Dolce Gabbana’nın 1200 Liralık Keki: “Dubai Çikolatasından Sonra Ucuz Geldi”

Dubai çikolatası adeta bir salgın gibi hepimizi ele geçirdi. Sağımız solumuz kafamızı nereye çevirsek her yerde Dubai çikolatasıyla karşılaşıyoruz. Bu akıma veda edecek miyiz yoksa hayatımızda kalıcı mı olacak bilmiyoruz ama popüler kültürün hepimizi etkilediği aşikâr. Bir tablet Dubai çikolatasının yaklaşık 800 TL gibi fiyatlarla satıldığına şahit olduk.

Peki bir keke 1200 TL verir miydiniz? Üstelik bu kek dünyaca ünlü İtalyan moda devi Dolce & Gabbana'ya ait. Siz de benim gibi bu moda devinin kek sattığını yeni duymuş olabilirsiniz... Benim gibi bi' yaşına daha girenleri hoop şöyle alalım ve viral olmasından korkacağımız bu keke göz atalım!