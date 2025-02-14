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Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: İki Çinli Otomobil Devi Manisa ve Samsun'a Fabrika Kuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: İki Çinli Otomobil Devi Manisa ve Samsun'a Fabrika Kuruyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.02.2025 - 16:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu gerçekleştirdi. Tur kapsamında Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan’ı ziyaret etti. Türkiye'ye dönen Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair konuşan Erdoğan, iki Çinli araç firmasının Manisa ve Samsun’a fabrika kuracağını duyurdu. Erdoğan, Manisa’ya kurulacak fabrika için imzaların İstanbul’da atıldığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretinin ardından yurda döndü. Erdoğan, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretinin ardından yurda döndü. Erdoğan, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Erdoğan, Samsun ve Manisa’ya iki Çinli otomotiv markasının fabrika kuracağını duyurdu.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Erdoğan, Samsun ve Manisa’ya iki Çinli otomotiv markasının fabrika kuracağını duyurdu.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada 'Her ikisi de dünya çapında ciddi markalar. Bu araçların Manisa ve Samsun'da üretilmesi Türkiye'deki otomotiv sektörüne çok farklı bir hava getirecektir' dedi.

Manisa’da kurulacak fabrika için imzalar İstanbul Dolmabahçe’de atıldı.

Manisa’da kurulacak fabrika için imzalar İstanbul Dolmabahçe’de atıldı.

Manisa’da fabrika kuracak otomobil devinin BYD olduğu tahmin ediliyor. Nitekim BYD, Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım kararı almış ve Manisa’da kurulacak fabrika için de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci 2024 yılında başlatılmıştı. 

Erdoğan, 'Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin elektrikli otomobil konusunda ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Nitekim Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. İmzaları İstanbul'da Dolmabahçe'de attık' ifadelerini kullandı.

BYD’nin kuracağı fabrika için Çin’den 2 bin 500 çalışan ve ailesinin geleceği ileri sürülmüştü. Bu nedenle Manisa’da bir Çin mahallesi kurulacağı konuşuluyordu. Detaylar içeriğimizde 👇

Her iki firmanın dünya çapında önemli ve ciddi markalar olduğunu söyleyen Erdoğan, Samsun’da kurulacak fabrika için ise şu açıklamayı yaptı:

Her iki firmanın dünya çapında önemli ve ciddi markalar olduğunu söyleyen Erdoğan, Samsun’da kurulacak fabrika için ise şu açıklamayı yaptı:

“Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır da takibini yapıyor. Her ikisi de dünya çapında ciddi markalar.”

Samsun’da fabrika kuracak markanın Chery olduğu öne sürüldü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Adam Adama

Bi toga yaramamisti zaten bizimkiler aferin

ahmetpamukupaagl

doğalgaz da bulduk mu yine?