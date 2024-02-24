Sinema Dünyasını Yıkıp Geçirdiği Halde Devam Filmleri Koydukları Çıtayı Yakalayamamış 25 Film

IMDb: 7.1

1970'lerde San Diego'da, gazetecilik saygın bir meslekti ve insanlar televizyonda gördükleriyle gerçekten ilgileniyorlardı. Ve şehirdeki en çok izlenen haber sunucusu Ron Burgundy'ydi. Beş yıldır en tepede koşmaktan keyif alıyor ve haber ekibi de onun kadar iyiydi. Profesyonel sporcu ve eski profesyonel beyzbol oyuncusu Champ Kind sporları yönetiyordu, merakla aptal Brick Tamland hava durumunu, ve kadın avcısı Brian Fantana saha raporlarını yönetiyordu. Ama şimdi her şey sonsuza dek değişmek üzere. Burgundy'nin çalıştığı TV istasyonu, Kanal 4, çeşitliliği benimsemiş ve güzel bir kadın olan Veronica Corningstone'u yeni bir sunucu olarak işe almıştır. Ron Burgundy ve Kanal 4 haber ekibi rakiplerle kavga etmeyi, içmeyi ve kadınlarla flört etmeyi severken, Veronica sessizce zirveye tırmanır. Ve Veronica'nın başarısı Ron Burgundy'yi deli eder. Veronica'nın karışıklığı Ron'un terfi etmesine neden olur ve sonunda Kanal 6'daki işini kaybetmesine neden olur. Şimdi hiçbir şeyi kalmayan Ron, tekrar zirveye çıkmanın bir yolunu bulmak zorundadır.