BDDK Açıkladı: Tüketici Kredilerinde Limit de Vade de Değişti

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.”

- Kredi tutarı 125.000 Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay,

- Kredi tutarı 125.000 Türk Lirasının üzerinde olup 250.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay,

- Kredi tutarı 250.000 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay.