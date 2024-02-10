Kolesterolü Olan Kişilerin Sağlıkları İçin Tüketmemesi Gereken Yiyecekler
Kolesterolü Olan Kişilerin Sağlıkları İçin Tüketmemesi Gereken Yiyecekler
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/jillianwilso...
Kolesterol ülkemizde de en çok görülen sağlık problemlerinden biri. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'deki yetişkinlerin üçte biri bu durumla karşı karşıya. Bu durum, felç ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskini de arttırıyor. Kolesterolün önüne geçmenin yollarını sizin için araştırdık, ancak yine de kolesterolünüz varsa doktora danışmanınızı tavsiye ederiz. İşte kolesterolün önüne geçmenin yolları 👇
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Bilmeyenler için kolesterol aslında kanınızda dolaşan bir balmumu.
Kolestrolünüz olup olmadığını öğrenme yolu ise basit: Kan testi
Yediklerimiz kolesterol seviyemizi etkiliyor, bu yüzden beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek önemli bir başlangıç olabilir.
Peki özellikle hangi besinleri yemememiz gerekiyor?
Tam Yağlı Süt
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Kırmızı Et
Etin Üzerindeki Deri
İşlenmiş Gıdalar
Kızartma Yiyecekler
Peki kolesterolün önüne geçmenin başka yolları da var mı?
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