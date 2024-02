İzlerken Ekranın Başından Kalkamama Garantili Gerilimi İliklerinize Kadar Hissettirecek Soygun Filmleri

IMDb: 6.1

Ambulans, hasta olan karısının ameliyat masraflarını karşılamak için çaresiz bir şekilde banka soygununa karışan eski asker Will Sharp'ın hikayesini anlatıyor. Will, istemese de azılı bir suçlu olan evlatlık kardeşi Danny'den yardım almak zorunda kalır. Danny, Will'e yardım etmek yerine birlikte bir soygun gerçekleştirmeyi teklif eder. Karısını kurtarmak isteyen Will, son çare olarak bu teklifi kabul eder ve iki kardeş Los Angeles tarihinin en büyük banka soygununu planlamaya başlar. Ancak soygun sırasında planlar istedikleri gibi gitmeyince, kardeşler kaçmaları için içinde yaralı bir polis ve acil yardım görevlisinin bulunduğu bir ambulansı kaçırırlar.