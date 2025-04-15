CHP Lideri Özgül Özel’den ‘Normal Doğum’ Pankartına Tepki: “İnsanı Erkek Olduğundan Utandırıyorlar”
Sivasspor - Fenerbahçe maçında futbolcuların taşıdığı 'doğal olan normal doğum' pankartına tepkiler sürerken bir açıklama da Özgür Özel'den geldi. Grup toplantısında konuşan Özel 'Kadınların yerine konuşmaya son verin artık. İnsanı erkek olduğundan utandırıyor bunlar' dedi.
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Sivasspor - Fenerbahçe maçında ev sahibi takımı oyuncularının sahaya çıktığı pankart hakkındaki tartışmalar devam ediyor.
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İşte Özgür Özel'in pankart hakkındaki açıklamaları
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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