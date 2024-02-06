İlk Sezonuyla Kasıp Kavuran "Last of Us" Dizisi Hayranlarına Müjde: 2. Sezon Haberleri Gündemi Sarstı

2023'teki röportajımıza göre, Pascal'a göre 2. sezon boyunca uyarlamada oyunun gerçeğine sadık kalacak. Pascal, Esquire'ın eşlik eden 'Bunu Açıkla' videosunda da şunları ekledi: 'İlk oyunu bu kadar sadık takip etmek, yoldan ciddi şekilde sapmaktan pek mantıklı olmazdı. Şimdi daha yakın zamanlarda, yeni filmi Freaky Tales'ın prömiyeri için Sundance Film Festivali'ndeki kırmızı halıda Deadline'a konuşan Pascal, dizi yapımcılarının 'her zaman sahip oldukları inanılmaz kaynak materyali üzerine inşa etme yollarını bulacaklarını ve bu materyali televizyon şovu gibi farklı bir formatta nasıl kullanabileceklerini bizi şaşırtacaklarına' dikkat çekti. Ancak, başrol oyuncusu, 'hiç kimseyi şımartmak istemem, ve gerçek şu ki, henüz tüm bilgilere sahip değilim' dedi.