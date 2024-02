Kolesterolü Olan Kişilerin Sağlıkları İçin Tüketmemesi Gereken Yiyecekler

Tam yağlı süt ürünleri doymuş yağ bakımından zengindir, bu da LDL olarak bilinen ve genellikle 'kötü' kolesterol olarak adlandırılan tip için iyi değildir. Philadelphia'da kayıtlı diyetisyen ve Be Well with Beth'in sahibi olan Beth Auguste, 'Doymuş yağ aslında vücudunuzun kötü kolesterolü temizleme yeteneğini azaltabilir,' diye açıklıyor. 'Kötü kolesterolünüz karaciğerinize giderek orada temizlenir ve vücudunuzdaki bazı kolesterolü temizlersiniz. Bu doymuş yağ karaciğerinizi etkiler çünkü kötü kolesterolü o kadar çok parçalayamazsınız.'

Süt ürünlerinin bazı sağlık faydaları vardır, bu nedenle mümkün olduğunca düşük yağlı süt ürünlerini diyetinize dahil ederek bu belirli sorunu azaltabilirsiniz.Ayrıca, Auguste, yağsız yoğurt veya lor peyniri gibi yağsız süt ürünlerinize badem veya chia tohumları gibi sağlıklı, doymamış yağlar ekleyebileceğinizi söyledi. 'Bu, süt proteiniyle birlikte sağlıklı yağ sağlar,' diyor Auguste.