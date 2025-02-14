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BDDK Açıkladı: Tüketici Kredilerinde Limit de Vade de Değişti

BDDK Açıkladı: Tüketici Kredilerinde Limit de Vade de Değişti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.02.2025 - 13:54 Son Güncelleme: 14.02.2025 - 14:33

BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırlamasındaki parasal tutarları güncelledi. Yapılan güncelleme ile kredi tutarı 125.000 TL ve altında olan krediler için otuz altı ay vade kullanılabilecek. 

İşte tüm değişiklikler… 

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BDDK’dan yapılan açıklamaya göre tüketici kredilerinde kullanılacak vade sayıları güncellendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre tüketici kredilerinde kullanılacak vade sayıları güncellendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.”

- Kredi tutarı 125.000 Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay,

- Kredi tutarı 125.000 Türk Lirasının üzerinde olup 250.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay,

- Kredi tutarı 250.000 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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