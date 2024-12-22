Aldatmak Genetik mi? Çarpıcı Sonuçlar: Kızılcık Şerbeti Fatih'e Boşuna mı Kızdık?
Aldatmak Genetik mi? Çarpıcı Sonuçlar: Kızılcık Şerbeti Fatih'e Boşuna mı Kızdık?
Aldatmanın genetik olabileceğini hiç düşündünüz mü? Yapılan araştırmalar bu tartışmalı konuda çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. İnsanların sadakatsizlik eğilimi doğuştan mı geliyor, yoksa çevresel faktörlerin bir sonucu mu? Genlerimiz gerçekten ilişkilerimizi etkileyebilir mi? İşte hem şaşırtıcı hem de düşündürücü bilimsel bulgular…
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Sadakatsizlik insan ilişkilerinde en karmaşık ve tartışmalı konulardan biri. Peki bu davranışın aslında genlerimizde gizli olabileceğini hiç düşündünüz mü?
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Queensland Üniversitesi’nin yaptığı geniş çaplı bir araştırma aldatma eğiliminin genetik bir temeli olabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu durum. tabii ki davranışlarımızın tamamen kontrolümüz dışında olduğu anlamına gelmiyor. Aksine seçimlerimiz her zaman bizim elimizde.
Araştırma Finlandiya’da yaşayan yaklaşık 7 bin 500 ikiz üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmada aynı cinsiyetten tek yumurta ikizleriyle çift yumurta ikizlerinin aldatma oranları karşılaştırıldı.
Araştırmacılar genetik yapısı yüzde 100 aynı olan tek yumurta ikizlerinin sadakatsizlik davranışında benzerlik gösterdiğini tespit etti. Bu durum aldatmanın çevresel etkenlerden çok genetik faktörlerle bağlantılı olabileceğini işaret ediyor.
Araştırmaya katılan 18-49 yaş aralığındaki bireylerin uzun süreli ilişkileri olduğu belirtiliyor. Ancak erkeklerin yüzde 9,8’i kadınların ise yüzde 6,4’ü son bir yıl içinde birden fazla kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini ifade etti.
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Analizler sonucunda erkeklerde aldatma eğiliminin yüzde 63 oranında kadınlarda ise yüzde 40 oranında genetik faktörlere bağlı olduğu belirlendi.
Peki bu bulgular sadakatsizliği mazur gösterebilir mi? Tabii ki hayır. Genetik yatkınlık bireyin özgür iradesini ortadan kaldırmaz. İnsan davranışları genetik kadar toplumsal normlar, kişisel değerler ve çevresel faktörlerden de etkilenir.
Bu nedenle “Genlerim yüzünden aldattım” gibi bir bahane etik açıdan kabul edilemez. Bu araştırma insan davranışlarının ne denli karmaşık bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Sadakatsizliğin genetik mirasla bağlantısı üzerine yapılan bu çalışma ilişkilerdeki dinamikleri anlamak için önemli bir adım olsa da nihayetinde doğruyu ve yanlışı seçmek bireyin elinde değil mi?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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