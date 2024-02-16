Şok Eden Gerçek: Christopher Nolan "Oppenheimer"dan Önce Robert Downey Jr.'a Rol Vermek İstememiş!

Nolan, Downey'i kast ederek ''Her zaman harika oyuncularla çalışmayı arıyorsunuz, ancak onları hayatlarında ve kariyerlerinde bir anı yakalamak da önemli. Onlara daha önce yapmadıkları veya uzun süredir yapmadıkları bir şey sunmak istiyorsunuz'' dedi. 'Gerçekten bu inanılmaz film yıldızını tüm o bagajı, çekiciliği bir kenara bırakıp, kendisini çok karmaşık bir adamın dramatik bir portresine kaybetmesini görmek istedim. Onunla çalışmayı her zaman istedim, gerçekten. Sadece ondan korkmayı bıraktığımdan sonra.' diye de ekledi.