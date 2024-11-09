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Tavuk mu Yumurtadan Yumurta mı Tavuktan Çıkar? Asırlardır Devam Eden Tartışmaya Bilim İnsanlarının Yanıtı Var!

Tavuk mu Yumurtadan Yumurta mı Tavuktan Çıkar? Asırlardır Devam Eden Tartışmaya Bilim İnsanlarının Yanıtı Var!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.11.2024 - 11:54

Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan? Asırlardır bu sorunun yanıtı çözülmeyi bekliyor. Cenevre Üniversitesi’nden bilim insanları bu gizemi çözmüş olabilir. Bilim insanlarına göre dişi üreme hücrelerinin yapı taşı olan yumurtalar, tavukların evrimleşmesinden çok önceye ortaya çıktı. 2017’de yapılan bir araştırma göre Hawaii deniz tortularında keşfedilen tek hücreli bir tür analiz edildi. Bu tek hücreli tür bilim insanlarına 1 milyar yıl öncesine yolculuk etme şansı verdi. Önceki araştırmalar ise tavuklarınkine benzer yumurtaların tam 300 milyon yıl önce ortaya çıkmış olabileceğini öne sürüyor. 

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Çocukluğumuzun can alıcı sorusu: Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıkar? Hayatımızın bir döneminde duyduğumuz ve muhakkak kafa yorduğumuz bu soru bilim insanları tarafından asırlardır çözülemeyen bir bilmece gibi.

Çocukluğumuzun can alıcı sorusu: Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıkar? Hayatımızın bir döneminde duyduğumuz ve muhakkak kafa yorduğumuz bu soru bilim insanları tarafından asırlardır çözülemeyen bir bilmece gibi.

Cenevre Üniversitesi'nden bilim insanları bu sorunun yanıtına yaklaştı.

Cenevre Üniversitesi'nden bilim insanları bu sorunun yanıtına yaklaştı.

Araştırmacılara göre dişi üreme hücresinin yapı taşı olan yumurtalar, tavukların evrimleşmesinden önce ortaya çıktı.

Hawaii deniz tortularında keşfedilen ‘Chromosphaera perkinskii’ isimli tür analiz edildi. Bu türün Dünya’daki varlığının ilk belirtisi ilk hayvanların ortaya çıkmasından önceye dayanıyor.

Hawaii deniz tortularında keşfedilen ‘Chromosphaera perkinskii’ isimli tür analiz edildi. Bu türün Dünya’daki varlığının ilk belirtisi ilk hayvanların ortaya çıkmasından önceye dayanıyor.

Bilim insanları tek hücreli deniz türünün hayvan embriyolarına benzer özellikler taşıdığını ve çok hücreli yapılar oluşturduğunu gözlemledi.

Kaynak

Doğa, tavukların oluşmasından önce yumurta yaratmak için genetik özelliklere sahipti.

Doğa, tavukların oluşmasından önce yumurta yaratmak için genetik özelliklere sahipti.

Araştırmada döllenmiş yumurtanın embriyoya dönüşme sürecinden sorumlu genetik işleyişin hayvan yaşamının ortaya çıkmasından önce mevcut olduğunu gösterdi.

Önceki araştırmalar tavuk yumurtaları gibi sert kabuklu yumurtaların 300 milyon yıl önce ortaya çıktığını gösteriyor.

Önceki araştırmalar tavuk yumurtaları gibi sert kabuklu yumurtaların 300 milyon yıl önce ortaya çıktığını gösteriyor.

Araştırmanın yazarlarından Omaya Dudin, “C. perkinsii tek hücreli bir tür olmasına rağmen, bu davranış, çok hücreli koordinasyon ve farklılaşma süreçlerinin türde ilk hayvanların Dünya'da ortaya çıkmasından çok önce mevcut olduğunu gösteriyor” diyor.

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Bu araştırma yumurtanın daha önce oluştuğunu söylerken başka araştırmalar yumurtlamanın daha sonra evrildiğini söylüyor. Bilim kendisini yenilemeyi sürdürürken bu sorunun yanıtı çok değişecek gibi...

Bu araştırma yumurtanın daha önce oluştuğunu söylerken başka araştırmalar yumurtlamanın daha sonra evrildiğini söylüyor. Bilim kendisini yenilemeyi sürdürürken bu sorunun yanıtı çok değişecek gibi...

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