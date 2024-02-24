Sinema Dünyasını Yıkıp Geçirdiği Halde Devam Filmleri Koydukları Çıtayı Yakalayamamış 25 Film
Sinema Dünyasını Yıkıp Geçirdiği Halde Devam Filmleri Koydukları Çıtayı Yakalayamamış 25 Film
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Gişede bol miktarda para kazanan filmlerin devam filmlerinin gelmesine hepimiz zaten alışığız. Genellikle devam filmlerinin çoğunluğu da ilk filmin başarısını yakalayamaz. Bu listede ilk filmini izlemeye doyamadıktan sonra ikinci filmini asla izlemenizi tavsiye ettiğimiz filmleri derledik. İşte o filmler 👇
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25. Look Who's Talking (1989)
24. Every Which Way But Loose (1978)
23. Weekend at Bernie's (1989)
22. Crocodile Dundee (1986)
21. Saturday Night Fever (1977)
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20. Arthur (1981)
19. Love Story (1970)
18. Dirty Dancing (1987)
17. Basic Instinct (1992)
16. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)
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15. Caddyshack (1980)
14. The Karate Kid (1984)
13. Wall Street (1987)
12. Speed (1994)
11. American Graffiti (1973)
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10. First Blood (1982)
9. Airplane! (1980)
8. Home Alone (1990)
7. The Blues Brothers (1980)
6. Donnie Darko (2001)
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5. Jaws (1975)
4. The Exorcist (1973)
3. The Terminator (1984)
2. Die Hard (1988)
1. The Sting (1973)
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