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İlk Sezonuyla Kasıp Kavuran "Last of Us" Dizisi Hayranlarına Müjde: 2. Sezon Haberleri Gündemi Sarstı

İlk Sezonuyla Kasıp Kavuran "Last of Us" Dizisi Hayranlarına Müjde: 2. Sezon Haberleri Gündemi Sarstı

dizi
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 09:50

'Last of Us' hayranlarına müjde. 2. haberleri dizinin bekleyenlerini heyecanlandırdı. Dizinin oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimse tuzu biberi oldu. Şimdiden söylemiş olalım spoiler alert! 2.sezonla ilgili bilmediğiniz o detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://www.esquire.com/entertainment...
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Bilmeyenler için "Last of Us" kıyamet sonrası bir dünyada geçen oyundan uyarlanmış bir dizi.

Bilmeyenler için "Last of Us" kıyamet sonrası bir dünyada geçen oyundan uyarlanmış bir dizi.

Dünyayı saran ve insanlığın sonunu getiren bir salgının tek çaresi 14 yaşında bir kız olan Ellie'dir. Hayatta tek başına kalan Joel'in görevi ise salgının çaresi olan Ellie'yi bilim insanlarına teslim etmektedir. Fakat Ellie'nin hastalığa çare arayan bilim insanlarının elinde sağ kalıp kalmayacağı belli değildir. Bunun üzerine Joel, insanlığı kurtarmak yerine, Ellie'yi kurtarmayı tercih edecektir. The Last of Us, hastalığın çaresi 14 yaşında bir kız olan Ellie ve tek başına kalmış Joel'in hikayesini konu alıyor.

Dizi hakkında daha fazla bilgi için bakabilirsiniz:

Çok sevilen dizinin ilk sezonu şöyleydi:

Çok sevilen dizinin ilk sezonu şöyleydi:

HBO dizisinin ilk sezonunda, beklenmedik ikili Joel ve Ellie, kurbanları zombilere dönüştüren ölümcül bir mantar enfeksiyonu için bir çare bulmak üzere ülkeyi baştan başa dolaşmaya karar verirler.  Bu, büyük bir başarıydı - hatta 2023 yayını sırasında izlenme rekorları kırdı. Dizi, aynı zamanda 2013 yapımı The Last of Us video oyununun hayranlarını, karanlık ve duygusal hikayesini sadık bir şekilde anlatarak oldukça memnun etmeyi başardı.

Ekip ikinci sezonda da beğeni ve övgü toplaya kararlı gibi duruyor.

Ekip ikinci sezonda da beğeni ve övgü toplaya kararlı gibi duruyor.

2. sezonun hikayesinin bir sonraki şok edici bölümünü anlatmak için ''The Last of Us'', ünlü yönetmenlerden oluşan etkileyici bir kadro bir araya getirdi. Yaratıcı Neil Druckmann ve dizinin sorumlusu Craig Mazin'in yanı sıra, The Last of Us, son zamanların Emmy ödüllü ismi Mark Mylod (Succession), Kate Herron (Loki), Nina Lopez-Corrado (Perry Mason) ve Stephen Williams (Watchmen) gibi isimleri bünyesine kattı. İlk sezonun sevilen üçüncü bölümü 'Long, Long Time'ı yöneten Peter Hoar da geri dönecek.

Dizinin yıldızı Pascal'ın söylediğine göre 2. sezon uyarlaması da oyunun gerçeğine sadık kalacak.

Dizinin yıldızı Pascal'ın söylediğine göre 2. sezon uyarlaması da oyunun gerçeğine sadık kalacak.

2023'teki röportajımıza göre, Pascal'a göre 2. sezon boyunca uyarlamada oyunun gerçeğine sadık kalacak. Pascal, Esquire'ın eşlik eden 'Bunu Açıkla' videosunda da şunları ekledi: 'İlk oyunu bu kadar sadık takip etmek, yoldan ciddi şekilde sapmaktan pek mantıklı olmazdı. Şimdi daha yakın zamanlarda, yeni filmi Freaky Tales'ın prömiyeri için Sundance Film Festivali'ndeki kırmızı halıda Deadline'a konuşan Pascal, dizi yapımcılarının 'her zaman sahip oldukları inanılmaz kaynak materyali üzerine inşa etme yollarını bulacaklarını ve bu materyali televizyon şovu gibi farklı bir formatta nasıl kullanabileceklerini bizi şaşırtacaklarına' dikkat çekti. Ancak, başrol oyuncusu, 'hiç kimseyi şımartmak istemem, ve gerçek şu ki, henüz tüm bilgilere sahip değilim' dedi.

HBO'dan gelen açıklamaya göre 2. sezon yayım tarihi 2025 olacak gibi duruyor.

HBO'dan gelen açıklamaya göre 2. sezon yayım tarihi 2025 olacak gibi duruyor.

