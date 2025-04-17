"İBB’den 1 Milyon Lira Almış" Demişti: Berkay Gezgin, Cem Küçük Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı
Gazeteci Cem Küçük, İBB soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda Berkay Gezgin’in İBB şirketlerinden parça parça 1 milyon lira aldığının bulunduğu söylemişti.
Sözcü TV yayınına katılan Berkay Gezgin iddiaları yalanlandı ve kendisi hakkında iftira atan Cem Küçük’e için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
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Cem Küçük, TGRT Haber’de çıktığı programda Berkay Gezgin ile ilgili iddialarda bulunmuştu.
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Berkay Gezgin bugün Sözcü TV’de katıldığı programda iddiaları yalanlandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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