5 Bin Dolarlık Buzdolabı Alışverişiyle Ağızları Açık Bırakarak İsrafın Sınırlarını Zorlayan Kadın

TikTok’ta ‘@cutieepaiz’ isimli kullanıcı yaptığı 5 bin dolarlık alışverişle dikkatleri çekti. Kadının buzdolabı alışverişi bir yandan da hayatı sorgulamamıza neden oldu…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
‘@cutieepaiz’ isimli TikTok kullanıcısı yaptığı 5 bin dolarlık buzdolabı alışverişini paylaştı. Kadının yaptığı alışveriş izleyenlerin ağzını açık bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mutfağı marketi andıran kadının yaptığı stok bir yandan israfı bir yandan da fakirliğimizi sorgulattı...
Videoya dünyanın dört bir yanından kullanıcılar eleştirilerini yağdırdı. Kimisi bu kadar alışverişin gereksiz olduğunu yazdı Türk kullanıcılar da 5 bin doları Türk Lirası'na çevirmekle uğraştı... Hadi gelin o videoya ve yorumlara bi' bakalım!👇🏻
Videoyu izleyelim👇🏻
Eleştiriler ise şöyle👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın