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Elmastan Daha Sert Bir Maddeye Alternatif Olarak Rize Simidini Aday Gösteren Vatandaş TikTok’u İkiye Böldü

Elmastan Daha Sert Bir Maddeye Alternatif Olarak Rize Simidini Aday Gösteren Vatandaş TikTok’u İkiye Böldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2024 - 16:12

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TikTok’ta ‘qpbak’ isimli kullanıcı elmastan daha sert bir maddeye alternatif olarak Rize simidini gösterdi. Kullanıcılar ikiye bölündü… Rize simidi diyen de vardı “Hayır o Kastamonu simidi” diyen de…

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TikTok’ta bu kez ‘Rize simidi’ kullanıcıları ikiye böldü. ‘qpbak’ (Ömer) isimli kullanıcı “Elmastan daha sert bir madde gösterebilir misin?” sorusuna Rize simidi yanıtını verdi.

TikTok’ta bu kez ‘Rize simidi’ kullanıcıları ikiye böldü. ‘qpbak’ (Ömer) isimli kullanıcı “Elmastan daha sert bir madde gösterebilir misin?” sorusuna Rize simidi yanıtını verdi.

Videosunun açıklamasına “Her Rizeli ailenin köyden dönerken yanında bulunması gereken item evde 3 5 ay durur kimse yemez” yazan Ömer, kullanıcıları ikiye böldü.

Videosunun açıklamasına “Her Rizeli ailenin köyden dönerken yanında bulunması gereken item evde 3 5 ay durur kimse yemez” yazan Ömer, kullanıcıları ikiye böldü.

Pek çok kullanıcı onun Rize simidi olduğuna karşı çıktı. Kimisi "Kastamonu simidi" dedi kimisi "Giresun simidi"…

Pek çok kullanıcı onun Rize simidi olduğuna karşı çıktı. Kimisi "Kastamonu simidi" dedi kimisi "Giresun simidi"…

İşte o video👇🏻

Kullanıcılar arasında çıkan o tartışmaya hep birlikte bakalım👇🏻

Kullanıcılar arasında çıkan o tartışmaya hep birlikte bakalım👇🏻
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