onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kardeşi 14 Yaşındaki Çocuğa İstismardan Cezaevinde Bulunan AK Parti Milletvekili Adalet Bakanı’nı Ziyaret Etti

Kardeşi 14 Yaşındaki Çocuğa İstismardan Cezaevinde Bulunan AK Parti Milletvekili Adalet Bakanı’nı Ziyaret Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.02.2025 - 18:03

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci’nin kardeşi Yusuf İnci, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 26 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararın bozulmasını isterken gerekçesinde ‘çocuğun rızası var’ diyerek skandal ifadelere yer vermişti.

Başsavcılığın talebi Yargıtay’da beklerken AK Partili vekil Ali İnci, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret tepki ve dikkat çekerken İnci, “Yeni projeler üzerine önemli değerlendirmelerde bulunduk” paylaşımını yaptı. Ziyarete tepki yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci’nin kardeşi Yusuf İnci, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan cezaevinde.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci’nin kardeşi Yusuf İnci, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan cezaevinde.

Yusuf İnci, 26 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dava sürüyor. 

(Fotoğraftaki: Ali İnci)

Gazeteci Alican Uludağ’ın X hesabından paylaştığı bilgilere göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın bozulmasını istedi. Başsavcılık gerekçesinde ‘çocuğun rızası var’ gibi skandal ifadelere yer vermişti.

Gazeteci Alican Uludağ’ın X hesabından paylaştığı bilgilere göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın bozulmasını istedi. Başsavcılık gerekçesinde ‘çocuğun rızası var’ gibi skandal ifadelere yer vermişti.
twitter.com

'AKP Sakarya Milletvekili'nin iş insanı kardeşi, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan 26 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası aldı ve halen cezaevinde. 

Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce üç kez reddettiği karar düzeltme talebini 4'üncü başvuruda geçen yıl kabul etti, kararın bozulmasını istemişti. Üstelik başsavcılık, gerekçesinde 'çocuğun rızası var' demişti.”

Karar Yargıtay’da beklerken, AK Partili Ali İnci’nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u ziyaret etmesi tepki çekti.

Karar Yargıtay’da beklerken, AK Partili Ali İnci’nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u ziyaret etmesi tepki çekti.
twitter.com

'Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’u ziyaret ederek Sakarya’mıza yapılacak yatırımları ve şehrimizin ihtiyaçlarını istişare ettik. Verimli geçen görüşmemizde, adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yeni projeler üzerine önemli değerlendirmelerde bulunduk. 

Nazik misafirperverliği için Sayın Bakanımız @yilmaztunc’a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.'

Ziyarete tepki yağdı 👇

Ziyarete tepki yağdı 👇

👇

👇
twitter.com

'Yeni Türkiye fotoğrafı .. Sayın Bakan dün öyle demişti.. Merak ettik Adalet Bakanı yatırımlarla mı ilgileniyor? Yoksa Yusuf İnci’nin yani 14 yaşında çocuğa tacizden cezaevinde olan kardeşin dosyası mı konuşuluyor? ( 

@alicanuludag ‘ın haberidir) Yoksa yargıyı etkileme durumu mu var diye tabii sormuyorum öyle şey olur mu  elbette  olmamıştır..'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın