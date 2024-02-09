Netflix'in Popüler Dizisi, Griselda Blanco ile Pablo Escobar Birbirlerini Tanıyor mu Sorusunu Akıllara Getirdi
Netflix'in Popüler Dizisi, Griselda Blanco ile Pablo Escobar Birbirlerini Tanıyor mu Sorusunu Akıllara Getirdi
Netflix'in yeni dizisi 'Griselda', yasaklı madde dünyasının karizmatik figürlerinden biri olan Griselda Blanco'nun etkileyici hikayesine odaklanıyor. Ancak merak edilen bir konu var: Griselda Blanco ve Pablo Escobar gerçekten birbirlerini tanıyorlar mıydı? Detaylar 👇
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Bilmeyenler için dünyanın en ünlü kadın gangsteri Griselda Blanco Restrepo Kolombiyalı yalı bir suç kartelininin üyesidir.
Dünyanın en ünlü kadın gangsterinin yükselişi ikinci kocasını öldürdükten sonra başlamış, üçüncü kocasını da öldürdükten sonra ise "Kara Dul" lakabını almış!
Griselda, suç dünyasında görünmez olmak ve istediği her şeyi elde etmek veya ihtiyacı olanı almak için kadın kimliğini kullandı.
Netflix'in yeni dizisi de, yasaklı madde dünyasının 'Godmother''ının hayatını anlatıyor.
Netflix dizisinin başrolünde ise Sofia Vergara bulunuyor.
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İsminden de anlaşılacağı gibi, "Griselda" Medellín Karteli'nden güçlü bir suç patronu olan Griselda Blanco'nun hayatını takip ediyor.
Pablo Escobar ise ünlü Medellın Karteli'ni kurdu ve Kolombiyanın bir diğer ünlü yasaklı madde baronu oldu.
Pablo Escobar'ın yükselişi bir diğer ünlü Netflix dizisi Narcos'da gösterildi.
'Griselda'nın başlangıcında alıntı yapılsa da, Pablo Escobar Netflix dizisinde görünmüyor.
Griselda Blanco'nun "Yasaklı Madde'nin Godmother'ı" olarak anılmasıyla Pablo Escobar'ın "Yasaklı Madde'nin Godfather'ı" lakapları arasında bir bağlantı olabileceği spekülasyonları var.
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"Griaelda" dizisinin fragmanına göz atabilirsiniz 👇
Dizi şimiden Netflix'in en çok izlenen listesine girdi ve 2. sırada yerini aldı. Yorumlarda buluşalım 👇
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