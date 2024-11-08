117 Milyon İzlenme Alan Bu Tatlı Videosunun Neden Bu Kadar Popüler Olduğuna İzleyince Hak Vereceksiniz

Tiktok’ta ‘@pastrychef_am’ kullanıcı ismiyle videolar paylaşan aşçı Magri Alberto’nun bir kruvasan videosu tam 117 milyon izlenme aldı. 8 milyon takipçisi bulunan Alberto’nun videoları bir tariften çok daha fazlası… İtalyan şef yemek yapmıyor adeta bir sanat eseri ortaya çıkarıyor. Kıpkırmızı bir hamurla ince ince işlediği bu kruvasan videosu izleyenleri mest etti. Görüntüsüyle, yapım aşamasıyla sanat eserini çağrıştıran tatlıyı izleyince neden bu kadar popüler olduğuna hak vereceksiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magri Alberto, TikTok’ta ‘@pastrychef_am’ isimli kullanıcı adıyla hipnoz edici tatlılarıyla bizleri buluşturuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalyan şefin mesleğine olan aşkı ve tutkusunu adeta bir sanat eseri gibi hazırladığı tatlılarını izlerken derinden hissediyorsunuz…
O bir tatlı yapmıyor adeta bir sanatçı gibi eserini ince ince işliyor…
Öyle ki Alberto’nun videoları milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Kırmızı kruvasan videosu ise tam 117 milyon izlenme almış.
Bu videonun neden 117 milyon izlendiğini, hep birlikte izleyip anlayalım!👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hipnoz eden videoya gelen yorumlara da şöyle bi' göz atalım👇🏻
Deneyip karar verelim bence! Ne dersin?
Kor ateşi kırmızısı...
Bu umutsuzluk ne güzelim?!
Hmmm... Nasıl yani, kadifeye dokunuyormuş gibi mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Niyet bozuldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın