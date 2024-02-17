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İzlerken Ekranın Başından Kalkamama Garantili Gerilimi İliklerinize Kadar Hissettirecek Soygun Filmleri

İzlerken Ekranın Başından Kalkamama Garantili Gerilimi İliklerinize Kadar Hissettirecek Soygun Filmleri

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 18:01

Suç, genel olarak yanlış olduğunu söylememize gerek yok. Ancak, iyi yapıldığında suç özellikle soygun filmleri en heyecan verici alt türlerden biridir. Bazen bu filmler o kadar ustalıkla çekilir ki biz baş roldeki hırsıza sempati duymadan edemeyiz. Sizin için beyninizi durduran en iyi 20 hırsızlık filmini derledik. İşte o filmler 🎞️👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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20. Ambulance (2022)

20. Ambulance (2022)

IMDb: 6.1

Ambulans, hasta olan karısının ameliyat masraflarını karşılamak için çaresiz bir şekilde banka soygununa karışan eski asker Will Sharp'ın hikayesini anlatıyor. Will, istemese de azılı bir suçlu olan evlatlık kardeşi Danny'den yardım almak zorunda kalır. Danny, Will'e yardım etmek yerine birlikte bir soygun gerçekleştirmeyi teklif eder. Karısını kurtarmak isteyen Will, son çare olarak bu teklifi kabul eder ve iki kardeş Los Angeles tarihinin en büyük banka soygununu planlamaya başlar. Ancak soygun sırasında planlar istedikleri gibi gitmeyince, kardeşler kaçmaları için içinde yaralı bir polis ve acil yardım görevlisinin bulunduğu bir ambulansı kaçırırlar.

19. The Thomas Crown Affair (1999)

19. The Thomas Crown Affair (1999)

IMDb: 6.8

Thomas Crown, her istediğini satın alabilmenin sıkıcılığından bıkmış bir milyarderdir. Kadınlar için de karşı konulmaz olması, ona bu alanda hiçbir zorluk yaşatmaz. Ancak, ulaşamadığı birkaç şey vardır, bu yüzden Thomas Crown'un nadir bir hobisi vardır: Değerli sanat eserlerini çalmak. Ünlü ressam Claude Monet'den bir tablonun çalınmasının ardından, Thomas Crown'u şüphelenen tek kişi Catherine Banning'dir. Görevi, resmi nasıl olursa olsun geri almak olan Catherine, Thomas'a karşı profesyonel mesafesini koruyamayacak kadar derin bir şekilde bu olaya karışır. Neyse ki, Thomas'un da ona karşı bir ilgisi olduğu görünmektedir.

18. Widows (2018)

18. Widows (2018)

IMDb: 6.8

'Widows', ölü kocalarının suç faaliyetlerinden kalan bir borç dışında hiçbir ortak noktası olmayan dört kadının hikayesidir. Günümüz Chicago'sunda geçen bu film, bir dönemdeki çalkantılı bir ortamda, Veronica (Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) ve Belle (Cynthia Erivo)’nın kendi kaderlerini ellerine alarak ve geleceklerini kendi koşullarıyla kurmak için bir araya gelmesiyle gerilimler artar.

17. Topkapi (1964)

17. Topkapi (1964)

IMDb: 6.9

Arthur Simon Simpson, Yunanistan'ın Kavala şehrinde tembel bir orta yaşlı adamdır. Havaalanında turistlere ucuz hediyelik eşyalar satıp, ardından onlara araba servisi yaparak değerli eşyalarını çalmaya çalışır. Potansiyel kurbanlarından biri ise hırsız Walter Harper'dır. Walter, turistlerin görmesi için camlı bir çerçevede sunulan Padişah II. Mehmed'in zümrütle kaplı hançerini çalmayı planlamaktadır. Walter ve çekici arkadaşı Elizabeth Lipp, Simpson'ı Atina'dan İstanbul'a götürmesi için Amerikan limuzinini kiralar. Türk sınırında, arabadaki ateşli silah nedeniyle Simpson tutuklanır. Gizli bir Türk ajanı, Simpson'ı sadece bir koşulla serbest bırakır: Artık Türk ajanlarıyla çalışmak zorundadır ve Harper ile Lipp'i yakalamakla görevlendirilir. Ancak Harper tarafından kiralanmış olan Simpson, sadece bir şoför değil, aynı zamanda çete üyesi olarak da işe alınmıştır. Komik soygun hikayesi beklenmedik sonuçlar yaşar ve 1965'te Altın Küre ve Oscar kazanır.

16. Bottle Rocket (1996)

16. Bottle Rocket (1996)

IMDb: 6.9

Arizona'da, çılgın Dignan ve arkadaşı Anthony, büyük bir soygun planı yaparlar. Planlarını gerçekleştirmek için çeşitli adımlar atarlar ve birlikte heyecan verici maceralara atılırlar. Ancak planları bekledikleri gibi gitmez ve bir dizi beklenmedik olayla karşılaşırlar. Polisin gelmesiyle, Dignan hapishaneye düşer ve Anthony ile Bob onu ziyarete giderler. Sonunda, Dignan'ın esprili tavrı herkesi güldürür. Arkadaşlar arasındaki bağlar yeniden güçlenir ve yeni maceralara doğru yola çıkarlar.

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15. Logan Lucky (2017)

15. Logan Lucky (2017)

IMDb: 7

Jimmy Logan, erkek kardeşi Clyde ve kuaför kız kardeşi Mellie ile büyük bir soygun planlar. Paranın yeraltı nakit yönetim sistemine girmek için yıkım uzmanı Joe Bang'i işe alır. Grup, Charlotte Motor Speedway'deki Coca-Cola 600 yarışını hedef alır. Amaçları, ünlü NASCAR yarışında büyük bir soygun gerçekleştirmektir. Logan ailesi soygun planlarını geliştirirken, FBI ajanının davanın peşine düşmesiyle son bir engelle karşılaşırlar. Filmin yıldızlarla dolu kadrosunda Channing Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane ve daha birçok ünlü isim yer alıyor.

14. Three Kings (1999)

14. Three Kings (1999)

IMDb: 7.1

Körfez Savaşı'nın ardından, ABD askerleri Kuveyt'te altın hırsızlığı planı yaparlar. Major Archie Gates liderliğindeki bir ekip, bir Irak sığınmağında altın bulur ve bunu çalmaya karar verir. Ancak altını bulma sürecinde, grup bir dizi olayla karşılaşır ve ayrılır. Troy, yakalanır ve bir Irak sığınmağında sorgulanırken diğerleri bir grup isyancıyla buluşur. İsyancılarla iş birliği yaparak Troy'u kurtarırken, olaylar beklenmedik bir şekilde gelişir ve çatışma yaşanır. Sonunda, Archie ve Troy onurlu bir şekilde taburcu edilir, ancak altın hala kayıptır.

13. Sneakers (1992)

13. Sneakers (1992)

IMDb: 7.1

Martin Bishop, güvenlik sistemlerini test etme konusunda uzmanlaşmış bir grup lideridir. Hükümet ajanları tarafından bir üst düzey gizli siyah kutuyu çalmaya zorlandığında, takım kendini tehlike ve entrikanın içinde bulur. Kutuyu kurtardıktan sonra, dünyanın etrafındaki tüm mevcut şifreleme sistemlerini çözme yeteneğine sahip olduğunu keşfederler ve onları kiralayan ajanların aslında hükümet için çalışmadıklarını anlarlar.

12. The Great Muppet Caper (1981)

12. The Great Muppet Caper (1981)

IMDb: 7.1

Araştırmacı gazeteciler Kermit, Fozzie ve Gonzo, haber takibi için Londra'ya giderler. Görevleri, büyük bir elmas hırsızlığının mağduru olan ünlü moda tasarımcısı Lady Holiday ile röportaj yapmaktır. Kermit, Holiday'in asistanı Miss Piggy'ye ilgi duyar. Ancak Piggy, hırsızlıkla suçlanınca genç domuzun masum olduğunu kanıtlamak üçlünün görevidir. Muppets'ler nihayetinde bir soygun filmine başvuracaklardı. Ve tabii ki, onlar ünlü bir mücevher hırsızı olarak Charles Grodin'i seçeceklerdi ve sonra onun Miss Piggy'ye aşık olmasını sağlayacaklardı. Grodin bir komedi dehasıydı. Köpeklerle ('Beethoven') eğlenebilir ve neşeyle bir domuz kuklasına aşık olabilir.

11. Ronin (1998)

11. Ronin (1998)

IMDb: 7.2

'Ronin', ustaları olmayan Samuraylar için kullanılan Japon terimidir. Ancak bu hikayede, Ronin terimi, her türlü uzmanın, efendisi olmayan bir şekilde, hizmetlerinin herkese para karşılığında sunulduğu dışlanmış kişileri ifade eder. Deirdre, muhtemelen İrlandalı, Ruslara satılmak üzere olduğu öğrenilen önemli bir bavulu kurtarmak için bir ekip oluşturmak üzere birkaç Ronin tutar. Görev başarıyla tamamlandığında, bavul hemen takımın bir üyesi tarafından kendi cebine alınır. Herkesin herkesi kandırmaya çalıştığı karmaşık bir entrika ağı yavaşça ortaya çıkmaya başlar ve durum giderek tehlikeli bir hal alır.

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10. The Italian Job (1969)

10. The Italian Job (1969)

IMDb: 7.2

Charlie Croker, hapisten yeni çıkmıştır ve Roger Beckerman'ın ölümü üzerine bir soygun planını devralır. Bu soygun, 4 milyon dolar değerindeki altını bir güvenlik konvoyundan çalmayı içerir. Croker, finansal destek almak için hapishaneye geri döner ve Bay Bridger'dan yardım ister. Bridger'ın desteğiyle, Croker bir ekip kurar ve soygun planını gerçekleştirmek için hazırlıklara başlar. Ekibin planı, Turin'deki bir trafik sıkışıklığı sırasında altın konvoyunu ele geçirmeyi içerir. Soygun sırasında beklenmedik zorluklarla karşılaşılır, özellikle Mafya'nın müdahalesiyle. Croker ve ekibi, yaratıcı bir kaçış planıyla altını güvenli bir şekilde ele geçirir ve kaçar. Film, altınla dolu otobüsün tehlikeli bir uçurum kenarında sallanmasıyla sona erer, Croker ise ekibine 'Bekleyin, harika bir fikrim var!' diyerek yardım etmeye çalışır.

9. Ant-Man (2015)

9. Ant-Man (2015)

IMDb: 7.2

Marvel Sinematik Evreni bir düşüşte olabilir, ancak onun bir on yıl boyunca sinema endüstrisinin baş tacı olduğunu inkar edemeyiz. 'Ant-Man', Paul Rudd'un canlandırdığı suçlu-dönüşmüş-süper kahraman Scott Lang'e odaklanan eğlenceli bir komedi. Scott Lang muhteşem bir yetenekle donatılmış dolandırıcıdır. Onun yeteneği ölçü olarak küçülme ancak güç olarak artmaktır. Scott Lang içindeki kahramanı keşfetmeli ve mentoru Dr. Hank Pym'e, Ant-Man kostümünün arkasındaki sırrı yeni nesil yükselen tehditlerden korumasında yardımcı olmalıdır. Gözle görülmez engellerle dolu bir yolculukta, Pym ve Lang dünyayı kurtaracak bir soygun planlamalı ve gerçekleştirmelidir.

8. Thief (1981)

8. Thief (1981)

IMDb: 7.4

Frank, usta bir elmas hırsızıdır. Gelirini gizlemek için araba satıcılığı ve restoran yöneticiliği gibi yasal işler yapar. Bir gün, kasabanın dışında bir kadınla buluşurken, kendini yeni bir işin içinde bulur. Yerel bir çete lideri, Frank'i birkaç soygun için kiralar. İş tamamlandığında, Frank ve kız arkadaşı güvende olacaktır. Frank, çetedeki işlerden ayrılmaya çalışır, ancak başına gelen kötü olaylar sonucunda kaçmanın imkansız olduğunu fark eder.

7. To Catch a Thief (1955)

7. To Catch a Thief (1955)

IMDb: 7.4

David F. Dodge'ın romanından uyarlanan 1955 yapımı Alfred Hitchcock filmi, başrollerinde Grace Kelly ve Cary Grant gibi önemli isimlerle doludur. Filmde Cary Grant, 'kedi' lakaplı bir mücevher hırsızını oynarken, Grace Kelly ise pek çok mücevhere sahip zengin bir genç kadını canlandırır. Grant, bir hırsız olmasına rağmen artık eski yaşamına dönmeyi ve gerçek hırsızı bulup masumluğunu kanıtlamayı amaçlar.

6. A Fish Called Wanda (1988)

6. A Fish Called Wanda (1988)

IMDb: 7.5

Londra'da gangster George Thomason, sağ kolu Ken Pile ile bir mücevher soygunu planlar. Amerikalı dolandırıcı Wanda Gershwitz ve silah uzmanı Otto West'i yanlarına alırlar. Wanda, Ken ve George'u etkilemek için kardeşi gibi davranarak soyguncuları kandırmaya çalışır. Soygun başarılı olur ve çete büyük bir elmas miktarıyla kaçar. Wanda ve Otto, George'u polise ihbar eder ve onun tutuklanmasını sağlarlar. Ancak hazineyi toplamak için döndüklerinde, onun yerini değiştirdiğini görürler. Wanda, hazineyi almak için George'un avukatı Archie Leach'i baştan çıkarmaya karar verir.  Ancak Otto'nun kıskanç müdahalesiyle işler karışır ve planları aksar. Sonunda, hazineyi almak için çılgın bir maceraya atılırlar ve Rio'ya kaçarlar. İronik bir şekilde, Archie ve Wanda evlenirken, Otto'nun kaderi belirsiz bir sonla sona erer.

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5. Jackie Brown (1997)

5. Jackie Brown (1997)

IMDb: 7.5

Orta yaşlı hostes Jackie Brown, silah tüccarı Ordell Robbie için Meksika'dan Los Angeles'a para kaçırıyordu. Ancak çantasında on bin dolar ve kokainle yakalandığında, ajanlar Ray Nicolet ve Mark Dargus, Jackie'ye özgürlüğü karşılığında Ordell'i yakalamalarına yardımcı olması teklifinde bulundular. Aynı zamanda Ordell, 56 yaşındaki kefalet bağlama işiyle uğraşan Max Cherry'den Jackie Brown'u serbest bırakmasını ister, asıl niyeti onu ortadan kaldırmaktır. Jackie, Ordell'in niyetinden şüphelenir ve Max'le birlikte karmaşık bir plan yaparak Ordell'den yarım milyon dolar çalmayı kafaya koyar.

