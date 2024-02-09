Netflix'in Popüler Dizisi, Griselda Blanco ile Pablo Escobar Birbirlerini Tanıyor mu Sorusunu Akıllara Getirdi

Pablo Escobar, orta 1970'lerde Medellín Karteli'ni kurdu ve aşırı şiddetle yönetti. İşadamı olarak son derece şiddetli ve acımasız olmasına rağmen, bazen Robin Hood tipi bir figür olarak adlandırıldı, bu da onun 1982'de Kolombiya Kongresi'nin bir parçası haline gelmesine yol açtı. Korkuyla hüküm sürdü ve Kolombiya'da yaşayan birçok insan, idam edilmekten korktukları için onu destekledi. 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında, giderek daha fazla şiddet eğilimindeydi, hatta bir ihbarcıyı öldürmek için bir uçağa bomba koymaya kadar gitti. 1991'de tutuklandı, 1992'de kaçtı ve 1993'ün sonlarına kadar saklandı. Gizlendiği yer bulunduktan bir gün sonra, Aralık 1993'te doğum gününden bir gün sonra vurularak öldürüldü.