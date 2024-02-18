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Yakışıklılığının Yanı Sıra Yeteneğiyle de Herkesi Kendine Hayran Bırakan Bradley Cooper'ın En İyi 20 Filmi

Yakışıklılığının Yanı Sıra Yeteneğiyle de Herkesi Kendine Hayran Bırakan Bradley Cooper'ın En İyi 20 Filmi

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 14:01

Bizi hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla etkileyen Bradley Cooper'a hepimiz aşinayız. Sizin için Cooper'ın en iyi 20 filmini derledik. İşte o liste 👇

Kaynak: https://fanfest.com/top-bradley-coope...
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21. Aloha (2015)

21. Aloha (2015)

IMDb: 5.4

Brian Gilcrest, ordu için silah uzmanı olarak çalışan, çevresinde pek sevilmediği bilinen bir görevlidir. Tek arkadaşı akıllı bilgisayar Jeremy'dir. Yeni görevi, Hawaii'deki askeri üsse gidip yeni geliştirilen bir casus uydu sisteminin denetlenmesidir. Bu görevde, Lisa Ng ile birlikte çalışacak ve sistemin başlatılmasına az bir süre kala tüm güvenlik önlemlerini gözden geçireceklerdir. Ancak Brian, burada evli ve iki çocuklu olan Tracy adında hayatının aşkıyla karşılaşır; kendini keşfedeceği yeni bir deneyime adım atar. Cameron Crowe'un yazıp yönettiği filmin başrollerinde Bradley Cooper, Emma Stone ve Rachel McAdams yer alıyor.

20. Thor: Love and Thunder (2022)

20. Thor: Love and Thunder (2022)

IMDb: 6.2

'Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü', tanrıları yok etmeye kararlı Gorr the God Butcher'a karşı Thor'un karşılaştığı büyük bir mücadeleyi anlatıyor. Thor, önceki maceralarından farklı olarak iç huzuru arayışına girer ve heyecan dolu geçen hayatını geride bırakır. Ancak, huzurlu emekliliği, Gorr the God Butcher adlı bir katilin ortaya çıkmasıyla birdenbire son bulur. Tanrıları yok etmek isteyen bu tehlikeli düşmanla savaşmak için Thor, Kral Valkyrie, Korg ve eski kız arkadaşı Jane Foster'ın yardımını alır. Ekip, Gorr the God Butcher'ın amacına ulaşmadan önce onu durdurmak için zorlu bir maceraya atılır. Bu epik savaşta, dostluk, cesaret ve aşkın gücüyle dolu bir yolculuk başlar.

19. He's Just Not That Into You (2009)

19. He's Just Not That Into You (2009)

IMDb: 6.4

Çok ihtiyacı olan Gigi Haim, başarısız bulduğu tarihler arasında Prensini arayan genç bir kadındır. Emlakçı Conor Barry ile çıktıktan sonra, Gigi endişeyle ondan telefon bekler, ama o hiç aramaz. Gigi, onu görmek için sık sık gittiği bara gitmeye karar verir, ama orada onun arkadaşı Alex'le tanışır. Onlar arkadaş olurlar ve Alex, Gigi'ye tarihlerinin verdiği ince işaretleri yorumlamasında yardımcı olur.

18. Maestro (2023)

18. Maestro (2023)

IMDb: 6.6

'Maestro', ünlü besteci Leonard Bernstein'ın New York Filarmoni Orkestrası'nın başına geçtiği 25 yaşına odaklanıyor. Film, Bernstein'ın kariyerinin yanı sıra Felicia Montealegre ile olan 30 yıllık ilişkisini de ele alıyor. Maestro, 25 yaşındayken New York Filarmoni Orkestrası'nın başına geçen ünlü besteci Leonard Bernstein‘ın hayatına odaklanıyor. Filmde, Leonard Bernstein kariyer hayatının yanı sıra, Felicia Montealegre ile 30 yıl boyunca süren inişli çıkışlı ilişkisi konu ediliyor.

17. The A-Team (2010)

17. The A-Team (2010)

IMDb: 6.7

Beyazperdeye aktarılan A Takımı, yarı çatlak, çapkın, sevimli ve becerikli dört eski Vietnam askerinin maceralarını konu ediyor. Takım, kendilerine atılan suçlamaları bir kumpas olarak görerek masum olduklarını düşünüyor. Suçlanmaları üzerine yeraltı dünyasına yöneliyor ve paralı askerler haline geliyorlar. Puro düşkünü Col. John Hannibal Smith liderliğinde, takım suçlamaları temizlemeye çalışırken adaletin yanında yer almaya kararlıdır.

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16. The Mule (2018)

16. The Mule (2018)

IMDb: 7

Clint Eastwood, Earl Stone olarak rol alıyor; doksan yaşında, parasız, yalnız ve işinin hacizle karşı karşıya olduğu bir adam. Taşımayı gerektiren bir iş teklif edilince işi kabul eder. Oldukça kolay gibi görünüyor, ama Earl'ün farkında olmadığı şey, bir Meksika karteli için uyuşturucu kuryesi olarak işe alınmış olmasıdır. Earl işini başarır, hatta o kadar iyi yapar ki, kargonun miktarı hızla artar ve Earl'e bir rehber atanır. Ancak Earl'ü gözlemleyen tek kişi o değildir. Gizemli yeni uyuşturucu kuryesi, hırslı DEA Ajanı Colin Bates'in (Bradley Cooper) radarına da girmiştir. Ve parasal sorunları geçmişte kalmaya başlasa da, Earl'ün geçmiş hataları onun üzerinde ağırlaşmaya başlar ve yasal yaptığı yanlışları düzeltmek için zamanı olup olmadığı belirsizdir, çünkü ya kolluk kuvvetleri ya da kartelin infazcıları ona yetişir.

15. Nightmare Alley (2021)

15. Nightmare Alley (2021)

IMDb: 7

Stanton ‘Stan’ Carlisle, gezen bir karnavalın ekibine katılır ve Matmazel Zeena'nın sırlarla dolu numaralarına merak sarmıştır. Ancak bu sırları çözmekte başarısız olur. Pete'in ölümüyle birlikte, Zeena Stan'i ortağı olarak kabul etmek zorunda kalır. Stan, kısa sürede insanları manipüle edip dolandırmada yetenekli olduğunu kanıtlar. Kendi başına dolandırıcılık oyunlarına girişmeye karar verir, ancak Zeena ile rekabet ederken beklenmedik tehlikelerle karşılaşır.

14. Licorice Pizza (2021)

14. Licorice Pizza (2021)

IMDb: 7.1

Licorice Pizza, 70'li yıllarda San Fernando Valley'de yaşayan lise öğrencisi Gary Valentine'in maceralarına odaklanıyor. Bir gün okuluna fotoğraf asistanı olarak gelen Alana Kane, Gary'nin hayatını tamamen değiştirir. Gary, Alana'nın ondan on yaş büyük olmasına rağmen, cesurca onu akşam yemeğine davet eder. Alana, kendi yolumu bulmaya çalışırken, Gary'nin inanılmaz özgüveni onu etkiler. Zamanla, ayrılamaz hale gelen Alana ve Gary, birlikte büyürler ve gelecekleri için mücadele etmeye başlarlar.

13. War Dogs (2016)

13. War Dogs (2016)

IMDb: 7.1

2005 yılında Miami, Florida'da yaşayan David Packouz, masaj terapisti olarak çalışmakta ve kız arkadaşı Iz ile birlikte yaşamaktadır. Gelir kaynağı olarak ek bir şeye ihtiyacı olan David, Miami'deki emeklilik evlerine satmak üzere yüksek kaliteli Mısırlı pamuklu çarşaflara birikimlerini harcar, ancak bu girişim istediği sonuçları vermez. Bir arkadaşının cenazesinde, lisedeki en iyi arkadaşı Efraim Diveroli ile karşılaşır. Efraim birkaç yıl önce kendi silahlarını satmak için Los Angeles'a taşınmış olan amcasıyla çalışmak üzere ayrılmıştır. Efraim, amcasını bırakmış ve kendi şirketi AEY'i kurmuştur. Bu şirket, devam eden Irak savaşı nedeniyle ABD hükümeti tarafından verilen silah siparişlerini karşılamaktadır. David'ın hayatı başka bir döneme girerken, kız arkadaşı ona hamile olduğunu bildirir. Efraim, ona AEY'de bir iş teklif eder ve David ve Iz savaşı şiddetle reddetmelerine rağmen, David sonunda kabul eder. Kız arkadaşına, pamuklu çarşaflarını Efraim'in bağlantıları aracılığıyla ABD hükümetine satmaya başladığını söyler.

