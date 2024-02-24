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Sinema Dünyasını Yıkıp Geçirdiği Halde Devam Filmleri Koydukları Çıtayı Yakalayamamış 25 Film

Sinema Dünyasını Yıkıp Geçirdiği Halde Devam Filmleri Koydukları Çıtayı Yakalayamamış 25 Film

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 16:01

Gişede bol miktarda para kazanan filmlerin devam filmlerinin gelmesine hepimiz zaten alışığız. Genellikle devam filmlerinin çoğunluğu da ilk filmin başarısını yakalayamaz. Bu listede ilk filmini izlemeye doyamadıktan sonra ikinci filmini asla izlemenizi tavsiye ettiğimiz filmleri derledik. İşte o filmler 👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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25. Look Who's Talking (1989)

25. Look Who's Talking (1989)

IMDb: 5.9

İhanete uğrayan ve hamile olan New Yorklu muhasebeci Mollie, James'in taksisine biner ve aşık olduğu bencil ve kendi çıkarlarını düşünen bir işadamıyla başarısız bir ilişki sonrasında doğum yapmak üzere hastaneye yetişir. Mollie aniden tek başına çalışan bir anne olur. Daha da kötüsü, geveze oğlu Mikey için ideal bir babayı bulma neredeyse imkansız görevine girişmek zorunda kalır. Peki acaba bu adam James mi?

24. Every Which Way But Loose (1978)

24. Every Which Way But Loose (1978)

IMDb: 6.3

Philo Beddoe, sakin bir kamyon şoförü ve harika bir dövüşçüdür. Onun iki arkadaşı Orville, onun için dövüşleri tanıtan ve Clyde, bir iddiada kazandığı orangutan, onunla birlikte soğuk bira, country müziği ve ara sıra dövüş arayışında San Fernando Vadisi'nde dolaşırlar. Ancak, ona fazla ciddi olduğunu fark edince kaçan country ve batı müziği şarkıcısı Lynn Halsey-Taylor tarafından yerle bir edilir. Phil, Clyde ve Orville, motosikletçiler tarafından rahatsız edilerek takip etmeye başlar.

23. Weekend at Bernie's (1989)

23. Weekend at Bernie's (1989)

IMDb: 6.4

İş hayatında kariyer merdivenlerini tırmanmaya hazır olduklarına inanan hırslı ofis çalışanları Larry ve Richard, kayıtların manipüle edildiğini keşfettikten sonra, ahlaksız sigorta patronları Bernie'yi haberdar ederler. Dolandırıcılık düzenini ortaya çıkarmalarına yardım ettikleri için onlara borçlu olan yaşlı playboy, çocukları lüks Hamptons sahil sarayında İşçi Bayramı'nda ağırlamaya davet eder. Ancak aslında başka planları vardır. Sonra, Bernie günahları için mafya tarafından öldürülür ve iki arkadaş kendilerini bir dönüm noktasında bulurlar: Bernie'nin ölümünü bildirmeli mi yoksa otoritelere ima etmemek için saklamalı mı? Ancak bir ceset için, Bernie şaşırtıcı derecede canlı görünmektedir.

22. Crocodile Dundee (1986)

22. Crocodile Dundee (1986)

IMDb: 6.6

Kaba avcı Crocodile Dundee'nin ölüm tehlikesiyle sonuçlanan deneyimiyle ilgilenen New York City muhabiri Sue Charlton, efsanevi karakterle yüz yüze gelmek için Avustralya'ya seyahat eder. Orada, tozlu Walkabout Creek kasabasında ve korkutucu outback'te, tehlikeli durumlar ve öngörülemeyen romantik komplikasyonlar beklemektedir. Ancak, Sue zaten hiçbir şeyin büyük Elma'nın kentsel ormanıyla kıyaslanamayacağını biliyor. Bu yüzden, sudan çıkmış balık gibi, Mick hayatında ilk kez Avustralya'dan Manhattan'ın beton labirentine gider.

21. Saturday Night Fever (1977)

21. Saturday Night Fever (1977)

IMDb: 6.8

Yirmi yaşındaki Brooklynli Tony Manero, hayatını yerel diskoda cumartesi gecelerine adamıştır. Dans pistindeki şık hareketleriyle kulübün kralıdır. Ancak kulübün dışında işler pek parlak değildir. Evde, Tony sürekli babasıyla kavga eder ve ailesinin büyük birer beklentiyle baktığı rahibin ağabeyiyle rekabet etmek zorundadır. Küçük bir boya mağazasındaki umutsuz işinde de tatmin bulamaz. Ancak, diskoda Stephanie Mangano'yu görüp kulübün dans yarışması için onunla antrenman yapmaya başlamasıyla işler değişmeye başlar. Stephanie, Brooklyn'den öteye geçmeyi hayal eder ve Manhattan'a taşınma planları, Tony'nin hayatını sonsuza dek değiştirir.

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20. Arthur (1981)

20. Arthur (1981)

IMDb: 6.9

Steve Gordon'un 'Arthur'u 1981'in en çok hasılat yapan dördüncü filmiydi. Arthur çalışma hayatına önem vermeyen zengin, alkolik bir playboydur. Bir kez daha sarhoş bir şekilde yasalarla başı belaya girdikten sonra, umursamaz annesi artık dayanamaz ve onu Susan  adında uygun bir iş kadınıyla evlenmeye zorlar, aksi halde mirasını kaybedecektir. Susan ile nişanlandığı sırada, Naomi adında özgür ruhlu bir kızla tanışır, Arthur onun için mükemmel olduğunu düşünmektedir. İşte tam bu sırada bir işte tutunma girişimleri sonuçsuz kalır, bu yüzden Arthur, hangisinin daha önemli olduğuna karar vermek zorundadır: aşk mı, yoksa annesinin parası mı?

19. Love Story (1970)

19. Love Story (1970)

IMDb: 6.9

Oliver Barrett IV, varlıklı bir ailenin varisi olarak Harvard'a gider ve orada müzik eğitimi alan Jenny Cavilleri ile tanışır. Aralarındaki sosyal ve ekonomik farklılıklara rağmen derin bir aşk gelişir ve evlenmeye karar verirler. Ancak Oliver'ın babası, Jenny ile evlenmesi durumunda maddi desteğini kesme tehdidinde bulunur. Jenny sonunda terminal bir hastalığa yakalanır ve ölürken, Oliver onunla birlikte olmak için yanında olur. Jenny'nin ölümü, Oliver'ın hayatını altüst eder ve babasıyla olan gerilimi değişir. Sonunda, Oliver, sevgili eşinin anısını yaşatmak için yola çıkar ve onunla son kez buluşmak için bir buz pistine gider.

18. Dirty Dancing (1987)

18. Dirty Dancing (1987)

IMDb: 7

Frances 'Baby' Houseman, ailesiyle tatil yaptığı bir resortta dans öğretmeni Johnny Castle'a aşık olur. Baby, Johnny'nin dans partnerine yardım etmek için illegal bir kürtaja para verir ve Johnny'nin dans partneri olurken birlikte aşık olurlar. Ancak, yaşananlar ve ailesinin tepkisi sonrasında ilişkileri zorlaşır. Baby, babasının izni olmadan Johnny'yi görmeye gider ve birlikte olurlar. Ancak, bir kıskançlık sonucu Johnny yanlışlıkla bir hırsızlıkla suçlanır ve ilişkileri daha da karmaşık hale gelir. Devam filmi ise, Hardcore 'Dirty Dancing' hayranlarının Johnny Castle (Patrick Swayze) ve Baby Houseman (Jennifer Grey) için umut ve hayallerini lekeleme haricinde hiçbir şey yapmadı.

17. Basic Instinct (1992)

17. Basic Instinct (1992)

IMDb: 7

Bir zamanlar rock yıldızı olan Johnny Boz, cinsel ilişki sırasında vahşice öldürülür ve olay San Francisco Polis Departmanı'ndan dedektif Nick Curran'a atanır. Soruşturma sırasında Nick, Boz öldüğünde kız arkadaşı olan suç yazarı Catherine Tramell ile tanışır. Catherine, son derece zeki ve manipülatif bir kadın olduğunu kanıtlar ve Nick, onun Boz'u öldürdüğünden daha az ya da daha çok emin olsa da, herhangi bir kanıt bulamaz. Daha sonra, polisteki rakibi Nilsen öldürüldüğünde, Nick bu durumda Catherine'in rolü olduğundan şüphelenir. Ardından, onu yakalamak için Catherine ile tehlikeli bir arzu dolu zihin oyunu oynamaya başlar, ancak ilişkileri ilerledikçe, ölü sayısı artar ve çelişen kanıtlar Nick'i Catherine'in suçluluğu konusundaki kendi şüphelerini sorgulamaya başlar.

16. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

16. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

IMDb: 7.1

1970'lerde San Diego'da, gazetecilik saygın bir meslekti ve insanlar televizyonda gördükleriyle gerçekten ilgileniyorlardı. Ve şehirdeki en çok izlenen haber sunucusu Ron Burgundy'ydi. Beş yıldır en tepede koşmaktan keyif alıyor ve haber ekibi de onun kadar iyiydi. Profesyonel sporcu ve eski profesyonel beyzbol oyuncusu Champ Kind sporları yönetiyordu, merakla aptal Brick Tamland hava durumunu, ve kadın avcısı Brian Fantana saha raporlarını yönetiyordu. Ama şimdi her şey sonsuza dek değişmek üzere. Burgundy'nin çalıştığı TV istasyonu, Kanal 4, çeşitliliği benimsemiş ve güzel bir kadın olan Veronica Corningstone'u yeni bir sunucu olarak işe almıştır. Ron Burgundy ve Kanal 4 haber ekibi rakiplerle kavga etmeyi, içmeyi ve kadınlarla flört etmeyi severken, Veronica sessizce zirveye tırmanır. Ve Veronica'nın başarısı Ron Burgundy'yi deli eder. Veronica'nın karışıklığı Ron'un terfi etmesine neden olur ve sonunda Kanal 6'daki işini kaybetmesine neden olur. Şimdi hiçbir şeyi kalmayan Ron, tekrar zirveye çıkmanın bir yolunu bulmak zorundadır.

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15. Caddyshack (1980)

15. Caddyshack (1980)

IMDb: 7.2

Elitist Bushwood Country Club'da bir şeyler tuhaf gidiyor ve kulüp başkanı hilekar Elihu Smails'in bunda parmağı var gibi görünüyor. Ancak şık golf gurusu Ty Webb ve tiksindirici, çok zengin inşaat magnatı Al Czervik onun peşinde. Bu arada, genç caddy Danny Noonan hayatını tekrar rayına koymak için mücadele ediyor ve bunu yapmanın tek yolu, hakimden bir burs kazanabileceği prestijli Caddy Günü golf turnuvasını kazanmaktır. Şimdi savaş başladı ve tüm bahisler açıkta. Danny hayalini gerçekleştirebilecek mi?

14. The Karate Kid (1984)

14. The Karate Kid (1984)

IMDb:7.3

Yer Kaliforniya, yıl 1984. Soğuk kışları geride bırakmış olan utangaç Daniel LaRusso, dul annesiyle birlikte güneşli Los Angeles'ın Reseda mahallesine taşınır. Ancak Daniel ayaklarını sağlam bir şekilde basmak zorundadır. Elbette uyum sağlamak söylendiği kadar kolay değildir. Ve yeni başlangıçlar zaten yeterince zor değilmiş gibi, yerel bir karate çetesi, genç yeni gelenin hayatını okulda ve dışında zehir etmeyi amaçlamıştır. Danışmak için kimseye dönemediğinde, Daniel, binanın anlaşılmaz bakıcısı ve beklenmedik ustası dövüş sanatları mentoru Mr. Miyagi ile hayati bir karşılaşma yaşar. Denediği karate tarzı yaralanmasız Okinawa savunmasıyla, acemi LaRusso ve Mr. Miyagi, ömür boyu sürecek bir arkadaşlık ve öz keşif yolculuğuna çıkarlar. Ancak deneyimsiz LaRusso ve Mr. Miyagi'nin merhametli Okinawan savunma tarzı, iki kez All Valley 18 Yaş Altı Altın Kupası'nı kazanan Cobra Kai Dojo'nun acımasız Johnny Lawrence'ına karşı bir şansı olabilir mi?

13. Wall Street (1987)

13. Wall Street (1987)

IMDb: 7.3

1980'lerin Wall Street'inde, Bud Fox, hırslarla dolu bir borsacıdır ve zirveye çıkmak için her şeyi yapmaktadır. Acımasız kurumsal yatırımcı Gordon Gekko'nun gücünü takdir eden Fox, içeriden ticaret sağlayarak Gekko'yu öğrencisi yapmaya ikna eder. Fox, hırs ve hileli planlara bulaştıkça, kararları sonunda dürüst babasının geçimini tehlikeye atar. Bu ikilemle karşı karşıya kalan Fox, bağlılıklarını sorgular.

12. Speed (1994)

12. Speed (1994)

IMDb: 7.3

Genç Los Angeles Polis Departmanı Özel Silahlar ve Taktikler (S.W.A.T.) görevlisi Jack Traven, emekli Atlanta Polis Departmanı bomba ekibinden Howard Payne'i, bir asansörde mahsur kalan rehineleri kurtarma girişimini başarısızlığa uğratarak öfkelendirir. Payne, intikam olarak, otobüsü 50 milin altına düşerse patlayacak bir bombayla donatır. Cesur yolcu Annie'nin yardımıyla, Jack ve ortağı Dedektif Harry Temple, bombanın patlamasından önce otobüsteki insanları kurtarmaya çalışırken, Payne'in onları nasıl izlediğini de çözmeye çalışırlar.

11. American Graffiti (1973)

11. American Graffiti (1973)

IMDb: 7.4

'American Graffiti' filmi, 1962 yazının sonunda küçük bir Kuzey Kaliforniya kasabasında geçen gençlik hikayesini anlatır. En iyi arkadaşlar Curt ve Steve, liseden mezun olmuşlardır ve doğuya üniversiteye gitmeye hazırlanmaktadırlar. Ancak gece boyunca kasabada yaşadıkları maceralar ve ilişkileri hakkında kararlar vermek zorundadırlar. Steve'in kız arkadaşı Laurie ile ilişkisi tartışma konusudur, Curt ise bir bilinmeyen sarışını aramaktadır. Bu arada, diğer arkadaşları Toad arabayla gezintiye çıkar ve John, sokak yarışlarının kralı olarak ün kazanır. Film, gençlik deneyimleri, arkadaşlık ve gelecek hakkında düşünceleri ele alırken, 1960'ların kültürünü ve müziğini de göstermektedir.

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10. First Blood (1982)

10. First Blood (1982)

IMDb: 7.7

John J. Rambo, Vietnam Savaşı'nda savaşmış ve Kongre Madalyası kazanmış eski bir Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetler askeridir, ancak Vietnam'daki zamanı hala onu rahatsız eder. Hope, bir arkadaşını ziyaret etmek için Washington'a gelir. Ancak Şerif William Teasel tarafından şehirden çıkarılır. Teasel, Rambo'yu aşağılayarak Rambo'yu öfkelendirir, ancak Teasel'ın bilmediği şey, hakaretin Rambo'yu öfkelendirdiği noktada Rambo'nun şiddetli hale geldiğidir ve tutuklanır. İlçe hapishanesinde temizlenirken kaçar ve şerifleri tarafından öldürülmek istendiği ormandan kaçmaya çalışarak ormanda bir dehşet estirir. Ardından, Rambo'nun komutanı Albay Samuel Trautman, durumun kontrol dışına çıkmadan önce hem Şerif departmanını hem de Rambo'yu kurtarmaya çalışır. Rambo serisinin ilk filmi olan bu film çok fazla sevilse de diğer iki film için aynısını söylemek mümkün değil.

9. Airplane! (1980)

9. Airplane! (1980)

IMDb: 7.7

II. Dünya Savaşı sırasında başarısız bir görevin ardından kederlerine boğulan, uçma korkusu olan bir travma geçirmiş eski bir savaş pilotu olan Ted Striker, eski sevgilisi ve uçuş görevlisi Elaine Dickinson'ı hala unutamamıştır. Onu geri kazanmaya kararlı olan Ted, Los Angeles'tan Chicago'ya bir iç hat uçuşuna biner, ancak herkesin hayatını tehdit eden bir uçuş esnası gıda zehirlenmesiyle karşılaşır. Yolcuların çoğu ve tüm kokpit ekibi gıda kaynaklı hastalıkla boğuşurken, Striker içsel şeytanlarıyla yüzleşmek zorunda kalır ve sert bir hava trafik kontrolörü ve eski komutanının yardımıyla yönetilemez uçağın kontrolünü ele almalıdır. Ted Striker uçağı indirebilecek ve yolcuları kurtarabilecek mi?

8. Home Alone (1990)

8. Home Alone (1990)

IMDb: 7.7

Ebeveynleri tarafından tatillerde evde yalnız bırakılan bir çocuk (Macaulay Culkin) hakkındaki bu eğlenceli fantastik film, tüm zamanların en beklenmedik gişe rekortmenlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Kasım 1990'da açılış haftasında gişede bir numaraya yerleşti ve Şubat 1991'e kadar bir numarada kalmayı başardı. Gösterim süresinin sonunda, tüm zamanların en çok gişe yapan filmlerinden biri haline geldi.

7. The Blues Brothers (1980)

7. The Blues Brothers (1980)

IMDb: 7.9

Cezaevinden çıkan Jake Blues ve kardeşi Elwood, onları yetiştiren yetimhanenin son rahibesi olan 'The Penguin'ı ziyaret etmeye giderler. Ordu'nun okulu desteklemeyi bırakacağını ve yeri Eğitim Otoritesi'ne satacağını öğrenirler. Yeri açık tutmanın tek yolu, mülk üzerindeki 5.000 dolarlık verginin 11 gün içinde ödenmesidir. Blues Kardeşler yardım etmek istiyor ve büyük bir konser düzenleyerek parayı toplama kararı alıyorlar. Tanrı'nın göreviyle yola çıktıklarında, yol boyunca daha fazla düşman edinir gibiler. Film kardeşlerin gereken parayı zamanında bulmak için verdikleri mücadelenin etrafında dönüyor.

6. Donnie Darko (2001)

6. Donnie Darko (2001)

IMDb: 8

Donnie Darko, ailesiyle, öğretmenleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla pek iyi geçinemeyen, ancak Gretchen adında sempatik bir arkadaş bulmayı başaran sıkıntılı bir gençtir. Gizli sırları açığa çıkarmak için hipnozun kullanılabileceğine inanan şefkatli bir psikiyatristi vardır. Ancak Donnie'nin diğer arkadaşı, büyük bir tavşan olarak görünen gizemli bir figür olan Frank, gerçekten onun dostu olmayabilir. Donnie'nin orada olmadığı bir anda uçağın motorunun yatak odasına düşmesi gibi garip olaylar başlar ve bu olaylar, doğaüstü güçlerin devrede olabileceği şüphesini uyandırır.

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5. Jaws (1975)

5. Jaws (1975)

IMDb: 8.1

Amity Island'da geçen hikayede, genç bir kadın gece geç saatte plaj partisine katılır ve denize girerken görünmez bir güç tarafından saldırıya uğrar ve suya çekilir. Ertesi sabah plajda cesedi bulunur ve tıbbi muayeneden sonra bir köpekbalığı saldırısı olduğu sonucuna varılır. Yeni atanan polis şefi Martin Brody plajları kapatır ancak Belediye Başkanı Larry Vaughn, yaz turizminin zarar göreceğinden endişe ederek bu kararı gözden geçirmesini ister. Daha sonra bir çocuğun ölümüyle tekrar kapanan plajlar, bir amatör köpekbalığı avı furyasına yol açar. Eski denizci Quint, devasa bir köpekbalığını avlamayı teklif eder ve Brody ve okyanus bilimci Matt Hooper ile birlikte köpekbalığını avlamak için denize açılırlar. Ancak köpekbalığı, Quint'i ve teknesini yok ederken, Brody ve Hooper hayatta kalır. Sonunda, Brody, köpekbalığını patlatmak için bir dalgıç tüfeği kullanarak onu yenmeyi başarır ve ikisi hayatta kalır.