4. Ocean's Eleven (2001)

4. Ocean's Eleven (2001)

IMDb: 7.7

Havalı ve enerjik Danny Ocean, gerçek bir aksiyon adamıdır. New Jersey hapishanesinden şartlı olarak salıverilmesine sadece 24 saat kalmışken bile, karizmatik hırsız bir sonraki planını son şekline sokmaktadır. Üç kurala sadık kalarak - kimseye zarar vermemek, hak etmeyen birinden çalmamak ve oyunu, kaybedecek bir şeyi olmadan oynamak - Danny, tarihteki en sofistike ve incelikle planlanmış kumarhane soygununun orkestra şefliğini üstlenecektir. Bir gece yarısı Danny ve dikkatle seçilmiş 11 adamı, Terry Benedict'in Los Angeles'taki üç kumarhanesinden 150 milyon dolar çalmaya karar verirler. Danny'nin eski karısı Tess'le çıkmaya başlayan Terry, şüphesiz daha fazlasını hak ediyordur. Danny, istediği parayı almak için hem hayatını hem de Tess'le olan ilişkisini riske atmaktadır. Ancak her şey Danny'nin dikkatlice planlanmış entrikasına uygun şekilde ilerlerse, iki arzusu arasında seçim yapmak zorunda kalmayacaktır.

3. The Killing (1956)

3. The Killing (1956)

IMDb: 7.9

Johnny Clay, beş yıl hapis cezasının ardından serbest kaldıktan sonra Lansdowne Hipodromu'nda 2 milyon dolarlık bir soygun planlar. Beş kişilik bir ekip kurar ve soygunu gerçekleştirmek için detaylı bir plan yaparlar. Ancak diğer dört takım üyesi, George'un zayıf karakterinden dolayı planın tehlikeye girdiğini fark etmez. George'un eşi Sherry, planı sevgilisi Val ile paylaşır ve ikili, soygunun ardından tüm parayı ele geçirmeyi planlar. Plan, her biri farklı nedenlerle paraya ihtiyaç duyan beş kişi tarafından desteklenmektedir. Ancak beklenmedik sorunlar ve George'un zayıf karakteri, planı tehlikeye sokar. Johnny ve ekibi, hem soygunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmek hem de diğer ekip üyelerinin farkına varmadan Sherry ve Val'in planını engellemek zorundadır.

2. Rififi (1955)

2. Rififi (1955)

IMDb: 8.1

Beş yıl hapis yattıktan sonra, Tony le Stéphanois en yakın arkadaşları Jo ve İtalyan Mario Ferrati ile buluşur. Onlar, ünlü Mappin and Webb Ltd'nin vitrininden birkaç mücevher çalmaya davet eder, ancak Tony reddeder. Tony eski sevgilisi Mado'yu bulur, o artık L' Âge d' Or gece kulübünün mafya sahibi Louis Grutter'ın sevgilisidir, ve ona sadakatsizlik ettiği için aşağılar ve döver. Sonra Jo ve Mario'yu arar ve mücevherin kasasını soymayı teklif eder. Onlar, İtalyan kasa uzmanı ve zarif kurt Cesar'ı ekiblerine katılmaya davet ederler ve mükemmel bir soygun planlarlar. Planlarında başarılı olurlar, ancak Don Juan Cesar, kıymetli bir yüzüğü metresine vererek hata yapar.

1. Snatch (2000)

1. Snatch (2000)

IMDb: 8.2

'Snatch', suç ve aksiyon türünün dikkat çeken örneklerinden biridir ve son dönemde büyük ilgi görmektedir. Film, Londra'nın suç dolu yeraltı dünyasında geçen iki farklı hikayeyi konu alır. Bir tarafta, çalınan bir elmasın izini sürenler vardır; diğer tarafta ise boks dünyasının arka sokaklarında illegal işlere bulaşan Turkish ve karşısında mücadele etmek zorunda kaldığı acımasız gangster Brick Top bulunmaktadır. Bu başlangıçta birbirinden bağımsız gibi görünen iki hikaye, sonradan ortak bir noktada birleşince işler iyice karışır. İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin ikinci filmi olan bu yapıt, henüz ilk filmi 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels' ile kendine has bir takipçi kitlesi oluşturmuştur. Filmin başrollerini Jason Statham, Brad Pitt ve Benicio Del Toro gibi dikkat çekici isimler paylaşmaktadır.

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