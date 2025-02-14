Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: İki Çinli Otomobil Devi Manisa ve Samsun'a Fabrika Kuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: İki Çinli Otomobil Devi Manisa ve Samsun'a Fabrika Kuruyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu gerçekleştirdi. Tur kapsamında Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan’ı ziyaret etti. Türkiye'ye dönen Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair konuşan Erdoğan, iki Çinli araç firmasının Manisa ve Samsun’a fabrika kuracağını duyurdu. Erdoğan, Manisa’ya kurulacak fabrika için imzaların İstanbul’da atıldığını belirtti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretinin ardından yurda döndü. Erdoğan, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Gündeme dair soruları yanıtlayan Erdoğan, Samsun ve Manisa’ya iki Çinli otomotiv markasının fabrika kuracağını duyurdu.
Manisa’da kurulacak fabrika için imzalar İstanbul Dolmabahçe’de atıldı.
Her iki firmanın dünya çapında önemli ve ciddi markalar olduğunu söyleyen Erdoğan, Samsun’da kurulacak fabrika için ise şu açıklamayı yaptı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bi toga yaramamisti zaten bizimkiler aferin
doğalgaz da bulduk mu yine?