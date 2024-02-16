Şok Eden Gerçek: Christopher Nolan "Oppenheimer"dan Önce Robert Downey Jr.'a Rol Vermek İstememiş!
Şok Eden Gerçek: Christopher Nolan "Oppenheimer"dan Önce Robert Downey Jr.'a Rol Vermek İstememiş!
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/ch...
Robert Downey Jr. ve ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın iş ilişkisi geçtiğimiz seneyi sarsan 'Oppenheimer' dan çok daha önce başlamış. İkili 2000'li yılların başında bir yönetmenin bir projesi için bir araya gelseler de, Nolan ünlü aktörü projeye dahil etmek istememiş. Detaylar aşağıda 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü aktör ve oyuncunun hikayesi aslında 2005 yapımı "Batman Begins" filmine dayanıyor.
Nolan Scarecrow karakteri için Downey'in doğru karakter olmadığını yüzde yüz bildiğini, bu yüzden "Oppenheimer" filminin başrolü Cillian Murphy'i onun yerinde bu kötü adam rolüne seçtiğini söylüyor.
Nolan ve Downey'nin ilk buluşması, Marvel'ın oyuncuyu Demir Adam olarak seçmeden önce gerçekleşti ve bu, Downey'nin kariyerinin yükselmesine neden oldu, çünkü yüzyılın başında bir dizi hukuki sorunla uğraşıyordu.
Downey'nin geçmişi onun neredeyse Iron Man rolünü de kaçırmasına sebep oluyormuş.
Nolan geçtiğimiz ay "The Late Show"da Downey'in "Iron Man"i oynamasının "sinema endüstrisinin tarihinde yapılmış en etkili oyuncu seçimlerinden biri" olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nolan, Downey'e "Oppenheimer" filminde Lewis Strauss rolünü verdi ve bu rol Downey'e eleştirmenlerin seçimi ve Altın Küre Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini kazandırdı.
Nolan, Downey'le çalışmayı her zaman istediğini, ancak bunu ondan korkmayı bıraktıktan sonra başarabildiğini itiraf ediyor.
Peki bu itiraflar sizi şaşırttı mı? Yorumlarda buluşalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda