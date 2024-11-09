Tavuk mu Yumurtadan Yumurta mı Tavuktan Çıkar? Asırlardır Devam Eden Tartışmaya Bilim İnsanlarının Yanıtı Var!

Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan? Asırlardır bu sorunun yanıtı çözülmeyi bekliyor. Cenevre Üniversitesi’nden bilim insanları bu gizemi çözmüş olabilir. Bilim insanlarına göre dişi üreme hücrelerinin yapı taşı olan yumurtalar, tavukların evrimleşmesinden çok önceye ortaya çıktı. 2017’de yapılan bir araştırma göre Hawaii deniz tortularında keşfedilen tek hücreli bir tür analiz edildi. Bu tek hücreli tür bilim insanlarına 1 milyar yıl öncesine yolculuk etme şansı verdi. Önceki araştırmalar ise tavuklarınkine benzer yumurtaların tam 300 milyon yıl önce ortaya çıkmış olabileceğini öne sürüyor.

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