12. American Hustle (2013)

12. American Hustle (2013)

IMDb: 7.2

Eski 'American Hustle' oyuncuları Bradley Cooper ve Christian Bale, 'Best of Enemies' adlı yeni bir projede yeniden bir araya geliyorlar. Proje, Soğuk Savaş'ın son günlerinde, 1978'de Washington D.C.'ye yeni gelen CIA vaka memuru Jack Platt ve KGB ajanı Gennady Vasilenko'nun hikayesini anlatıyor. İki adamı da birbirlerinin ülkelerine ihanet etmeye ikna etmeye çalışan ilgili kurumlar görevlendirir, ancak sonunda beklenmedik bir şekilde dost olurlar. Yıllar sonra birlikte Sovyet köstebeği Robert Hanssen'in keşfedilmesine yardım ederler ve diğer birçok casusluk gizemini çözerler. Projeye birçok stüdyo ve dağıtımcı ilgi gösterirken, Netflix ve Apple öncü olmuştur. Ayrıca, Bradley Cooper'ın senaryoya bağlı olarak yönetmenlik yapabileceği belirtiliyor. Cooper son olarak 'Maestro' adlı Leonard Bernstein biyografik filminin yapımcılığını ve başrolünü üstlendi, Bale ise 'The Boy and the Heron' adlı bir Miyazaki filmi için Shoichi Maki'yi seslendiriyor.

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11. American Sniper (2014)

11. American Sniper (2014)

IMDb: 7.3

Cesur bir asker olan Chris Kyle, Irak'taki yoğun savaş ortamında silah arkadaşlarını korumak için görevlendirilir. Keskin nişancı yetenekleriyle savaş alanında bir efsaneye dönüşürken, şöhreti düşmanların da dikkatini çeker ve kendisi hedef haline gelir. Ancak savaşta elde ettiği başarılarla meşgulken, Amerika'da evde bıraktıklarıyla ilgili zihinsel savaşını da sürdürmektedir. Clint Eastwood'un yönettiği ve Bradley Cooper'ın başrolünde yer aldığı film, Chris Kyle'ın otobiyografik kitabından uyarlanmıştır. Cooper'a Sienna Miller, Kyle Gallner, Jake McDorman ve diğerleri eşlik ediyor.

10. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023)

10. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023)

IMDb: 7.3

İşte Dungeons and Dragons'un beyazperde uyarlaması olan bu filmde, elfler, hobbitler, cüceler ve insanlar gibi fantastik yaratıkların bulunduğu bir dünyaya daldırılacaksınız. Karizmatik bir hırsız ve bir grup maceracı, düşündükleri gibi basit bir soygun için işverenlerinin çağrısına yanıt verirler. Ancak, kayıp bir kalıntının peşine düşmeleriyle, beklenmedik bir şekilde kendilerini epik bir soygunun ortasında bulurlar. Soygun sırasında, planlarının dışında gelişen olaylarla karşı karşıya kaldıklarında, işler beklenmedik bir şekilde tehlikeli bir hal alır. Heyecan verici maceralar, sürprizler ve stratejilerle dolu bu fantastik dünyada, her anın heyecanıyla kendinizi kaybedeceksiniz!

9. The Place Beyond the Pines (2012)

9. The Place Beyond the Pines (2012)

IMDb: 7.3

Efsanevi ve gizemli bir motosiklet yarışçısı olan Luke (Ryan Gosling), seyahat eden bir karnavalın ölüm küresinden çıkar ve Schenectady, New York'un arka sokaklarında, yakın zamanda ve gizlice stunt sürücünün oğlunu doğuran eski sevgilisi Romina'ya (Eva Mendes) ulaşmaya çalışırken hızla ilerler. Yeni ailesine bakmak için, Luke karnaval hayatını bırakır ve üstün sürüş yeteneğiyle desteklenen bir dizi banka soygununa girişir. Bahisler, yolsuzlukla dolu bir polis departmanında hızla yükselmek isteyen hırslı bir polis memuru olan Avery Cross (Bradley Cooper) ile karşı karşıya gelmesiyle artar. Geçmişin günahları, miras aldıkları mirasla mücadele eden iki lise çocuğunun günümüzdeki yaşamlarını hayalet gibi etkilerken, geniş çaplı bir dram on beş yıl boyunca açığa çıkar. Tek sığınak, çam ağaçlarının ötesinde bulunur.

