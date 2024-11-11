Instagram Hilesi! Kimin Hangi İçeriklerinizi Beğendiğini Bu Basit Yöntemle Anında Öğrenebilirsiniz

‘@lacinterlemez1’ paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

“Birisiyle takipleşiyorsunuz ve uzun zamandır onun her şeyini beğeniyorsunuz ama onun sizin paylaşımlarınızı beğenmediğinizi fark ediyorsunuz.

Kişinin hesabına girip sağ üstte yer alan üç noktaya tıklıyorsunuz. ‘Paylaşılan hareketleri gör’ seçeneğine tıklayıp ‘Beğenmelere’ giriyorsunuz. Hem onun hem sizin beğenileriniz görülüyor. Böylece en son ne zaman paylaştığınız bir gönderiyi beğenmiş bakabiliyorsunuz.”