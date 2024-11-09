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2 Bin 200 Yıl Sonra Kapadokya’da Parmak İzleri Bulunan İnşaat Ustası

2 Bin 200 Yıl Sonra Kapadokya’da Parmak İzleri Bulunan İnşaat Ustası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.11.2024 - 14:46

Kapadokya’da 2023 yılında ilk kez bilimsel tümülüs kazıları başladı. Tarihe ışık tutan kazılarda 2 bin 200 yıllık mezar odası bulundu. Bu tür keşifler alışık olduğumuz ve sürekli gördüğümüz türden. Ancak bu keşfi farklı yapan bir şey var. O da mezar odasının sıvasını yapan inşaat ustasının parmak izlerinin 2 bin yıl sonra ortaya çıkması… Kim derdi ki kendi halinde çalışan bir inşaat işçisinin yüz yıllar sonra aramıza katılacağını?

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Türkiye’nin en önemli doğal güzelliği ve turistik bölgesi olan Kapadokya bundan tam 60 milyon yıl önce oluştu.

Türkiye’nin en önemli doğal güzelliği ve turistik bölgesi olan Kapadokya bundan tam 60 milyon yıl önce oluştu.

Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ’ından milyonlarca yıl önce püsküren lavlar ve küller yağmurlar rüzgarlar tarafından aşındırıldı. Bu aşındırma sonucunda Kapadokya doğdu.

Milyonlarca yıllık tarihi içinde barındıran Kapadokya'da 2023 yılında ilk kez bilimsel tümülüs kazıları başladı.

Milyonlarca yıllık tarihi içinde barındıran Kapadokya'da 2023 yılında ilk kez bilimsel tümülüs kazıları başladı.

İlk kazı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Karayazı tümülüsünde başladı. Kazı çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 200 yıllık mezar odasına ulaşıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 200 yıllık mezar odasına ulaşıldı.

Söz konusu mezar odasının keşfinde ilginç detaylar ortaya çıktı. Arkeologlar mezar odasının dış cephesinin sıvalı olduğunu fark etti. Bu noktadan sonra onları bekleyen bir sürpriz vardı…

Mezar odasının dış cephe sıvasında parmak izleri bulundu. Bu parmak izleri sıvayı yapan inşaat ustasına aitti. İnşaat ustasının izleri tam 2 bin 200 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Mezar odasının dış cephe sıvasında parmak izleri bulundu. Bu parmak izleri sıvayı yapan inşaat ustasına aitti. İnşaat ustasının izleri tam 2 bin 200 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Milattan önce 200 yılında mezar odası sıvası yapan bir inşaat işçisi tam 2 bin yıl sonra dünyada bir izinin bulunacağını hiç düşünür müydü sizce?

Bulunan mezar odası geç Helenistik erken Roma dönemine tarihleniyor.

Bulunan mezar odası geç Helenistik erken Roma dönemine tarihleniyor.

Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar, kazı çalışmalarının 2025 yılında devam edeceğini belirtti. Bulunan söz konusu mezarın ikinci kez kullanıldığını tespit ettiklerini belirten Maskar, “Bu olay Tümülüslerde görülen nadir örneklerden birisi” dedi.

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