. O da mezar odasının sıvasını yapan inşaat ustasının parmak izlerinin 2 bin yıl sonra ortaya çıkması… Kim derdi ki kendi halinde çalışan bir inşaat işçisinin yüz yıllar sonra aramıza katılacağını?

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