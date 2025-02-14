Kardeşi 14 Yaşındaki Çocuğa İstismardan Cezaevinde Bulunan AK Parti Milletvekili Adalet Bakanı’nı Ziyaret Etti
Kardeşi 14 Yaşındaki Çocuğa İstismardan Cezaevinde Bulunan AK Parti Milletvekili Adalet Bakanı’nı Ziyaret Etti
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci’nin kardeşi Yusuf İnci, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 26 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararın bozulmasını isterken gerekçesinde ‘çocuğun rızası var’ diyerek skandal ifadelere yer vermişti.
Başsavcılığın talebi Yargıtay’da beklerken AK Partili vekil Ali İnci, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret tepki ve dikkat çekerken İnci, “Yeni projeler üzerine önemli değerlendirmelerde bulunduk” paylaşımını yaptı. Ziyarete tepki yağdı.
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AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci’nin kardeşi Yusuf İnci, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan cezaevinde.
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Gazeteci Alican Uludağ’ın X hesabından paylaştığı bilgilere göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın bozulmasını istedi. Başsavcılık gerekçesinde ‘çocuğun rızası var’ gibi skandal ifadelere yer vermişti.
Karar Yargıtay’da beklerken, AK Partili Ali İnci’nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u ziyaret etmesi tepki çekti.
Ziyarete tepki yağdı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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