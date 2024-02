Yakışıklılığının Yanı Sıra Yeteneğiyle de Herkesi Kendine Hayran Bırakan Bradley Cooper'ın En İyi 20 Filmi

IMDb: 7.2

Eski 'American Hustle' oyuncuları Bradley Cooper ve Christian Bale, 'Best of Enemies' adlı yeni bir projede yeniden bir araya geliyorlar. Proje, Soğuk Savaş'ın son günlerinde, 1978'de Washington D.C.'ye yeni gelen CIA vaka memuru Jack Platt ve KGB ajanı Gennady Vasilenko'nun hikayesini anlatıyor. İki adamı da birbirlerinin ülkelerine ihanet etmeye ikna etmeye çalışan ilgili kurumlar görevlendirir, ancak sonunda beklenmedik bir şekilde dost olurlar. Yıllar sonra birlikte Sovyet köstebeği Robert Hanssen'in keşfedilmesine yardım ederler ve diğer birçok casusluk gizemini çözerler. Projeye birçok stüdyo ve dağıtımcı ilgi gösterirken, Netflix ve Apple öncü olmuştur. Ayrıca, Bradley Cooper'ın senaryoya bağlı olarak yönetmenlik yapabileceği belirtiliyor. Cooper son olarak 'Maestro' adlı Leonard Bernstein biyografik filminin yapımcılığını ve başrolünü üstlendi, Bale ise 'The Boy and the Heron' adlı bir Miyazaki filmi için Shoichi Maki'yi seslendiriyor.