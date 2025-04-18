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“Normal Doğum” Tartışmalarına Tepkiler Sürüyor: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Sempozyumu Terk Etti

“Normal Doğum” Tartışmalarına Tepkiler Sürüyor: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Sempozyumu Terk Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.04.2025 - 10:24

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı, “doğal olan normal doğum” sloganıyla kamu spotu yayınlamıştı. Tepkiler çığ gibi büyürken Sivasspor - Fenerbahçe maçında futbolcular “doğal olan normal doğum” sloganının yer aldığı pankartla sahaya çıkmıştı. Futbolcuların söz konusu tartışmayı yeşil sahaya taşıması ülke gündemine oturdu. Siyasetçilerden, içerik üreticilerine birçok kişi duruma tepki gösterdi ve göstermeye devam ediyor.

Şimdiyse Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi’nde “doğal olan normal doğum” sempozyumu düzenlendi. Öğrenciler salonu bir bir terk ederek sempozyumu protesto etti.

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İşte o anlar 👇

Tartışmalar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Tartışmalar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

“Gurur duyarız mesela, politikanızı kadın bedeni üzerinden yaptığınızda salonu terk eden arkadaşlarımızla” notuyla paylaşılan video sosyal medyada da gündeme geldi. Kadınların kendi karar vereceği duruma dair bir başkasının “normal”i seçmesi tartışmaları fitilliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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AYSE Sarıca

Bi şeyimiz kaldıydı el atmadıkları, ona da sıra geldi çoık şükür

gzzpp

Özellikle erkek öğrencilerin tepkisi ve desteği…Bu ulkenin aydinligi,ışığı sizsiniz

Acacias Rtc

Akp ´nin yaptığı her şey gözümüze batıyor güven vermiyor..!