HBO başkanı Casey Bloys'a göre, kanal 2. sezon için bir yayın tarihi üzerinde 2025'e kadar düşünmüyor. Ancak, şu ana kadar ve bu tarihe kadar geçecek sürede heyecan verici birçok şey var. The Last of Us sezon 2 hakkında bildiklerimize göz atın.

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Dizinin kadrosuna Catharine O'Hara'da dahil edildi.

Dizinin kadrosuna Catharine O'Hara'da dahil edildi.

Catharine O'Hara (Schitt's Creek, Home Alone), 2. sezonunda henüz açıklanmayan bir rolde yer alacak. Bu konuda video oyunu hayranları bile şaşırmış durumda, ancak onu ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz! Yeter ki o tatsız enfekte olanlardan birine ısırtılmasın.

Ekibin yaptığı açılamaya göre O'Hara'nın katılması tek gelişme değil, diğer "heyecan verici gelişmeler de kapıda"

Ekibin yaptığı açılamaya göre O'Hara'nın katılması tek gelişme değil, diğer "heyecan verici gelişmeler de kapıda"

O'Hara'nın gizemli oyunculuk haberinin dışında, kıyamet sonrası dizinin 2. sezonunun aynı zamanda oyunun hikayesine sıkı sıkıya bağlı kalacağı söyleniyor. Joel (Pedro Pascal) ve Ellie (Bella Ramsey) arasında ikinci bölümde neler olduğunu tam olarak bilenler, gelişecek olayların ustaca etkilerini anlıyorlar. 'Eğer şovda böyle bir şey olursa,' dedi Ramsey, Pascal'ın da yer aldığı kapağımızdaki Esquire röportajında, 'buna duygusal olarak hazır olduğumu bilmiyorum ama.' Heyecan verici gelişmeler kapıda!

O'Hara kadroya katılan tek yeni isim de değil, Abby, Jesse ve Dina karakterlerine hayat verecek oyuncular da yeni sezonda ekranda olacaklar!

O'Hara kadroya katılan tek yeni isim de değil, Abby, Jesse ve Dina karakterlerine hayat verecek oyuncular da yeni sezonda ekranda olacaklar!

Evet, HBO resmi olarak 2. sezonun en önemli karakterleri için oyuncuları belirledi: Abby, Jesse ve Dina. Başlamak için, Kaitlyn Dever (Dopesick), Abby olarak resmi olarak kadroya katılıyor - yani, The Last of Us Part II'nin çılgın hikaye dönemeçlerinin en etkili üyesi. Burada herhangi bir şeyi bozmuyoruz, sadece video oyununun hayranlarından bilgi sahibi olanların bu duyuruyu heyecanla beklediğini bilmelerini istiyoruz. Sadece size HBO'dan Abby'yi, 'dünyanın siyah-beyaz görüşüne meydan okuyan, sevdikleri için intikam arayan bir yetenekli asker' olarak tanımlayan kısa bir teaser bırakıyoruz.

Oyuncuların yeteneği konusunda şüpheye mahal yok gibi duruyor.

Oyuncuların yeteneği konusunda şüpheye mahal yok gibi duruyor.

Deadline'a göre, Dever, Kasım ayında SAG-AFTRA grevinin sona ermesinin ardından öne çıkan isim oldu. Mazin ve Druckmann, resmi bir açıklamada şunları söyledi: '2. sezon için oyuncu seçim sürecimiz, 1. sezonla tamamen aynıydı: kaynak materyalin karakterlerinin ruhunu yansıtan dünya çapında oyuncular arıyoruz. Yetenekten daha önemli hiçbir şey yok ve Kaitlyn gibi ödüllü bir performans sergileyen oyuncunun, Pedro, Bella ve geri kalan ailemize katılmasından heyecan duyuyoruz.'

Ama bu kadarla da bitmiyor "The Last of Us", 2. sezon için diğer iki önemli oyuncuyu da kadroya aldı.

Ama bu kadarla da bitmiyor "The Last of Us", 2. sezon için diğer iki önemli oyuncuyu da kadroya aldı.

Young Mazino (Beef) Jesse olarak açıklandı, Isabela Merced (Madame Web) ise Dina'yı oynayacak. HBO'ya göre, Jesse, çiftin yeni topluluğunun fedakar bir üyesidir, ve The Last of Us Part II hayranları Dina'yı, Ellie'nin sonunda aşık olduğu kişi olarak tanıyacaklardır. Merced, aynı zamanda 2022'de Shakespeare filmi Rosaline'de Dever ile birlikte başrol oynadı. Mazino'nun oyunculuğuyla ilgili konuşan The Last of Us yaratıcıları, 'onu gördüğünüz an hemen kabul edilemez olan nadir oyunculardan biri' olduğunu belirtti. İki yeni ek, Vancouver'da çekimlere geldiklerini gösteren Bella Ramsay ile Instagram'da poz verdi.

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