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"İBB’den 1 Milyon Lira Almış" Demişti: Berkay Gezgin, Cem Küçük Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı

"İBB’den 1 Milyon Lira Almış" Demişti: Berkay Gezgin, Cem Küçük Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı

cem küçük
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.04.2025 - 16:45

Gazeteci Cem Küçük, İBB soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda Berkay Gezgin’in İBB şirketlerinden parça parça 1 milyon lira aldığının bulunduğu söylemişti.

Sözcü TV yayınına katılan Berkay Gezgin iddiaları yalanlandı ve kendisi hakkında iftira atan Cem Küçük’e için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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Cem Küçük, TGRT Haber’de çıktığı programda Berkay Gezgin ile ilgili iddialarda bulunmuştu.

Cem Küçük, TGRT Haber’de çıktığı programda Berkay Gezgin ile ilgili iddialarda bulunmuştu.

Tüm detaylar 👇

Berkay Gezgin bugün Sözcü TV’de katıldığı programda iddiaları yalanlandı.

Berkay Gezgin bugün Sözcü TV’de katıldığı programda iddiaları yalanlandı.

Cem Küçük’ün babası yaşında biri olmasına rağmen kendisine iftira attığını söyleyen Berkay Gezgin, “Bu dosya zaten gizli bir dosya. Gizli dosya senin elinde nasıl var? 21 yaşındaki insana iftira atmak zavallıca değil mi? Ayıp değil mi? Siyaset böyle kirli bir mecra haline gelmek zorunda değil. Ben kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Dava açacağım” ifadelerini kullandı.

Berkay Gezgin’in açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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