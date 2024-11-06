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5 Bin Dolarlık Buzdolabı Alışverişiyle Ağızları Açık Bırakarak İsrafın Sınırlarını Zorlayan Kadın

5 Bin Dolarlık Buzdolabı Alışverişiyle Ağızları Açık Bırakarak İsrafın Sınırlarını Zorlayan Kadın

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2024 - 17:34

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TikTok’ta ‘@cutieepaiz’ isimli kullanıcı yaptığı 5 bin dolarlık alışverişle dikkatleri çekti. Kadının buzdolabı alışverişi bir yandan da hayatı sorgulamamıza neden oldu…

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‘@cutieepaiz’ isimli TikTok kullanıcısı yaptığı 5 bin dolarlık buzdolabı alışverişini paylaştı. Kadının yaptığı alışveriş izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

‘@cutieepaiz’ isimli TikTok kullanıcısı yaptığı 5 bin dolarlık buzdolabı alışverişini paylaştı. Kadının yaptığı alışveriş izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Mutfağı marketi andıran kadının yaptığı stok bir yandan israfı bir yandan da fakirliğimizi sorgulattı...

Mutfağı marketi andıran kadının yaptığı stok bir yandan israfı bir yandan da fakirliğimizi sorgulattı...

Videoya dünyanın dört bir yanından kullanıcılar eleştirilerini yağdırdı. Kimisi bu kadar alışverişin gereksiz olduğunu yazdı Türk kullanıcılar da 5 bin doları Türk Lirası'na çevirmekle uğraştı... Hadi gelin o videoya ve yorumlara bi' bakalım!👇🏻

Videoya dünyanın dört bir yanından kullanıcılar eleştirilerini yağdırdı. Kimisi bu kadar alışverişin gereksiz olduğunu yazdı Türk kullanıcılar da 5 bin doları Türk Lirası'na çevirmekle uğraştı... Hadi gelin o videoya ve yorumlara bi' bakalım!👇🏻

Videoyu izleyelim👇🏻

Eleştiriler ise şöyle👇🏻

Eleştiriler ise şöyle👇🏻
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