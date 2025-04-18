“Normal Doğum” Tartışmalarına Tepkiler Sürüyor: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Sempozyumu Terk Etti

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı, “doğal olan normal doğum” sloganıyla kamu spotu yayınlamıştı. Tepkiler çığ gibi büyürken Sivasspor - Fenerbahçe maçında futbolcular “doğal olan normal doğum” sloganının yer aldığı pankartla sahaya çıkmıştı. Futbolcuların söz konusu tartışmayı yeşil sahaya taşıması ülke gündemine oturdu. Siyasetçilerden, içerik üreticilerine birçok kişi duruma tepki gösterdi ve göstermeye devam ediyor.

Şimdiyse Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi’nde “doğal olan normal doğum” sempozyumu düzenlendi. Öğrenciler salonu bir bir terk ederek sempozyumu protesto etti.