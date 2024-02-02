Galaksiye Geri Dönüş: "Star Trek: Section 31" ile Yepyeni Bir Macera Başlıyor!
Galaksiye Geri Dönüş: "Star Trek: Section 31" ile Yepyeni Bir Macera Başlıyor!
Kaynak: https://screenrant.com/star-trek-sect...
'Star Trek: Section 31', Paramount+ için özel bir film etkinliğinin yapıma başlandığını duyurdu! Michelle Yeoh, İmparator Georgiou rolünde geri dönüyor. Yeni oyuncu kadrosunda Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson, Sven Ruygrok, Robert Kazinsky, Humberly Gonzalez ve James Hiroyuki Liao gibi ünlü isimler bulunuyor Detaylar aşağıda 👇🚀
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Bilmeyenler için "Star Trek", Gene Roddenberry tarafından yaratılan Amerikan bilim kurgu medya serisidir.
Star Trek: Section 31", Paramount+ için özel olarak yapılmış bir Star Trek film etkinliğinin yapıma başlandığını resmi olarak duyurdu.
Yeni yapımın oyuncu kadrosu, ''Star Trek'' izleyicilerinin daha da heyecanlanmasına sebep oldu.
Star Trek'in baş yapımcısı Alex Kurtzman, Section 31'in Toronto'da çekimlerine başlaması hakkında şunları söyledi:
Ancak ''Star Trek: Section 31'' bekleyenler için hala gizemlerle dolu.
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İmparator Georgiou'nun bir sonraki macerasıyla ilgili birçok soru ortaya çıkıyor.
Star Trek: Section 31'in kadrosuna katılan 7 yeni oyuncunun hangi karakterleri oynayacağı bilinmemekle birlikte, Georgiou'nun yalnızca yeni karakterlerle çevrili olması, hayranlar için hayal kırıklığı yaratabilir.
Siz de ''Star Trek'' destanının devamı için heyecanlananlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım 👇
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