İzlerken Ekranın Başından Kalkamama Garantili Gerilimi İliklerinize Kadar Hissettirecek Soygun Filmleri

IMDb: 6.8

Thomas Crown, her istediğini satın alabilmenin sıkıcılığından bıkmış bir milyarderdir. Kadınlar için de karşı konulmaz olması, ona bu alanda hiçbir zorluk yaşatmaz. Ancak, ulaşamadığı birkaç şey vardır, bu yüzden Thomas Crown'un nadir bir hobisi vardır: Değerli sanat eserlerini çalmak. Ünlü ressam Claude Monet'den bir tablonun çalınmasının ardından, Thomas Crown'u şüphelenen tek kişi Catherine Banning'dir. Görevi, resmi nasıl olursa olsun geri almak olan Catherine, Thomas'a karşı profesyonel mesafesini koruyamayacak kadar derin bir şekilde bu olaya karışır. Neyse ki, Thomas'un da ona karşı bir ilgisi olduğu görünmektedir.