İzlerken Ekranın Başından Kalkamama Garantili Gerilimi İliklerinize Kadar Hissettirecek Soygun Filmleri
İzlerken Ekranın Başından Kalkamama Garantili Gerilimi İliklerinize Kadar Hissettirecek Soygun Filmleri
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Suç, genel olarak yanlış olduğunu söylememize gerek yok. Ancak, iyi yapıldığında suç özellikle soygun filmleri en heyecan verici alt türlerden biridir. Bazen bu filmler o kadar ustalıkla çekilir ki biz baş roldeki hırsıza sempati duymadan edemeyiz. Sizin için beyninizi durduran en iyi 20 hırsızlık filmini derledik. İşte o filmler 🎞️👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
20. Ambulance (2022)
19. The Thomas Crown Affair (1999)
18. Widows (2018)
17. Topkapi (1964)
16. Bottle Rocket (1996)
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. Logan Lucky (2017)
14. Three Kings (1999)
13. Sneakers (1992)
12. The Great Muppet Caper (1981)
11. Ronin (1998)
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. The Italian Job (1969)
9. Ant-Man (2015)
8. Thief (1981)
7. To Catch a Thief (1955)
6. A Fish Called Wanda (1988)
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Jackie Brown (1997)
4. Ocean's Eleven (2001)
3. The Killing (1956)
2. Rififi (1955)
1. Snatch (2000)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz bu adrenalini tavan yaptıran filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda