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Elon Musk’ın 4 Yaşındaki Çocuğu Sosyal Medyayı İkiye Böldü: Donald Trump’a “Çeneni Kapat” mı Dedi?

Elon Musk’ın 4 Yaşındaki Çocuğu Sosyal Medyayı İkiye Böldü: Donald Trump’a “Çeneni Kapat” mı Dedi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2025 - 16:11

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ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hükümet Verimliliği Bakanı Elon Musk, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te röportaj verdi. Röportajda sürpriz bir isim vardı: Elon Musk’ın 4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii. Adının telaffuzuna dair hâlâ kafalarda soru işaretleri bulunsa da sadece X olarak sesleniliyor. İsmin bir diğer okunuşu ise “X Ash Archangel” olarak biliniyor. 

X’in röportaj sırasında ABD Başkanı Donald Trump’a dair söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Trump, X’i “yüksek IQ’lu birey” olarak tanıtırken 4 yaşındaki çocuğun ABD Başkanı’na “Çeneni kapatmanı istiyorum” ve 'Sen başkan değilsin' dediği ileri sürüldü. 

Sosyal medyada gündem olan video kullanıcıları ikiye böldü.

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Dünyada en çok konuşulan isimlerin başında Elon Musk geliyor. Dünyanın en zengin insanı Kasım 2024'te Donald Trump'ın seçimi kazanmasıyla ABD Hükümet Verimliliği Bakanı oldu.

Dünyada en çok konuşulan isimlerin başında Elon Musk geliyor. Dünyanın en zengin insanı Kasım 2024'te Donald Trump'ın seçimi kazanmasıyla ABD Hükümet Verimliliği Bakanı oldu.

İkili, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te röportaj verdi. Musk, toplantıya 4 yaşındaki oğlu X’i de getirmişti.

İkili, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te röportaj verdi. Musk, toplantıya 4 yaşındaki oğlu X’i de getirmişti.

Dünyanın en çok konuştuğu kişi Musk’ı oğlu gölgeledi ve sosyal medyanın gündemi oldu. Nedeni ise Trump’a söyledikleri…

Dünyanın en çok konuştuğu kişi Musk’ı oğlu gölgeledi ve sosyal medyanın gündemi oldu. Nedeni ise Trump’a söyledikleri…

Bir videoda Musk'ın oğlunun Trump'a "Sen başkan değilsin ve gitmen gerekiyor" dediği ileri sürüldü 👇

Bir başka videoda ise "Lanet çeneni kapatmanı istiyorum" istiyorum dediği iddia edildi 👇

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Trump'a çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Trump'a çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi çocukların evde konuşulan her şeyi tekrarladığını söyledi kimisi ise çocuğun 'Bana susmam söylendi' dediğini ifade etti. Çocuğun Trump'a değil de gazetecilere bunu söylediğini savunanlar da vardı, videonun yapay zekayla kurgulandığını da.

Videolara yapılan yorumlardan bazıları şöyle 👇

Videolara yapılan yorumlardan bazıları şöyle 👇
twitter.com

'Komik çünkü bu Elon'un bunu söylediği anlamına geliyor.'

"Daha önce Trump'la tartışan bir muhabirle konuşuyordu, diğer kamera açısından Trump'la konuşmadığı açıktı."

"Daha önce Trump'la tartışan bir muhabirle konuşuyordu, diğer kamera açısından Trump'la konuşmadığı açıktı."
twitter.com

"Küçük X'in bundan sonra bir daha basın toplantısına katılacağını düşünmüyorum."

"Küçük X'in bundan sonra bir daha basın toplantısına katılacağını düşünmüyorum."
twitter.com

"Bu rahatsız edici. Çocuklar yalan söylemez. Duyduklarını tekrarlarlar."

"Bu rahatsız edici. Çocuklar yalan söylemez. Duyduklarını tekrarlarlar."
twitter.com
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"Daha önce Trump'a bunu söyleyen birini duymuştu, belki ELON?!"

"Daha önce Trump'a bunu söyleyen birini duymuştu, belki ELON?!"
twitter.com

"Babasından öğrendiklerini papağan gibi tekrarlıyor... Kesinlikle iğrenç. Ayrıca; 'Sen başkan değilsin' dedi."

"Babasından öğrendiklerini papağan gibi tekrarlıyor... Kesinlikle iğrenç. Ayrıca; 'Sen başkan değilsin' dedi."
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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