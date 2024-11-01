Google'a Rakip Çıktı: OpenAI, ChatGPT Search Özelliğini Yayına Aldı!
Google'a Rakip Çıktı: OpenAI, ChatGPT Search Özelliğini Yayına Aldı!
Yapay zeka alanında girişimleriyle adını tüm dünyaya duyuran OpenAI, Google’a rakip olabilecek yeni arama özelliği ChatGPT Search'ü duyurdu. Yaz aylarında prototip olarak tanıtılan SearchGPT’nin geliştirilmiş hali diyebileceğimiz bu özellik, kullanıcıların internetten en güncel bilgileri kolay ve hızlı bir şekilde alabilmelerine imkan tanıyor.
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Dev teknoloji şirketi OpenAI, ChatGPT Search özelliğiyle yeni bir arama deneyiminin kapılarını açtı.
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Yeni duyurulan bu özellik; borsa verileri, en güncel haberler ve maç sonuçları gibi içeriklere anında ulaşılabiliyor. Ayrıca iletilen sonuçlara ilgili bağlantılar da eklendiği için kullanıcıların kaynakları doğrudan inceleyebilmesi de mümkün oluyor.
ChatGPT, web arama ihtiyacını, kullanıcının sorduğu sorulara göre kendisi belirleyebiliyor veya kullanıcı, ''Search'' butonuna tıklayarak kendisi arama başlatabiliyor.
Masaüstü ve mobil kullanıcılar için sunulacak bu özellik, ilk aşamada ChatGPT Plus ve Team kullanıcılarının erişimine açılacak. Kurumsal ve eğitim üyeleri önümüzdeki haftalarda bu özelliğe erişim sağlayabilecekken, ücretsiz kullanıcılar da gelecek aylarda bu özelliği kullanabilecek.
ChatGPT Search ile duyurulan bu yeni arama deneyimi, Google ve Yahoo gibi geleneksel arama motorlarından daha iyi bir deneyim vadederek, kullanıcıların doğal bir sohbet ortamında derinlemesine bir araştırma yapmasına olanak sağlıyor.
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