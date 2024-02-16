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Şok Eden Gerçek: Christopher Nolan "Oppenheimer"dan Önce Robert Downey Jr.'a Rol Vermek İstememiş!

Şok Eden Gerçek: Christopher Nolan "Oppenheimer"dan Önce Robert Downey Jr.'a Rol Vermek İstememiş!

Batman film Oscar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 11:37

Robert Downey Jr. ve ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın iş ilişkisi geçtiğimiz seneyi sarsan 'Oppenheimer' dan çok daha önce başlamış. İkili 2000'li yılların başında bir yönetmenin bir projesi için bir araya gelseler de, Nolan ünlü aktörü projeye dahil etmek istememiş. Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/ch...
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Ünlü aktör ve oyuncunun hikayesi aslında 2005 yapımı "Batman Begins" filmine dayanıyor.

Ünlü aktör ve oyuncunun hikayesi aslında 2005 yapımı "Batman Begins" filmine dayanıyor.

''Oppenheimer'' filmiyle dikkatleri üzerine çeken Robert Downey Jr. filminin yönetmeni Christopher Nolan'ın aslında 2000'li yılların başındaki bir projesinde de yer almak istemiş. Downey yönetmenin 2005'te çektiği süper kahraman filmi 'Batman Begins'de kötü karakter Scarecrow'u canlandırmak istemiş. Nolan, Downey'i işe almakla pek ilgilenmemiş. Ayrıca Nolan da yakın zamanda The New York Times için yaptığı bir röportajda bu durumu tamamen kabul etti.

Nolan Scarecrow karakteri için Downey'in doğru karakter olmadığını yüzde yüz bildiğini, bu yüzden "Oppenheimer" filminin başrolü Cillian Murphy'i onun yerinde bu kötü adam rolüne seçtiğini söylüyor.

Nolan Scarecrow karakteri için Downey'in doğru karakter olmadığını yüzde yüz bildiğini, bu yüzden "Oppenheimer" filminin başrolü Cillian Murphy'i onun yerinde bu kötü adam rolüne seçtiğini söylüyor.

'Ben %100 onun (Downey) Scarecrow için doğru kişi olmadığını biliyordum,' diyor Nolan. Zaten sonunda 'Oppenheimer' filminin başrol oyuncusu Cillian Murphy'yi Batman kötü karakteri olarak seçmişti. 'Kafamda bu rol zaten ayarlanmıştı. Ama Downey'le tanışmayı her zaman istemiştim... Onun büyük bir hayranın olduğum için ve dolayısıyla bencilce sadece buluşmak istedim. Ama onun hakkında her türlü çılgınlık hakkında duymuştum. O hakkındaki hikayelerin sonuncusunun üzerinden sadece birkaç yıl geçmişti.' diye ekliyor Nolan.

Nolan ve Downey'nin ilk buluşması, Marvel'ın oyuncuyu Demir Adam olarak seçmeden önce gerçekleşti ve bu, Downey'nin kariyerinin yükselmesine neden oldu, çünkü yüzyılın başında bir dizi hukuki sorunla uğraşıyordu.

Nolan ve Downey'nin ilk buluşması, Marvel'ın oyuncuyu Demir Adam olarak seçmeden önce gerçekleşti ve bu, Downey'nin kariyerinin yükselmesine neden oldu, çünkü yüzyılın başında bir dizi hukuki sorunla uğraşıyordu.

Oyuncu, 1996'da yasaklı madde ve dolu olmayan bir silah bulundurmaktan gözaltına alındı ve üç yıl denetim altına alındı. Bir yıl sonra mahkeme emriyle yapılan bir yasaklı madde testini atladıktan sonra neredeyse dört ay hapis cezasına çarptırıldı. 1999'da başka bir teste katılmadı ve üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Downey, 15 ay hizmet verdikten sonra serbest bırakıldı, ancak serbest bırakılmasının ardından dört ay sonra yeniden yasaklı madde bulundurmaktan gözaltına alındı.

Downey'nin geçmişi onun neredeyse Iron Man rolünü de kaçırmasına sebep oluyormuş.

Downey'nin geçmişi onun neredeyse Iron Man rolünü de kaçırmasına sebep oluyormuş.

Sorunlu geçmişi olan Downey için Tony Stark rolü onun kariyerinde dönüm noktası . Downey aslında, eski Marvel Stüdyoları başkanı David Maisel'in ilk tercihiydi, ancak şirketin geleceğini bir onların deyişiyle 'bağımlının ellerine' koymayı delilik olarak görmüşler. Ancak Maisel diğerlerini ikna edince Iron Man rolü Downey'e verilmiş. 'Rol için ne kadar harika olduğunu anlamalarına yardımcı oldum,' dedi Maisel geçen yıl. 'Hepimiz onun temiz olduğuna ve temiz kalacağına güveniyorduk.' diye de ekledi.

Nolan geçtiğimiz ay "The Late Show"da Downey'in "Iron Man"i oynamasının "sinema endüstrisinin tarihinde yapılmış en etkili oyuncu seçimlerinden biri" olduğunu söyledi.

Nolan geçtiğimiz ay "The Late Show"da Downey'in "Iron Man"i oynamasının "sinema endüstrisinin tarihinde yapılmış en etkili oyuncu seçimlerinden biri" olduğunu söyledi.

Nolan, Downey'e yönelik ilk endişelerini nasıl aştığı sorulduğunda, 'Aslında, Jon Favreau'nun Robert'ı Tony Stark olarak seçmesi, Hollywood tarihinde yapılmış en önemli ve etkili oyuncu seçimlerinden biri. Sonuçta, endüstriyi tanımladı' dedi. 'COVID'den çıkarken, 'Tanrı'ya şükürler olsun ki Marvel filmleri var.' diyorsunuz. Ve geriye dönüp baktığınızda, herkes bunun açık olduğunu düşünüyor. Ama o, o rol için [Robert]'ı seçerken büyük bir risk aldı.'

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Nolan, Downey'e "Oppenheimer" filminde Lewis Strauss rolünü verdi ve bu rol Downey'e eleştirmenlerin seçimi ve Altın Küre Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini kazandırdı.

Nolan, Downey'e "Oppenheimer" filminde Lewis Strauss rolünü verdi ve bu rol Downey'e eleştirmenlerin seçimi ve Altın Küre Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini kazandırdı.

Downey şu anda favori Oscar adaylarından biri olarak görülüyor.

Nolan, Downey'le çalışmayı her zaman istediğini, ancak bunu ondan korkmayı bıraktıktan sonra başarabildiğini itiraf ediyor.

Nolan, Downey'le çalışmayı her zaman istediğini, ancak bunu ondan korkmayı bıraktıktan sonra başarabildiğini itiraf ediyor.

Nolan, Downey'i kast ederek ''Her zaman harika oyuncularla çalışmayı arıyorsunuz, ancak onları hayatlarında ve kariyerlerinde bir anı yakalamak da önemli. Onlara daha önce yapmadıkları veya uzun süredir yapmadıkları bir şey sunmak istiyorsunuz'' dedi. 'Gerçekten bu inanılmaz film yıldızını tüm o bagajı, çekiciliği bir kenara bırakıp, kendisini çok karmaşık bir adamın dramatik bir portresine kaybetmesini görmek istedim. Onunla çalışmayı her zaman istedim, gerçekten. Sadece ondan korkmayı bıraktığımdan sonra.' diye de ekledi.

Peki bu itiraflar sizi şaşırttı mı? Yorumlarda buluşalım 👇

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