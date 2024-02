İlk Sezonuyla Kasıp Kavuran "Last of Us" Dizisi Hayranlarına Müjde: 2. Sezon Haberleri Gündemi Sarstı

Young Mazino (Beef) Jesse olarak açıklandı, Isabela Merced (Madame Web) ise Dina'yı oynayacak. HBO'ya göre, Jesse, çiftin yeni topluluğunun fedakar bir üyesidir, ve The Last of Us Part II hayranları Dina'yı, Ellie'nin sonunda aşık olduğu kişi olarak tanıyacaklardır. Merced, aynı zamanda 2022'de Shakespeare filmi Rosaline'de Dever ile birlikte başrol oynadı. Mazino'nun oyunculuğuyla ilgili konuşan The Last of Us yaratıcıları, 'onu gördüğünüz an hemen kabul edilemez olan nadir oyunculardan biri' olduğunu belirtti. İki yeni ek, Vancouver'da çekimlere geldiklerini gösteren Bella Ramsay ile Instagram'da poz verdi.