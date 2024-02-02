Galaksiye Geri Dönüş: "Star Trek: Section 31" ile Yepyeni Bir Macera Başlıyor!

Section 31, Star Trek'in farklı dönemlerinde bu gizli örgütün bir parçası olan bir dizi karaktere sahiptir. Ancak Alex Kurtzman'ın Section 31'i 'Trek evreninde vahşi bir macera' olarak nitelendirmesi, Star Trek mirasından karakterlerin, örneğin Star Trek: Deep Space Nine'dan Dr. Julian Bashir (Alexander Siddig) veya Star Trek: Discovery'den Ash Tyler (Shazad Latif), Section 31'de kameo yapabileceği anlamına gelebilir. Umumiyetle, Michelle Yeoh bu projeye bu kadar inandığından, Oscar ödüllü biri olarak Star Trek: Section 31'in gerçekleşmesini sağlamak için etkisini kullandığından, İmparator Georgiou'nun uzun zamandır beklenen dönüşünün özel bir şey olacağına dair güvenlidir.