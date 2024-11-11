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Instagram Hilesi! Kimin Hangi İçeriklerinizi Beğendiğini Bu Basit Yöntemle Anında Öğrenebilirsiniz

Instagram Hilesi! Kimin Hangi İçeriklerinizi Beğendiğini Bu Basit Yöntemle Anında Öğrenebilirsiniz

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.11.2024 - 14:53

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Stalkerlar için dev hizmet!  Örneğin her paylaştığı gönderiyi beğeni yağmuruna tuttuğunuz kişinin sizin içeriklerinizi beğenmediğinden mi şüpheleniyorsunuz?  Instagram, kimin hangi gönderilerinizi beğendiğini gösteren bir özelliğe sahip. Tek bir tıklamayla şüphelendiğiniz kişinin en son hangi gönderinizi beğendiğini görebiliyorsunuz. Nasıl mı? TikTok'ta '@lacinterlemez' isimli kullanıcı Instagram hilesini videolu anlattı. Hadi hep birlikte bu hileye göz atalım! 👇🏻

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Instagram… Stalkerlar için cennet, kimi ilişkiler için cehennem. İlişki derken sadece romantik gönül ilişkilerini kastetmiyoruz. Hem ilişkilerin başladığı hem de bittiği yer desek yanlış olmaz.

Instagram… Stalkerlar için cennet, kimi ilişkiler için cehennem. İlişki derken sadece romantik gönül ilişkilerini kastetmiyoruz. Hem ilişkilerin başladığı hem de bittiği yer desek yanlış olmaz.

Fotoğraf beğenilerinden, gönderi yorumlarından çıkan kavgalar öyle azımsanmayacak gibi değil. Hele bir de 'ayıp olmasın' diye takip ettiğiniz kişilerin sizi takip etmediğini farkettiğiniz an yaşanan o öfke o hırs...

Fotoğraf beğenilerinden, gönderi yorumlarından çıkan kavgalar öyle azımsanmayacak gibi değil. Hele bir de 'ayıp olmasın' diye takip ettiğiniz kişilerin sizi takip etmediğini farkettiğiniz an yaşanan o öfke o hırs...

Peki bir de her paylaştığını beğendiğiniz ama sizin hiçbir paylaşımınızı beğenmediğinden şüphelendiğinizi birileri mi var? Kimin hangi içeriklerinizi beğenip beğenmediğini görmenin yolu meğer çok kolaymış!

Peki bir de her paylaştığını beğendiğiniz ama sizin hiçbir paylaşımınızı beğenmediğinden şüphelendiğinizi birileri mi var? Kimin hangi içeriklerinizi beğenip beğenmediğini görmenin yolu meğer çok kolaymış!

TikTok '@lacinterlemez1' isimli kullanıcı Instagram'da hepimizin işine yarayacak bir hileyi paylaştı.

TikTok '@lacinterlemez1' isimli kullanıcı Instagram'da hepimizin işine yarayacak bir hileyi paylaştı.

‘@lacinterlemez1’ paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

“Birisiyle takipleşiyorsunuz ve uzun zamandır onun her şeyini beğeniyorsunuz ama onun sizin paylaşımlarınızı beğenmediğinizi fark ediyorsunuz.

Kişinin hesabına girip sağ üstte yer alan üç noktaya tıklıyorsunuz. ‘Paylaşılan hareketleri gör’ seçeneğine tıklayıp ‘Beğenmelere’ giriyorsunuz. Hem onun hem sizin beğenileriniz görülüyor. Böylece en son ne zaman paylaştığınız bir gönderiyi beğenmiş bakabiliyorsunuz.”

Hilenin detayları burada!👇🏻

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