"Argylle": 2024'ün En Büyük Hayal Kırıklığı mı? Eleştirmenlerin Sert Sözleriyle Bir İnceleme

Daha önce gerçekleşen olayların anında yazılması fikri zaten yapılmıştı. Korku türü, doksanların sonlarına doğru bununla doluydu, Wes Craven'ın New Nightmare'ı, In the Mouth of Madness'i ve hatta Scream 3'ten sahneler bile buna katkıda bulunuyordu. Bu fikre bu kadar büyük bir miktar harcamak için aksiyon türünden biri başarının kesin olduğundan emin olmalıydı. Neyse ki, Argylle tam bir başarısızlık değil.