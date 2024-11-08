117 Milyon İzlenme Alan Bu Tatlı Videosunun Neden Bu Kadar Popüler Olduğuna İzleyince Hak Vereceksiniz

Tiktok’ta ‘@pastrychef_am’ kullanıcı ismiyle videolar paylaşan aşçı Magri Alberto’nun bir kruvasan videosu tam 117 milyon izlenme aldı. 8 milyon takipçisi bulunan Alberto’nun videoları bir tariften çok daha fazlası… İtalyan şef yemek yapmıyor adeta bir sanat eseri ortaya çıkarıyor. Kıpkırmızı bir hamurla ince ince işlediği bu kruvasan videosu izleyenleri mest etti. Görüntüsüyle, yapım aşamasıyla sanat eserini çağrıştıran tatlıyı izleyince neden bu kadar popüler olduğuna hak vereceksiniz.