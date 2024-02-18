Yakışıklılığının Yanı Sıra Yeteneğiyle de Herkesi Kendine Hayran Bırakan Bradley Cooper'ın En İyi 20 Filmi
Yakışıklılığının Yanı Sıra Yeteneğiyle de Herkesi Kendine Hayran Bırakan Bradley Cooper'ın En İyi 20 Filmi
Kaynak: https://fanfest.com/top-bradley-coope...
Bizi hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla etkileyen Bradley Cooper'a hepimiz aşinayız. Sizin için Cooper'ın en iyi 20 filmini derledik. İşte o liste 👇
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21. Aloha (2015)
20. Thor: Love and Thunder (2022)
19. He's Just Not That Into You (2009)
18. Maestro (2023)
17. The A-Team (2010)
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16. The Mule (2018)
15. Nightmare Alley (2021)
14. Licorice Pizza (2021)
13. War Dogs (2016)
12. American Hustle (2013)
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11. American Sniper (2014)
10. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023)
9. The Place Beyond the Pines (2012)
8. Limitless (2011)
7. A Star Is Born (2018)
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6. The Hangover (2009)
5. Silver Linings Playbook (2012)
4. Guardians of the Galaxy (2014)
3. Avengers: Endgame (2019)
2. Avengers: Infinity War (2018)
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Peki siz bu Bradley Cooper filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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