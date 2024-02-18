Yakışıklılığının Yanı Sıra Yeteneğiyle de Herkesi Kendine Hayran Bırakan Bradley Cooper'ın En İyi 20 Filmi

IMDb: 7.4

İşte bir aksiyon dolu gerilim filmi: Yazar bir adam deneysel bir ilaç alır ve beyninin %100'ünü kullanmasına izin verir. Tek bir adam kendi mükemmel versiyonuna dönüştükçe, hayal edebileceğinden daha yozlaşmış güçler onu suikast için işaretler. İşsiz yazar Eddie Morra'nın (Cooper) sevgilisi Lindy (Abbie Cornish) tarafından reddedilmesi, geleceğinin sıfır olduğuna inancını doğrular. Ancak, tüm bunlar, eski bir arkadaşının Eddie'yi NZT adlı, onu herhangi bir yaşamı olan her erkekten daha odaklı ve güvenli hale getiren bir tasarım ilaçla tanıştırdığı gün ortadan kalkar. Şimdi NZT tarafından beslenen bir maceraya çıkan Eddie için, Eddie'nin okuduğu, duyduğu veya gördüğü her şey anında düzenlenir ve onun hizmetine sunulur. Eski hiçkimse finans dünyasının zirvesine çıktıkça, iş adamı Carl Van Loon'un (De Niro) dikkatini çeker. Van Loon, Eddie'nin bu geliştirilmiş versiyonunu milyarlarca dolar kazanmak için bir araç olarak görür, ancak acımasız yan etkileri, yükselişini tehlikeye atar. Azalan bir stok ve NZT'yi elde etmek için onu ortadan kaldıracak tetikçilerle karşı karşıya kalan Eddie, yakalanmaktan kaçınmak ve kaderini yerine getirmek için yeterince uyanık kalmalıdır. Başaramazsa, bir şişede yenilmezlik bulduğunu düşünen bir başka kurban olur.