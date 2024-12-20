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İlkokul Öğrencilerinin Bile Full Çekeceği 15 Soruluk Genel Kültür Testi!

İlkokul Öğrencilerinin Bile Full Çekeceği 15 Soruluk Genel Kültür Testi!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
20.12.2024 - 16:01

İşte karşınızda, ilkokul öğrencilerinin bile gururla 'tam puan aldım' diyeceği, 15 soruluk genel kültür testi! Bu test, sadece çocukların değil, büyüklerin de bilgi dağarcığını genişletecek nitelikte. Genel kültürünüzü tazelemek ve eğlenceli bir şekilde vakit geçirmek için harika bir fırsat.

İlkokul Öğrencilerinin Bile Full Çekeceği 15 Soruluk Genel Kültür Testi!

Haydiiiii!

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1. Hangi gezegen Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegendir?

1. Hangi gezegen Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegendir?

2. İlk Türkçe yazılı metin hangisidir?

2. İlk Türkçe yazılı metin hangisidir?

3. Kavimler göçü ile sona eren "İlk Çağ" hangisiyle başlamıştır?

3. Kavimler göçü ile sona eren "İlk Çağ" hangisiyle başlamıştır?

4. Hangi element periyodik tablonun 1. sırasında yer alır?

4. Hangi element periyodik tablonun 1. sırasında yer alır?

5. "Araba Sevdası" ve "Saime" adlı kitapların yazarı kimdir?

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6. Hangisi yeryüzünde görülen bitki örtüsü çeşidi değildir?

6. Hangisi yeryüzünde görülen bitki örtüsü çeşidi değildir?

7. Hangisi Atatürk'ün yazdığı kitaplardan biri değildir?

7. Hangisi Atatürk'ün yazdığı kitaplardan biri değildir?

8. Hangisi denize kıyısı olmayan bir ülkedir?

8. Hangisi denize kıyısı olmayan bir ülkedir?

9. 1924 yılından bu yana Kırklareli adıyla anılan ilimizin daha önceki adı nedir?

9. 1924 yılından bu yana Kırklareli adıyla anılan ilimizin daha önceki adı nedir?

10. Japonya'nın en yüksek dağının adı nedir?

10. Japonya'nın en yüksek dağının adı nedir?
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11. Osmanlı Devletinde itfaiye teşkilatına ne isim verilir?

11. Osmanlı Devletinde itfaiye teşkilatına ne isim verilir?

12. Hangisi İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher'ın lakabıdır?

12. Hangisi İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher'ın lakabıdır?

13. Türklerin kurduğu ilk imparatorluk hangisidir?

13. Türklerin kurduğu ilk imparatorluk hangisidir?

14. Hangi savaşta bir Türk devleti yer almamıştır?

14. Hangi savaşta bir Türk devleti yer almamıştır?

15. "Savaş ve Barış" adlı eserin yazarı kimdir?

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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