Google'a Rakip Çıktı: OpenAI, ChatGPT Search Özelliğini Yayına Aldı!

Yapay zeka alanında girişimleriyle adını tüm dünyaya duyuran OpenAI, Google’a rakip olabilecek yeni arama özelliği ChatGPT Search'ü duyurdu. Yaz aylarında prototip olarak tanıtılan SearchGPT’nin geliştirilmiş hali diyebileceğimiz bu özellik, kullanıcıların internetten en güncel bilgileri kolay ve hızlı bir şekilde alabilmelerine imkan tanıyor.

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