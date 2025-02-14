Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: İki Çinli Otomobil Devi Manisa ve Samsun'a Fabrika Kuruyor

Manisa’da fabrika kuracak otomobil devinin BYD olduğu tahmin ediliyor. Nitekim BYD, Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım kararı almış ve Manisa’da kurulacak fabrika için de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci 2024 yılında başlatılmıştı.

Erdoğan, 'Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin elektrikli otomobil konusunda ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Nitekim Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. İmzaları İstanbul'da Dolmabahçe'de attık' ifadelerini kullandı.