Telefonumuzu Gün Boyu Kullanmasak Bile Neden İlla ki Şarjımız Bitiyor?

Telefonlarımızı sık kullanmadığımız zamanlarda bile şarjın azalması durumu neredeyse herkesin yaşadığı bir sorun. Akıllı telefonlar, ne kadar pahalı ya da yeni olursa olsun, kullanılmadıkları anlarda bile şarjlarını tüketme eğiliminde.

Bu sorunu açıklayan 4 temel neden ise işin düşündüğünüzden çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

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