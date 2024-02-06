"Argylle": 2024'ün En Büyük Hayal Kırıklığı mı? Eleştirmenlerin Sert Sözleriyle Bir İnceleme
"Argylle": 2024'ün En Büyük Hayal Kırıklığı mı? Eleştirmenlerin Sert Sözleriyle Bir İnceleme
Kaynak: https://www.thefilmagazine.com/argyll...
Gelin, 2024'ün en büyük casusluk komedisi olan 'Argylle'e bir göz atalım! Matthew Vaughn'un yönettiği ve Jason Fuchs'un kaleme aldığı bu film, kendine özgü bir karışım sunuyor: aksiyon, komedi ve casusluk! Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston gibi yıldızların yanı sıra, Samuel L. Jackson gibi birçok ünlü isim de bu filmde yer alıyor. Ancak bırakın tam not almayı bu film eleştirmenlerden tek bir yorum bile alamadı. Peki neden? Detaylar 👇
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Bilmeyenler için film Elly Conway'in arkasında dönen bir komedi-casusuluk filmi.
Ünlü yönetmen Matthew Vaughn'ın bu sefer eleştirmenlerin onayından geçememesi herkesi şaşırttı.
Romandan uyarlama casus filmi aslında inanılmaz yaratıcı bir film olmalıydı.
Doksanların sonunda başlayan furyaya katılan film neyse ki tam bir başarısızlık değil.
Peki "Argylle"ın bu kadar beğenilmemesinin arkasında yatan sebepler neler?
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Film kısmen Argylle'ın karakter gelişimini konu alsa da, bunu yakalamaktan uzak kalmış durumda.
Aksiyon sahneleri bazen sınırları aşıyor ve karakterlerin gelişimi bazı noktalarda kayboluyor.
Ünlü eleştirmen Kieran Judge'ın acımasız yorumu ise şöyle oldu:
Sizce de "Argylle" bu kadar taşlamayı hak etti mi? Yorumlarda buluşalım 👇
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