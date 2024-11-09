Tavuk mu Yumurtadan Yumurta mı Tavuktan Çıkar? Asırlardır Devam Eden Tartışmaya Bilim İnsanlarının Yanıtı Var!
Tavuk mu Yumurtadan Yumurta mı Tavuktan Çıkar? Asırlardır Devam Eden Tartışmaya Bilim İnsanlarının Yanıtı Var!
Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan? Asırlardır bu sorunun yanıtı çözülmeyi bekliyor. Cenevre Üniversitesi’nden bilim insanları bu gizemi çözmüş olabilir. Bilim insanlarına göre dişi üreme hücrelerinin yapı taşı olan yumurtalar, tavukların evrimleşmesinden çok önceye ortaya çıktı. 2017’de yapılan bir araştırma göre Hawaii deniz tortularında keşfedilen tek hücreli bir tür analiz edildi. Bu tek hücreli tür bilim insanlarına 1 milyar yıl öncesine yolculuk etme şansı verdi. Önceki araştırmalar ise tavuklarınkine benzer yumurtaların tam 300 milyon yıl önce ortaya çıkmış olabileceğini öne sürüyor.
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Çocukluğumuzun can alıcı sorusu: Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıkar? Hayatımızın bir döneminde duyduğumuz ve muhakkak kafa yorduğumuz bu soru bilim insanları tarafından asırlardır çözülemeyen bir bilmece gibi.
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Cenevre Üniversitesi'nden bilim insanları bu sorunun yanıtına yaklaştı.
Hawaii deniz tortularında keşfedilen ‘Chromosphaera perkinskii’ isimli tür analiz edildi. Bu türün Dünya’daki varlığının ilk belirtisi ilk hayvanların ortaya çıkmasından önceye dayanıyor.
Doğa, tavukların oluşmasından önce yumurta yaratmak için genetik özelliklere sahipti.
Önceki araştırmalar tavuk yumurtaları gibi sert kabuklu yumurtaların 300 milyon yıl önce ortaya çıktığını gösteriyor.
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Bu araştırma yumurtanın daha önce oluştuğunu söylerken başka araştırmalar yumurtlamanın daha sonra evrildiğini söylüyor. Bilim kendisini yenilemeyi sürdürürken bu sorunun yanıtı çok değişecek gibi...
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