"Argylle": 2024'ün En Büyük Hayal Kırıklığı mı? Eleştirmenlerin Sert Sözleriyle Bir İnceleme

'Argylle, kendini öyle çok beğenmiş bir egzersiz gibi hissettiren, belirsiz bir şekilde eğlendirici bir deneme. Sonuçta, aslında olduğundan daha zeki olduğunu düşünüyor. Film, ciddi Return of the King sonu sendromuyla bitiyor ve hikayenin durması gerektiğinde inkar ettiği için, kritik bir dönüm noktası, neredeyse kırk dakika sürüyor, sonunun yaklaşık yirmi dakika önce olması gerektiği yerde. Üstüne üstlük, Alfie adlı kedi, bulunduğu çekimlerin yaklaşık %60'ında sadece bilgisayar animasyonuyla var oluyor, ve bu da Godzilla Minus One'dan on kat daha pahalı ve on kat daha kötü bir sonuç ortaya koyuyor. Belki de yapımcılara filmdeki kadar fazla parayı değil, Godzilla Minus One'a verilen 10-15 milyon doları verseydiler, bu da onların görmek yerine düşünmeye başvurmalarına neden olurdu.'