8. Limitless (2011)

8. Limitless (2011)

IMDb: 7.4

İşte bir aksiyon dolu gerilim filmi: Yazar bir adam deneysel bir ilaç alır ve beyninin %100'ünü kullanmasına izin verir. Tek bir adam kendi mükemmel versiyonuna dönüştükçe, hayal edebileceğinden daha yozlaşmış güçler onu suikast için işaretler. İşsiz yazar Eddie Morra'nın (Cooper) sevgilisi Lindy (Abbie Cornish) tarafından reddedilmesi, geleceğinin sıfır olduğuna inancını doğrular. Ancak, tüm bunlar, eski bir arkadaşının Eddie'yi NZT adlı, onu herhangi bir yaşamı olan her erkekten daha odaklı ve güvenli hale getiren bir tasarım ilaçla tanıştırdığı gün ortadan kalkar. Şimdi NZT tarafından beslenen bir maceraya çıkan Eddie için, Eddie'nin okuduğu, duyduğu veya gördüğü her şey anında düzenlenir ve onun hizmetine sunulur. Eski hiçkimse finans dünyasının zirvesine çıktıkça, iş adamı Carl Van Loon'un (De Niro) dikkatini çeker. Van Loon, Eddie'nin bu geliştirilmiş versiyonunu milyarlarca dolar kazanmak için bir araç olarak görür, ancak acımasız yan etkileri, yükselişini tehlikeye atar. Azalan bir stok ve NZT'yi elde etmek için onu ortadan kaldıracak tetikçilerle karşı karşıya kalan Eddie, yakalanmaktan kaçınmak ve kaderini yerine getirmek için yeterince uyanık kalmalıdır. Başaramazsa, bir şişede yenilmezlik bulduğunu düşünen bir başka kurban olur.

7. A Star Is Born (2018)

7. A Star Is Born (2018)

IMDb: 7.6

'Bir Yıldız Doğuyor', düşüş yaşayan country müzik yıldızı Jackson Maine'in, genç ve yetenekli Ally ile tanışmasıyla yaşanan bir hikayeyi anlatıyor. Jackson, Ally'nin müzikal yeteneğini keşfeder ve onu sahne ışıklarının altına taşırken aralarında tutkulu bir aşk başlar. Ancak Ally'nin yükselişi, Jackson'ın kendi kariyerini geride bıraktığını fark etmesine neden olur. Kendi iç savaşlarıyla boğuşan Jackson, kaybolan ihtişamını geri kazanmaya çalışırken ilişkileri de zarar görmeye başlar. Bradley Cooper'ın yönettiği ve başrolde yer aldığı bu film, Lady Gaga'nın da performansıyla göz dolduruyor.

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6. The Hangover (2009)

6. The Hangover (2009)

IMDb: 7.7

Las Vegas'ta bir damat partisi için şehre gelen dört adam, Doug'un kaybolmasıyla birlikte bir maceraya atılır. Sabah uyandıklarında, süitleri harap halde ve bazı önemli şeyler eksiktir. Doug'u bulmak için ellerindeki ipuçlarıyla yarışırlar, aksi takdirde Tracy'ye geri dönemeyeceklerdir. Ancak, her şeyin nasıl olduğunu hatırlamamaktadırlar ve zaman daralmaktadır.

5. Silver Linings Playbook (2012)

5. Silver Linings Playbook (2012)

IMDb: 7.7 

Eski bir tarih öğretmeni olan Pat Salitano, bir günde her şeyini kaybeder ve ciddi bir travma yaşar. Mahkeme kararıyla rehabilitasyon merkezinde tedavi gördükten sonra ailesinin yanına geri döner. Amacı, hayatını düzene koymak, işini geri almak ve karısı Vicky'yi yeniden kazanmaktır. Ancak Tiffany adında bir kadınla tanıştığında işler karmaşıklaşır. Tiffany, Pat'e yardım eder ve yeni umut kapıları açar. David O. Russell'ın yönettiği bu dram ve komedi filmi, Toronto Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve izleyicilerden ve eleştirmenlerden yüksek not almıştır.

4. Guardians of the Galaxy (2014)

4. Guardians of the Galaxy (2014)

IMDb: 8

Uzayın kahramanları Galaksinin Koruyucuları'nın hikayesi, evreni tehdit eden kötülere karşı mücadele eden bir grup tuhaf karakterin macerasını anlatıyor. Star-Lord lakabıyla bilinen cesur maceraperest Peter Quill, gizemli bir küreyi çalar ve bu, onu güçlü, hırslı ve tutkulu bir kötü adam olan Ronan'ın hedefi haline getirir. Ronan, evreni tehlikeye atan bir hayal olan küreyi ele geçirmeye kararlıdır. Quill, kendisini Ronan'ın pençelerinden kurtarmaya çalışırken bir anda kendisini tuhaf ve uyumsuz bir ekip içinde bulur: tehlikeden kaçınmak isteyen Star-Lord, silahlı bir rakun olan Roket, ağaç kılığında olan Groot, ölümcül yeşil kadın Gamora ve intikam ateşiyle yanıp tutuşan Yokedici Drax. Bu beşli, Galaksinin Koruyucuları olarak bilinir ve bu güçlü küreye ve peşindeki düşmanlara karşı nasıl bir yol izleyeceklerini bulmak zorundadırlar. Marvel'ın 'Galaksinin Koruyucuları' çizgi romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini James Gunn üstlenirken, başrollerde Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper ve Zoe Saldana gibi ünlü isimler yer alıyor.Bu filmde Bradley kimi oynuyor biliyor musunuz? Rakunun ta kendisi!

3. Avengers: Endgame (2019)

3. Avengers: Endgame (2019)

IMDb: 8.4

'Avengers Infinity War' sonrasında işler biraz karıştı! Bir sürü süper kahraman yok oldu, toz oldu, uçtu gitti! Doktor Strange, Gamora, Drax, Mantis ve diğerleri, Thanos'un Sonsuzluk Eldiveni'yle oynayınca yok oldular. Geriye kalanlar da bir hayli umutsuz: Black Widow, Kaptan Amerika, Thor ve Hulk yas tutuyorlar, Iron Man ve Nebula ise uzayda sürünüyorlar. Ama işte burada bir umut ışığı beliriyor: Ant-Man, Kuantum Bölgesi'nden bir çıkış yolu buldu ve Avengers ekibine yetişiyor! Yeni bir macera başlıyor! Kahramanlarımız, bilmedikleri evrenleri ve güçleri keşfederken, Thanos'un yaptığı karmaşayı düzeltmek için savaşa hazırlar. Artık intikam zamanı geldi demektir!

2. Avengers: Infinity War (2018)

2. Avengers: Infinity War (2018)

IMDb: 8.4

'Avengers: Sonsuzluk Savaşı', dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit karşısında bir araya gelmek zorunda kalan kahramanların destansı mücadelesini konu ediyor. Kaptan Amerika ve Iron Man arasındaki çatışmanın ardından kahramanlarımız bölünmüş ve kendi yollarına savrulmuşlardır. Her biri, kendi destekçileriyle dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak, dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sonsuzluk Taşları olarak bilinen sınırsız güç kaynaklarının peşine düşen Thanos, büyük bir tehdit oluşturur. İnsanlığın kaderi, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımızın ellerindedir. Tek başlarına yenemeyecekleri kadar büyük bir tehlike karşısında, ekipler birleşmeli ve birlikte bu tehdide karşı koymalıdır. Süper kahramanlar, güçlerini birleştirerek dünyayı kurtarmak için savaşırken, izleyiciler de nefeslerini tutarak bu epik mücadeleyi izlerler. Cooper bu filmde de rakun Rocket'ı canlandırmıştır.

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Peki siz bu Bradley Cooper filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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