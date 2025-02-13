Elon Musk’ın 4 Yaşındaki Çocuğu Sosyal Medyayı İkiye Böldü: Donald Trump’a “Çeneni Kapat” mı Dedi?

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hükümet Verimliliği Bakanı Elon Musk, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te röportaj verdi. Röportajda sürpriz bir isim vardı: Elon Musk’ın 4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii. Adının telaffuzuna dair hâlâ kafalarda soru işaretleri bulunsa da sadece X olarak sesleniliyor. İsmin bir diğer okunuşu ise “X Ash Archangel” olarak biliniyor.
X’in röportaj sırasında ABD Başkanı Donald Trump’a dair söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Trump, X’i “yüksek IQ’lu birey” olarak tanıtırken 4 yaşındaki çocuğun ABD Başkanı’na “Çeneni kapatmanı istiyorum” ve 'Sen başkan değilsin' dediği ileri sürüldü.
Sosyal medyada gündem olan video kullanıcıları ikiye böldü.
Dünyada en çok konuşulan isimlerin başında Elon Musk geliyor. Dünyanın en zengin insanı Kasım 2024'te Donald Trump'ın seçimi kazanmasıyla ABD Hükümet Verimliliği Bakanı oldu.
İkili, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te röportaj verdi. Musk, toplantıya 4 yaşındaki oğlu X’i de getirmişti.
Dünyanın en çok konuştuğu kişi Musk’ı oğlu gölgeledi ve sosyal medyanın gündemi oldu. Nedeni ise Trump’a söyledikleri…
Bir başka videoda ise "Lanet çeneni kapatmanı istiyorum" istiyorum dediği iddia edildi 👇
Trump'a çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.
Videolara yapılan yorumlardan bazıları şöyle 👇
"Daha önce Trump'la tartışan bir muhabirle konuşuyordu, diğer kamera açısından Trump'la konuşmadığı açıktı."
"Küçük X'in bundan sonra bir daha basın toplantısına katılacağını düşünmüyorum."
"Bu rahatsız edici. Çocuklar yalan söylemez. Duyduklarını tekrarlarlar."
"Daha önce Trump'a bunu söyleyen birini duymuştu, belki ELON?!"
"Babasından öğrendiklerini papağan gibi tekrarlıyor... Kesinlikle iğrenç. Ayrıca; 'Sen başkan değilsin' dedi."
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