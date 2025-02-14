Kardeşi 14 Yaşındaki Çocuğa İstismardan Cezaevinde Bulunan AK Parti Milletvekili Adalet Bakanı’nı Ziyaret Etti

'Yeni Türkiye fotoğrafı .. Sayın Bakan dün öyle demişti.. Merak ettik Adalet Bakanı yatırımlarla mı ilgileniyor? Yoksa Yusuf İnci’nin yani 14 yaşında çocuğa tacizden cezaevinde olan kardeşin dosyası mı konuşuluyor? (

@alicanuludag ‘ın haberidir) Yoksa yargıyı etkileme durumu mu var diye tabii sormuyorum öyle şey olur mu elbette olmamıştır..'