4. The Exorcist (1973)

4. The Exorcist (1973)

IMDb: 8.1

Dr. Gene Tuskin, sorunlu çocuklarla çalışıyor. En sorunlu olanlardan biri de Regan MacNeil, kabuslar görüyor ve bastırılmış anılar yaşıyor. O anılar, bir zamanlar bir şeytan tarafından ele geçirildiği zamana ait. Dr. Tuskin'in icadı, iki kişiyi hipnotize edip zihinlerini birbirine bağlayan bir cihaz, Regan'ın içinde hala gizlenen Pazuzu adlı şeytanı ortaya çıkarıyor. O, tekrar ortaya çıkmak ve kaosa neden olmak için can atıyor. Bu arada, Rahip Philip Lamont, Rahip Merrin'in ölümünü araştırması için kardinal tarafından görevlendirilir. Merrin, Regan üzerinde bir iblis çıkarma töreni yaparken ölmüştür. Rahip Lamont, görevini isteksizce üstlenir. Kendisini bu göreve layık görmüyor. Ayrıca, Kötülüğün gerçek bir varlık olduğuna inanıyor ve bu varlığın İyi'ye karşı savaşı kazandığını düşünüyor. Araştırması, onu Afrika'ya götürüyor, burada Merrin'in başka bir iblis çıkarma olayına tanık oluyor ve çekirgeler hakkında ilginç ve korkunç bir şey öğreniyor.

3. The Terminator (1984)

3. The Terminator (1984)

IMDb:8.1

Distopik bir 2029'dan geri gönderilen, soğuk makinelerin tüm dünyayı ele geçirdiği bir zamana, 1984 Los Angeles'e, 'Terminatör' olarak bilinen dayanılmaz siborg-suikastçı, insanoğlunun en önemli kadını olan, habersiz Sarah Connor'ı öldürme ölümcül görevine başlar. Ancak, aynı savaş sonrası apokaliptik gelecekten, dünyanın son umudunu ortadan kaldırmak için sibernetik katili durdurmaya kararlı olan yaralı bir savunmacı gelir. İnsan Direniş Ordusu'nun cesur askeri Kyle Reese. Ancak, Terminatör hissetmez, uyumaz ve en önemlisi, kasvetli görevini yerine getirene kadar durmaz. Geleceğimiz geçmişimizde mi yatıyor?

2. Die Hard (1988)

2. Die Hard (1988)

IMDb: 8.2

 Roderick Thorp'un 'Nothing Lasts Forever' adlı romanına dayanan John McTiernan'ın 1988 aksiyon başyapıtı, John McClane olarak Bruce Willis'in herkesin adamı çekiciliğine daha fazla dayanmalıydı. NYPD polisi John McClane, karısı Holly'yi ziyaret etmek için Los Angeles'a bir Noel tatiline gider. Holly, Nakatomi Şirketi'nde çalışmaktadır. Bir Noel partisi için Nakatomi genel merkezinde bulundukları sırada, Hans Gruber liderliğindeki bir grup soyguncu bina kontrolünü ele geçirir ve John dışındaki herkesi rehin alırken, karlı bir soygun yapmayı planlarlar. Kaçamayan ve polislerin hızlı bir yanıt veremediği durumda, John kendi başının çaresine bakmak zorunda kalır.

1. The Sting (1973)

1. The Sting (1973)

IMDb: 8.3

Johnny Hooker, küçük çaplı bir dolandırıcı, standart bir sokak dolandırıcılığı yaparken büyük çaplı bir suç patronu olan Doyle Lonnegan'dan habersiz olarak çalar. Lonnegan, bu hakareti affetmez. Ortaklarından Luther öldürüldükten sonra, Hooker kaçar ve bir dolandırıcılık ustası olan Luther'ın tanıdıklarından Henry Gondorff'un yardımını arar. Hooker, Lonnegan'ı büyük bir miktar para almak için kullanmak istiyor, çünkü onu öldürmek için yeterince bilgisi olmadığını itiraf eder. Karmaşık bir plan tasarlarlar ve diğer dolandırıcıların da pay almak istediği yetenekli bir grup dolandırıcıyı bir araya getirirler. Oyunun bahisleri yüksektir ve kahramanlarımız, yalnızca Lonnegan'ın öldürücü eğilimleriyle değil, aynı zamanda aksiyondan bir pay isteyen diğer yan oyuncularla da başa çıkmak zorundadır. Kazanmak için, Hooker ve Gondorff tüm becerilerine... ve oldukça fazla özgüvene ihtiyaç duyacaklar.

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