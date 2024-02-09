Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Netflix'in Popüler Dizisi, Griselda Blanco ile Pablo Escobar Birbirlerini Tanıyor mu Sorusunu Akıllara Getirdi

Netflix'in Popüler Dizisi, Griselda Blanco ile Pablo Escobar Birbirlerini Tanıyor mu Sorusunu Akıllara Getirdi

dizi Netflix
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 14:53

Netflix'in yeni dizisi 'Griselda', yasaklı madde dünyasının karizmatik figürlerinden biri olan Griselda Blanco'nun etkileyici hikayesine odaklanıyor. Ancak merak edilen bir konu var: Griselda Blanco ve Pablo Escobar gerçekten birbirlerini tanıyorlar mıydı? Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bilmeyenler için dünyanın en ünlü kadın gangsteri Griselda Blanco Restrepo Kolombiyalı yalı bir suç kartelininin üyesidir.

Bilmeyenler için dünyanın en ünlü kadın gangsteri Griselda Blanco Restrepo Kolombiyalı yalı bir suç kartelininin üyesidir.

Griselda Blanco Restrepo, Medellín Karteli'nin üyesi ve Kolombiyalı bir yasaklı madde baronu olarak tanınıyor. 1980'lerden 2000'lerin başına kadar Miami merkezli yasaklı madde ticaretinde öncü isimlerden biriydi. Kolombiya'dan New York, Miami ve Güney Kaliforniya'ya yasaklı madde taşıdığı sıralarda yaklaşık 2.000 cinayetten sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Ancak, böyle bir kariyere sahip olmanın bedeli ağır oldu. 3 Eylül 2012'de silahlı bir saldırı sonucu öldürüldü. Onun hikayesi, suç dünyasının karanlık yönünü gösterirken aynı zamanda gerilim dolu bir Hollywood filmi gibi!

Dünyanın en ünlü kadın gangsterinin yükselişi ikinci kocasını öldürdükten sonra başlamış, üçüncü kocasını da öldürdükten sonra ise "Kara Dul" lakabını almış!

Dünyanın en ünlü kadın gangsterinin yükselişi ikinci kocasını öldürdükten sonra başlamış, üçüncü kocasını da öldürdükten sonra ise "Kara Dul" lakabını almış!

Saltanatı, ikinci kocası Alberto Bravo'yu (Alberto Ammann) öldürdükten sonra başladı. İlk kocasını da öldürmüş olabileceğine dair kaynaklar var, ancak dizi bu olaydan sonrasını ele alıyor. Üçüncü kocasını öldürmesi veya öldürtmesi ona 'Kara Dul' lakabını kazandırdı. Griselda, Alberto'yu etkisiz hale getirdikten sonra, bölgedeki yasaklı madde ticaretinde bir tekel elde etmeyi amaçladı.

Griselda, suç dünyasında görünmez olmak ve istediği her şeyi elde etmek veya ihtiyacı olanı almak için kadın kimliğini kullandı.

Griselda, suç dünyasında görünmez olmak ve istediği her şeyi elde etmek veya ihtiyacı olanı almak için kadın kimliğini kullandı.

Başarı ve güç zirvesine tırmanırken, Griselda sayısız düşman edindi ve yoluna çok kan döktü. Griselda'da gösterilen hikayenin çoğu gerçek, cinayetler ve oldukça şüpheli ve korkunç orgiler de dahil olmak üzere.

Netflix'in yeni dizisi de, yasaklı madde dünyasının 'Godmother''ının hayatını anlatıyor.

Netflix'in yeni dizisi de, yasaklı madde dünyasının 'Godmother''ının hayatını anlatıyor.

Dizi yasaklı maddenin 'Godmother'ı olarak da bilinen Griselda Blanco'nun etrafına dönüyor. Bu dizi acımasız ve şiddet, cinayet ve aldatma tutkusu olan her gerçek suç draması tutkununun ihtiyacını karşılayacak.

Netflix dizisinin başrolünde ise Sofia Vergara bulunuyor.

Netflix dizisinin başrolünde ise Sofia Vergara bulunuyor.

Sofia Vergara, başrolde olduğu ve altı bölümlük mini dizi, yasaklı madde Kraliçesi olarak suç imparatorluğunda yükselirken Griselda'nın hayatının tüm farklı yönlerini işliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İsminden de anlaşılacağı gibi, "Griselda" Medellín Karteli'nden güçlü bir suç patronu olan Griselda Blanco'nun hayatını takip ediyor.

İsminden de anlaşılacağı gibi, "Griselda" Medellín Karteli'nden güçlü bir suç patronu olan Griselda Blanco'nun hayatını takip ediyor.

Dizi, Griselda'nın Kolombiya'daki evinde bir silah sesiyle başlıyor ve kanlar içinde yaralanmış bir şekilde görünüyor. Üç oğluyla birlikte Miami, Florida'daki bir arkadaşının evinde güvenli bir sığınak arıyor ve işte hikayesi ve güç kazanma yolculuğu burada gerçekten başlıyor.

Pablo Escobar ise ünlü Medellın Karteli'ni kurdu ve Kolombiyanın bir diğer ünlü yasaklı madde baronu oldu.

Pablo Escobar ise ünlü Medellın Karteli'ni kurdu ve Kolombiyanın bir diğer ünlü yasaklı madde baronu oldu.

Pablo Escobar, orta 1970'lerde Medellín Karteli'ni kurdu ve aşırı şiddetle yönetti. İşadamı olarak son derece şiddetli ve acımasız olmasına rağmen, bazen Robin Hood tipi bir figür olarak adlandırıldı, bu da onun 1982'de Kolombiya Kongresi'nin bir parçası haline gelmesine yol açtı. Korkuyla hüküm sürdü ve Kolombiya'da yaşayan birçok insan, idam edilmekten korktukları için onu destekledi. 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında, giderek daha fazla şiddet eğilimindeydi, hatta bir ihbarcıyı öldürmek için bir uçağa bomba koymaya kadar gitti. 1991'de tutuklandı, 1992'de kaçtı ve 1993'ün sonlarına kadar saklandı. Gizlendiği yer bulunduktan bir gün sonra, Aralık 1993'te doğum gününden bir gün sonra vurularak öldürüldü.

Pablo Escobar'ın yükselişi bir diğer ünlü Netflix dizisi Narcos'da gösterildi.

Pablo Escobar'ın yükselişi bir diğer ünlü Netflix dizisi Narcos'da gösterildi.

Escobar'ın yaşamının ve yükselişinin çoğu Netflix dizisi Narcos'ta gösterildi ve Escobar, Wagner Moura tarafından canlandırıldı.

'Griselda'nın başlangıcında alıntı yapılsa da, Pablo Escobar Netflix dizisinde görünmüyor.

'Griselda'nın başlangıcında alıntı yapılsa da, Pablo Escobar Netflix dizisinde görünmüyor.

Gerçek hayatta ise Griselda Blanco ve Pablo Escobar arasındaki ilişki hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Miami'de buluştular ve Escobar henüz 15 yaşındaydı ve Griselda'dan beş yaş küçüktü. Escobar, uyuşturucu ticaretine girmek istiyordu ve Griselda'nın deneyiminden faydalanmak istiyordu. İkilinin aynı çevrelerde dolaştığı ve benzer kariyer yolları izlediği düşünülüyor. Griselda'nın kocasını vurmadan önce, ikili Medellín Karteli'nin uçakları ve pilotlarıyla işbirliği yaparak Kolombiya ile Miami arasında kokain kaçakçılığı yapıyordu. Bu noktalar, ikisinin ilişkisinin temelini oluşturmaktadır.

Griselda Blanco'nun "Yasaklı Madde'nin Godmother'ı" olarak anılmasıyla Pablo Escobar'ın "Yasaklı Madde'nin Godfather'ı" lakapları arasında bir bağlantı olabileceği spekülasyonları var.

Griselda Blanco'nun "Yasaklı Madde'nin Godmother'ı" olarak anılmasıyla Pablo Escobar'ın "Yasaklı Madde'nin Godfather'ı" lakapları arasında bir bağlantı olabileceği spekülasyonları var.

Ancak, lakabın kaynağının Griselda'nın The Godfather filmlerine olan sevgisi olabileceği düşünülüyor, zira dördüncü oğluna Michael Corleone adını vermişti. Tek sert bağlantı, yasaklı madde krallığının kraliçesi ve kralı olan ikilinin de Kolombiya'daki Monte Sacro Mezarlığı'na gömülmesidir. Escobar'ın ona duyduğu saygıyı gösteren bir alıntıya dayanarak, Griselda'nın kendi başına yükselme yeteneğini ve lüks bir yaşam kurma becerisini takdir ettiği tahmin edilebilir. Sonuç olarak, Narcos ve Griselda gibi diziler var, ancak ikisinin hikayesini bir araya getiren bir Godfather ve Godmother dizisini beklemek için çok da ümitlenmeyin.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Griaelda" dizisinin fragmanına göz atabilirsiniz 👇

Dizi şimiden Netflix'in en çok izlenen listesine girdi ve 2. sırada yerini aldı. Yorumlarda buluşalım 👇

Dizi şimiden Netflix'in en çok izlenen listesine girdi ve 2. sırada yerini aldı. Yorumlarda buluşalım 👇

Bunlar da ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?