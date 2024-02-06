İlk Sezonuyla Kasıp Kavuran "Last of Us" Dizisi Hayranlarına Müjde: 2. Sezon Haberleri Gündemi Sarstı
İlk Sezonuyla Kasıp Kavuran "Last of Us" Dizisi Hayranlarına Müjde: 2. Sezon Haberleri Gündemi Sarstı
Kaynak: https://www.esquire.com/entertainment...
'Last of Us' hayranlarına müjde. 2. haberleri dizinin bekleyenlerini heyecanlandırdı. Dizinin oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimse tuzu biberi oldu. Şimdiden söylemiş olalım spoiler alert! 2.sezonla ilgili bilmediğiniz o detaylar aşağıda 👇
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Bilmeyenler için "Last of Us" kıyamet sonrası bir dünyada geçen oyundan uyarlanmış bir dizi.
Çok sevilen dizinin ilk sezonu şöyleydi:
Ekip ikinci sezonda da beğeni ve övgü toplaya kararlı gibi duruyor.
Dizinin yıldızı Pascal'ın söylediğine göre 2. sezon uyarlaması da oyunun gerçeğine sadık kalacak.
HBO'dan gelen açıklamaya göre 2. sezon yayım tarihi 2025 olacak gibi duruyor.
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Dizinin kadrosuna Catharine O'Hara'da dahil edildi.
Ekibin yaptığı açılamaya göre O'Hara'nın katılması tek gelişme değil, diğer "heyecan verici gelişmeler de kapıda"
O'Hara kadroya katılan tek yeni isim de değil, Abby, Jesse ve Dina karakterlerine hayat verecek oyuncular da yeni sezonda ekranda olacaklar!
Oyuncuların yeteneği konusunda şüpheye mahal yok gibi duruyor.
Ama bu kadarla da bitmiyor "The Last of Us", 2. sezon için diğer iki önemli oyuncuyu da kadroya aldı.
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