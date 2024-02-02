Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Galaksiye Geri Dönüş: "Star Trek: Section 31" ile Yepyeni Bir Macera Başlıyor!

Galaksiye Geri Dönüş: "Star Trek: Section 31" ile Yepyeni Bir Macera Başlıyor!

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 11:50

'Star Trek: Section 31', Paramount+ için özel bir film etkinliğinin yapıma başlandığını duyurdu! Michelle Yeoh, İmparator Georgiou rolünde geri dönüyor. Yeni oyuncu kadrosunda Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson, Sven Ruygrok, Robert Kazinsky, Humberly Gonzalez ve James Hiroyuki Liao gibi ünlü isimler bulunuyor Detaylar aşağıda 👇🚀

Kaynak: https://screenrant.com/star-trek-sect...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bilmeyenler için "Star Trek", Gene Roddenberry tarafından yaratılan Amerikan bilim kurgu medya serisidir.

Bilmeyenler için "Star Trek", Gene Roddenberry tarafından yaratılan Amerikan bilim kurgu medya serisidir.

1960'ların başında başlayan aynı isimdeki televizyon dizisiyle başlayan bu serüven, dünya çapında bir pop kültür fenomenine dönüştü. Oluşturulduğu günden bu yana, bu seri çeşitli filmlere, televizyon dizilerine, video oyunlarına, romanlara ve çizgi romanlara genişledi ve tüm zamanların en tanınabilir ve en yüksek hasılatlı medya serilerinden biri haline geldi.

"Star Trek" hakkında daha fazla bilgi için bakabilirsiniz 👇

Star Trek: Section 31", Paramount+ için özel olarak yapılmış bir Star Trek film etkinliğinin yapıma başlandığını resmi olarak duyurdu.

Star Trek: Section 31", Paramount+ için özel olarak yapılmış bir Star Trek film etkinliğinin yapıma başlandığını resmi olarak duyurdu.

Olatunde Osunsanmi'nin yönettiği ve Craig Sweeny'nin yazdığı Section 31'de  Akademi Ödülü sahibi Michelle Yeoh'u başrol oynuyor. Michelle Yeoh, Star Trek: Discovery'deki Philippa Georgiou İmparator rolünü tekrar canlandırıyor. Paramount+'dan gelen bir basında, Georgiou, 'Starfleet'in gizli bir bölümüne katılıyor. Birleşik Federasyonu Koruma göreviyle görevlendirilmiş olan Georgiou, aynı zamanda geçmişinin günahlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak.' dedi

Yeni yapımın oyuncu kadrosu, ''Star Trek'' izleyicilerinin daha da heyecanlanmasına sebep oldu.

Yeni yapımın oyuncu kadrosu, ''Star Trek'' izleyicilerinin daha da heyecanlanmasına sebep oldu.

Paramount+ ayrıca, Michelle Yeoh'un İmparator Georgiou olarak yer aldığı Star Trek: Section 31'in yeni oyuncu kadrosunu da açıkladı. Karakter isimleri veya açıklamaları olmasa da, Section 31'in 7 yeni oyuncusu arasında Omari Hardwick (Power), Kacey Rohl (Hannibal), Emmy ödülü sahibi Sam Richardson (Ted Lasso), Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Humberly Gonzalez (Ginny & Georgia) ve James Hiroyuki Liao (Barry) bulunmaktadır.

Star Trek'in baş yapımcısı Alex Kurtzman, Section 31'in Toronto'da çekimlerine başlaması hakkında şunları söyledi:

Star Trek'in baş yapımcısı Alex Kurtzman, Section 31'in Toronto'da çekimlerine başlaması hakkında şunları söyledi:

'Ve yarış başladı! Heyecan verici bir şekilde bildiriyoruz ki STAR TREK: SECTION 31'in ana çekimleri başladı. Sevgili Michelle Yeoh'a, 'Trek' evrenindeki sonraki vahşi macerasında eşlik edecek olan inanılmaz yeni karakterler kadromuza hoş geldiniz diyoruz.'

Ancak ''Star Trek: Section 31'' bekleyenler için hala gizemlerle dolu.

Ancak ''Star Trek: Section 31'' bekleyenler için hala gizemlerle dolu.

Star Trek: Section 31'in özetinde, İmparator Philippa Georgiou'nun 'Starfleet'in gizli bir bölümüne katıldığı' ve 'Federasyon'u koruma göreviyle' görevlendirildiği, aynı zamanda 'geçmişinin günahlarıyla yüzleştiği' belirtiliyor. Ancak bu açıklama, bir dizi önemli soruyu cevapsız bırakıyor. İlk olarak, Star Trek zaman çizelgesinde Section 31'in Star Trek: Discovery'nin 32. yüzyılından sonra ne zaman gerçekleştiği belirsizdir, çünkü ölüm döşeğindeki Georgiou, Guardian of Forever (Paul Guilfoyle) tarafından 32. yüzyılda hayatını kurtarmak için uzaklara gönderilmiştir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İmparator Georgiou'nun bir sonraki macerasıyla ilgili birçok soru ortaya çıkıyor.

İmparator Georgiou'nun bir sonraki macerasıyla ilgili birçok soru ortaya çıkıyor.

Ayrıca, Georgiou zaten 23. yüzyılda Section 31 üyesiydi ve Guardian of Forever, Star Trek: Discovery'ın 3. sezonunda gerçekten değişip değişmediğini değerlendirmek için Phillipa'yı Aynalı Evrene geri gönderdi. Section 31'in Georgiou'nun hikayesini nasıl derinleştireceği henüz bilinmiyor ve bu soruların cevapları merakla bekleniyor.

Star Trek: Section 31'in kadrosuna katılan 7 yeni oyuncunun hangi karakterleri oynayacağı bilinmemekle birlikte, Georgiou'nun yalnızca yeni karakterlerle çevrili olması, hayranlar için hayal kırıklığı yaratabilir.

Star Trek: Section 31'in kadrosuna katılan 7 yeni oyuncunun hangi karakterleri oynayacağı bilinmemekle birlikte, Georgiou'nun yalnızca yeni karakterlerle çevrili olması, hayranlar için hayal kırıklığı yaratabilir.

Section 31, Star Trek'in farklı dönemlerinde bu gizli örgütün bir parçası olan bir dizi karaktere sahiptir. Ancak Alex Kurtzman'ın Section 31'i 'Trek evreninde vahşi bir macera' olarak nitelendirmesi, Star Trek mirasından karakterlerin, örneğin Star Trek: Deep Space Nine'dan Dr. Julian Bashir (Alexander Siddig) veya Star Trek: Discovery'den Ash Tyler (Shazad Latif), Section 31'de kameo yapabileceği anlamına gelebilir. Umumiyetle, Michelle Yeoh bu projeye bu kadar inandığından, Oscar ödüllü biri olarak Star Trek: Section 31'in gerçekleşmesini sağlamak için etkisini kullandığından, İmparator Georgiou'nun uzun zamandır beklenen dönüşünün özel bir şey olacağına dair güvenlidir.

Siz de ''Star Trek'' destanının devamı için heyecanlananlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım 👇

Siz de ''Star Trek'' destanının devamı için heyecanlananlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım 👇

Bunlar da ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?