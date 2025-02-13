Elon Musk’ın 4 Yaşındaki Çocuğu Sosyal Medyayı İkiye Böldü: Donald Trump’a “Çeneni Kapat” mı Dedi?

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hükümet Verimliliği Bakanı Elon Musk, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te röportaj verdi. Röportajda sürpriz bir isim vardı: Elon Musk’ın 4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii. Adının telaffuzuna dair hâlâ kafalarda soru işaretleri bulunsa da sadece X olarak sesleniliyor. İsmin bir diğer okunuşu ise “X Ash Archangel” olarak biliniyor.

X’in röportaj sırasında ABD Başkanı Donald Trump’a dair söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Trump, X’i “yüksek IQ’lu birey” olarak tanıtırken 4 yaşındaki çocuğun ABD Başkanı’na “Çeneni kapatmanı istiyorum” ve 'Sen başkan değilsin' dediği ileri sürüldü.

Sosyal medyada gündem olan video kullanıcıları ikiye böldü.