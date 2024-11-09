2 Bin 200 Yıl Sonra Kapadokya’da Parmak İzleri Bulunan İnşaat Ustası
2 Bin 200 Yıl Sonra Kapadokya’da Parmak İzleri Bulunan İnşaat Ustası
Kapadokya’da 2023 yılında ilk kez bilimsel tümülüs kazıları başladı. Tarihe ışık tutan kazılarda 2 bin 200 yıllık mezar odası bulundu. Bu tür keşifler alışık olduğumuz ve sürekli gördüğümüz türden. Ancak bu keşfi farklı yapan bir şey var. O da mezar odasının sıvasını yapan inşaat ustasının parmak izlerinin 2 bin yıl sonra ortaya çıkması… Kim derdi ki kendi halinde çalışan bir inşaat işçisinin yüz yıllar sonra aramıza katılacağını?
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Türkiye’nin en önemli doğal güzelliği ve turistik bölgesi olan Kapadokya bundan tam 60 milyon yıl önce oluştu.
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Milyonlarca yıllık tarihi içinde barındıran Kapadokya'da 2023 yılında ilk kez bilimsel tümülüs kazıları başladı.
Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 200 yıllık mezar odasına ulaşıldı.
Mezar odasının dış cephe sıvasında parmak izleri bulundu. Bu parmak izleri sıvayı yapan inşaat ustasına aitti. İnşaat ustasının izleri tam 2 bin 200 yıl sonra gün yüzüne çıktı.
Bulunan mezar odası geç Helenistik erken Roma dönemine tarihleniyor.
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