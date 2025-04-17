"İBB’den 1 Milyon Lira Almış" Demişti: Berkay Gezgin, Cem Küçük Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı

Cem Küçük’ün babası yaşında biri olmasına rağmen kendisine iftira attığını söyleyen Berkay Gezgin, “Bu dosya zaten gizli bir dosya. Gizli dosya senin elinde nasıl var? 21 yaşındaki insana iftira atmak zavallıca değil mi? Ayıp değil mi? Siyaset böyle kirli bir mecra haline gelmek zorunda değil. Ben kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Dava açacağım” ifadelerini kullandı.