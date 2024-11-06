Elmastan Daha Sert Bir Maddeye Alternatif Olarak Rize Simidini Aday Gösteren Vatandaş TikTok’u İkiye Böldü

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok’ta bu kez ‘Rize simidi’ kullanıcıları ikiye böldü. ‘qpbak’ (Ömer) isimli kullanıcı “Elmastan daha sert bir madde gösterebilir misin?” sorusuna Rize simidi yanıtını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videosunun açıklamasına “Her Rizeli ailenin köyden dönerken yanında bulunması gereken item evde 3 5 ay durur kimse yemez” yazan Ömer, kullanıcıları ikiye böldü.
Pek çok kullanıcı onun Rize simidi olduğuna karşı çıktı. Kimisi "Kastamonu simidi" dedi kimisi "Giresun simidi"…
İşte o video👇🏻
Kullanıcılar arasında çıkan o tartışmaya hep birlikte bakalım👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın