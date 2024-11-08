Dolce Gabbana’nın 1200 Liralık Keki: “Dubai Çikolatasından Sonra Ucuz Geldi”

Dubai çikolatası adeta bir salgın gibi hepimizi ele geçirdi. Sağımız solumuz kafamızı nereye çevirsek her yerde Dubai çikolatasıyla karşılaşıyoruz. Bu akıma veda edecek miyiz yoksa hayatımızda kalıcı mı olacak bilmiyoruz ama popüler kültürün hepimizi etkilediği aşikâr. Bir tablet Dubai çikolatasının yaklaşık 800 TL gibi fiyatlarla satıldığına şahit olduk.
Peki bir keke 1200 TL verir miydiniz? Üstelik bu kek dünyaca ünlü İtalyan moda devi Dolce & Gabbana'ya ait. Siz de benim gibi bu moda devinin kek sattığını yeni duymuş olabilirsiniz... Benim gibi bi' yaşına daha girenleri hoop şöyle alalım ve viral olmasından korkacağımız bu keke göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok... Popüler kültürün kalbinin attığı bir sosyal medya platformu desek yalan olmaz. Dubai çikolatasının ilk çıkış noktası olan TikTok'ta şimdi viral olmasından korktuğumuz bir ürünle karşı karşıyayız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ta ta ta taaaam! İşte şimdi "Bi' yaşıma daha girdim" dedirtecek (Ben dedim!) Dolce&Gabbana kekiyle tanıştırayım sizi! Dünya moda devi İtalyan markanın bu keki tam 1200 TL.
TikTok'ta 'leodrej' isimli Türk kullanıcı ithal ürünler satan bir market zincirinden aldığı keki takipçileriyle paylaştı.
İzleyelim bakalım nasıl bi' kekmiş bu👇🏻
Bir yandan "Yok artık" dediğinizi duyar gibiyim ama bir yandan da "Tadı acaba nasıl?" diye içinizden geçirdiğinizi hissettim... Cevabını kullanıcı verdi👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi videoya gelen yorumlara bakalım👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki siz bir keke 1200 TL verir miydiniz? Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bu yıl iyi keriz yaptı. 😄 Capon pazarı tenekesi yanına yumurta, şeker, un, kabartma tozu çırp at fırına. Paran cebinde kalır guzum.
Dolce Gabbana kek 1200 lira, teneke kutu 300 lira, beyin...beyin mi? Ha o yok. :D